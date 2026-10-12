अजमेर जिला परिषद : साल 2005 से 2020 तक भाजपा का दबदबा रहा, कांग्रेस ने ऐसे रोका था 'विजय रथ'...
6 बार रहा कांग्रेस का कब्जा, लेकिन इसके बाद कांग्रेस के लिए जिला परिषद की कुर्सी हासिल करना सपना बन गया...
Published : October 12, 2026 at 6:11 PM IST
अजमेर: अजमेर जिला परिषद में 1959 से अभी 10 निर्वाचित जिला प्रमुख और 11 प्रशासक रहे हैं, इनमें सबसे पहले 1959 में जिला प्रमुख बीएन भार्गव रहे हैं. भार्गव के नाम लगातार सबसे लंबे समय तक लग जिला प्रमुख रहने का रिकॉर्ड है. वे 1976 तक लगातार तीन बार जिला प्रमुख रहे. वर्ष 2005 से पहले जिला परिषद में कांग्रेस का कब्जा 6 बार रहा है, लेकिन इसके बाद कांग्रेस के लिए जिला परिषद की कुर्सी हासिल करना सपना ही बन गया. यह अलग बात है कि वर्ष 2020 में कांग्रेस ने भाजपा से बागी रहीं सुशील कंवर पलाड़ा को समर्थन देकर जिला प्रमुख बनाया और भाजपा के लगातार आगे बढ़ रहे जीत के रथ को रोक दिया.
राजस्थान की राजनीति में यह माना जाता है कि शहर में भाजपा और ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस मजबूत रहती है, लेकिन अजमेर में यह नजर नहीं आता है. यहां कांग्रेस शहर में ही नहीं गांव में भी पिछड़ी हुई है. वर्ष 2005 से जिला परिषद में कांग्रेस का जिला प्रमुख नहीं बना है, बल्कि कांग्रेस भाजपा की बराबरी तक नहीं कर पाई है. अजमेर जिला परिषद में जिला प्रमुखों की सूची देखें तो 1995 में पहली बार भाजपा ने जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया था.
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रामस्वरूप चौधरी कांग्रेस के आखिरी जिला प्रमुख रहे. उनका कार्यकाल वर्ष 2000 से 2005 तक रहा है. अजमेर जिला परिषद के 33 वार्डों के लिए गुरुवार से नामांकन दाखिल होना शुरू हो गए हैं जो 13 अक्टूबर तक जमा होंगे. वहीं, 22 और 24 अक्टूबर को मतदान होगा. जिला प्रमुख के लिए मतदान 25 नवंबर और उप जिला प्रमुख के लिए मतदान 26 नवंबर को होगा. चुनावी बिगुल बज चुका है. वहीं, कांग्रेस और भाजपा जिला परिषद के 33 वार्डों में प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है.
2005 के बाद कांग्रेस की पकड़ हुई ढीली : अजमेर जिला परिषद में वर्ष 2005 से पहले कांग्रेस का 6 बार जिला परिषद पर कब्जा रहा. जिला परिषद में भाजपा के पहले जिला प्रमुख पुखराज पहाड़िया अब 1995 में बने. हालांकि, उनके बाद फिर से कांग्रेस के रामस्वरूप चौधरी जिला प्रमुख बन गए. रामस्वरूप चौधरी के कार्यकाल में शिक्षा समिति के अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर रहे थे.
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हरि सिंह गुर्जर वरिष्ठ कांग्रेसी हैं और ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति से भली भांति परिचित हैं. अजमेर जिला परिषद में 1959 से अभी तक के जिला प्रमुख की सूची देखें तो यहां वर्ष 2005 से 2020 तक भाजपा का कब्जा रहा है. जिला परिषद में पहली महिला जिला प्रमुख सरिता गैना भाजपा से थी. चुनाव की घोषणा से पहले सुशील कंवर पलाड़ा जिला प्रमुख थी. पलाड़ा दूसरी बार निर्वाचित हुई थीं. पहली बार पलाड़ा ने भाजपा से जिला प्रमुख बनी थीं. दूसरी बार कांग्रेस के समर्थन से सुशील कंवर पलाड़ा जिला प्रमुख बनीं.
अजमेर जिला परिषद में यह रहे जिला प्रमुख :
- 2 अक्टूबर 1959 से 8 अगस्त 1976 तक तीन बार कांग्रेस से बी एन भार्गव जिला प्रमुख बने.
- 9 अगस्त 1976 से 22 मई 1978 तक आईएएस केके सक्सेना प्रशासक रहे हैं.
- 23 मई 1978 से 9 जुलाई 1979 तक आईएएस कृष्ण भटनागर प्रशासक रही हैं.
- 9 जुलाई 1979 से 3 अप्रैल 1980 तक आईएएस प्रहलाद राय प्रशंसक रहे हैं.
- 10 अप्रैल 1980 से 16 फरवरी 1981 तक आईएएस बीएल शर्मा प्रशासक रहे हैं.
- 16 फरवरी 1981 से 5 जनवरी 1982 तक आईएएस डीसी सामंत प्रशासक रहे हैं.
- 6 जनवरी 1982 से 10 जुलाई 1988 तक कांग्रेस से हनुमत सिंह रावत जिला प्रमुख रहे हैं.
