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अजमेर जिला परिषद : साल 2005 से 2020 तक भाजपा का दबदबा रहा, कांग्रेस ने ऐसे रोका था 'विजय रथ'...

अजमेर जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा और पहले जिला प्रमुख वीएन भार्गव की प्रतिमा ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: अजमेर जिला परिषद में 1959 से अभी 10 निर्वाचित जिला प्रमुख और 11 प्रशासक रहे हैं, इनमें सबसे पहले 1959 में जिला प्रमुख बीएन भार्गव रहे हैं. भार्गव के नाम लगातार सबसे लंबे समय तक लग जिला प्रमुख रहने का रिकॉर्ड है. वे 1976 तक लगातार तीन बार जिला प्रमुख रहे. वर्ष 2005 से पहले जिला परिषद में कांग्रेस का कब्जा 6 बार रहा है, लेकिन इसके बाद कांग्रेस के लिए जिला परिषद की कुर्सी हासिल करना सपना ही बन गया. यह अलग बात है कि वर्ष 2020 में कांग्रेस ने भाजपा से बागी रहीं सुशील कंवर पलाड़ा को समर्थन देकर जिला प्रमुख बनाया और भाजपा के लगातार आगे बढ़ रहे जीत के रथ को रोक दिया.

राजस्थान की राजनीति में यह माना जाता है कि शहर में भाजपा और ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस मजबूत रहती है, लेकिन अजमेर में यह नजर नहीं आता है. यहां कांग्रेस शहर में ही नहीं गांव में भी पिछड़ी हुई है. वर्ष 2005 से जिला परिषद में कांग्रेस का जिला प्रमुख नहीं बना है, बल्कि कांग्रेस भाजपा की बराबरी तक नहीं कर पाई है. अजमेर जिला परिषद में जिला प्रमुखों की सूची देखें तो 1995 में पहली बार भाजपा ने जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया था.