- 11 जुलाई 1988 से 22 जुलाई 1988 तक आईएएस अजीत सिंह प्रशासक रहे हैं.
- 23 जुलाई 1988 से 11 जुलाई 1991 तक कांग्रेस के सत्य किशोर सक्सेना जिला प्रमुख बने थे. मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के करीबी थे.
- 12 जुलाई 1991 से 23 जून 1993 तक आईएएस अदिति मेहता प्रशासक रही हैं.
- 24 जून 1993 से 5 अगस्त 1993 तक आरएएस एस.सी. भट्ट प्रशासक रहे हैं.
- 6 अगस्त 1993 से 25 जून 1993 तक आईएएस सोहनलाल प्रशासक रहे हैं.
- 25 जून 1993 से 13 फरवरी 1995 तक आईएएस देवेंद्र भूषण गुप्ता प्रशासक रहे हैं.
- 13 फरवरी 1995 से 12 फरवरी 2000 तक भाजपा से पुखराज पहाड़िया जिला प्रमुख रहे हैं.
- 12 फरवरी 2000 से 10 फरवरी 2005 तक कांग्रेस के रामस्वरूप चौधरी जिला प्रमुख रहे हैं.
- 10 फरवरी 2005 से 10 फरवरी 2010 तक भाजपा से पहली महिला जिला प्रमुख सरिता गैना बनीं.
- 10 फरवरी 2010 से 18 दिसंबर 2013 तक सुशील कंवर पलाड़ा भाजपा से जिला प्रमुख रहीं.
- 20 जनवरी 2014 से 6 फरवरी 2015 तक भाजपा से सीमा माहेश्वरी जिला प्रमुख रहीं. मसूदा से सुशील कर पलाड़ा के विधायक बनने के बाद यह जिला प्रमुख के उपचुनाव हुए थे.
- 7 फरवरी 2015 से 7 फरवरी 2020 तक भाजपा से वंदना नोगिया जिला प्रमुख रही हैं.
- 8 फरवरी 2020 से 10 दिसंबर 2020 तक आरएएस गजेंद्र सिंह राठौड़ प्रशासक रहे हैं.
- 10 दिसंबर 2020 से निर्दलीय सुशील कंवर पलाड़ा जिला प्रमुख रही हैं. पलाड़ा ने भाजपा से बगावत करके कांग्रेस के समर्थन हासिल करके चुनाव जीता था.
विगत चुनाव का समीकरण : जिला प्रमुख के विगत चुनाव काफी रोचक हुए थे. 32 में से 21 वार्ड बीजेपी जीतकर भी जिला प्रमुख नहीं बना पाई थीं. भाजपा ने महेंद्र सिंह मझेवला को टिकट दिया था. टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व विधायक सुशील कर पलाड़ा ने निर्दलीय ताल ठोक दी और कांग्रेस के समर्थन और भाजपा में सेंध लगाकर जिला प्रमुख बन गईं. पलाड़ा को 23 वोट मिले थे, जबकि भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह मझेवला को मात्र 9 वोट मिले थे.
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10 पंचायत समिति में भाजपा का रहा दबदबा : विगत चुनाव में 10 पंचायत समितियां में भाजपा का दबदबा रहा. 10 में 7 पंचायत समितियां में भाजपा के प्रधान बने. जबकि कांग्रेस के दो और एक निर्दलीय प्रधान बना था.
पंचायत चुनाव से विधायक और मंत्री तक रहे है यह नेता : अजमेर में कई नेताओं ने पंचायत चुनाव से लेकर विधायक, मंत्री और सांसद तक का सफर तय किया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरि सिंह गुर्जर ने बताया कि भाजपा कांग्रेस के कई विधायक मंत्री और सांसद पंचायत चुनाव लड़ कर ही आगे बढ़े हैं.
- किशनगढ़ से कांग्रेस से दो बार के विधायक रहे नाथूराम सिनोदिया भी विधायक बनने से पहले पंचायत समिति सदस्य रहे हैं.
- पुष्कर से भाजपा के विधायक रहे रमजान खान भी पंचायत समिति के सदस्य रहे हैं.
- पुष्कर से विधायक और राजस्थान सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री रही नसीम अख्तर भी जिला परिषद सदस्य रह चुकी हैं.
- सुशील कंवर पलाड़ा जिला प्रमुख बनने के बाद मसूदा से विधायक रही हैं. विगत चुनाव में भी पलाडा दूसरी बार जिला प्रमुख बनीं थीं.
- मसूदा से कांग्रेस के विधायक रहे राकेश पारीक भी जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं.
- नसीराबाद से कांग्रेस से विधायक रहे महेंद्र सिंह गुर्जर और रामनारायण गुर्जर भी पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं.
- वर्तमान में मसूदा से विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत भी पहले पंचायत समिति के सदस्य रह चुके हैं.
- शत्रुघ्न गौतम भी विधायक बनने से पहले सरपंच रह चुके हैं.
- पूर्व राज्य मंत्री अशोक चांदना भी अजमेर जिला परिषद में सदस्य रह चुके हैं. चांदना वर्तमान में बूंदी जिले के हिंडोली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं.