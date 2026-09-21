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राजस्थान निकाय चुनाव परिणाम: 302 में से 198 निकायों पर बीजेपी का दबदबा, कांग्रेस 94 पर सिमटी

कई शहरों में बड़े दलों का गेम बिगाड़कर 'किंगमेकर' बने निर्दलीय, 7 निकायों में खुद बने अध्यक्ष.

राजस्थान निकाय चुनाव परिणाम
राजस्थान निकाय चुनाव परिणाम (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2026 at 6:59 PM IST

5 Min Read
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जयपुर: राजस्थान के नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब अध्यक्ष पद के चुनाव के नतीजों से शहरी सरकार की तस्वीर भी काफी हद तक साफ हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार अब तक 302 नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद के परिणाम घोषित हो चुके हैं. इनमें भाजपा ने सबसे ज्यादा 198 अध्यक्ष पद अपने नाम किए हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 94 अध्यक्ष पद आए हैं. इसके अलावा निर्दलीयों ने 7 निकायों में अध्यक्ष पद हासिल किया है. आम आदमी पार्टी , माकपा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी एक-एक निकाय में अध्यक्ष पद जीता है. वहीं BAP के खाते में कोई अध्यक्ष पद नहीं आया है. तिजारा नगर परिषद और श्रीविजयनगर, खाटूश्यामजी नगर पालिका के परिणाम आना अभी शेष हैं.

भाजपा के खाते में दो-तिहाई से ज्यादा अध्यक्ष पद: 302 घोषित अध्यक्ष पदों में से भाजपा ने 198 पर जीत दर्ज की है, यानी घोषित परिणामों में हर तीन में से दो से ज्यादा निकायों की कमान भाजपा के पास गई है. कांग्रेस 94 अध्यक्ष पदों के साथ दूसरे स्थान पर है. दोनों प्रमुख दलों के अलावा निर्दलीय अध्यक्ष भी 7 निकायों में चुने गए हैं. यह आंकड़ा खास इसलिए है क्योंकि पार्षद चुनाव में बड़ी संख्या में निर्दलीयों ने जीत दर्ज की थी और कई निकायों में बोर्ड गठन के दौरान उनका समर्थन निर्णायक बना. वार्ड चुनाव के घोषित परिणामों में भी निर्दलीय बड़ी संख्या में जीते थे और उन्होंने कई निकायों में बोर्ड गठन के समीकरण को प्रभावित किया.

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अध्यक्ष पद के चुनाव में किसे कितने निकाय: राज्य निर्वाचन आयोग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 302 घोषित परिणामों का पार्टीवार गणित इस प्रकार है,

  • भाजपा- 198
  • कांग्रेस- 94
  • निर्दलीय- 7
  • आम आदमी पार्टी (AAP)- 1
  • सीपीआईएम (CPIM)- 1
  • राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP)- 1
  • भारतीय आदिवासी पार्टी (BAP)- 0

निर्दलीयों ने 7 निकायों में अध्यक्ष पद जीता: पार्षद चुनाव में मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों ने अध्यक्ष पद के चुनाव में भी अपनी राजनीतिक भूमिका बनाए रखी है. 7 निकायों में निर्दलीय उम्मीदवार अध्यक्ष बने हैं. यह उन निकायों की तस्वीर को सामने लाता है जहां प्रमुख दलों के बजाय स्थानीय स्तर पर निर्दलीय उम्मीदवारों को बहुमत या पर्याप्त समर्थन मिला. अध्यक्ष पद के चुनाव में छोटे दलों की मौजूदगी सीमित रही. AAP, CPIM और RLP के खाते में एक-एक अध्यक्ष पद आया है, वहीं BAP को कोई अध्यक्ष पद नहीं मिला. इस तरह 302 घोषित परिणामों में भाजपा-कांग्रेस के बाद निर्दलीयों की संख्या सबसे ज्यादा रही.

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निकायों का श्रेणीवार गणित: प्रदेश में 10 नगर निगम हैं, जिनमें से 6 भाजपा के खाते में और 1 कांग्रेस के खाते में गया है, जबकि 3 नगर निगम के परिणाम अभी शेष हैं. 47 नगर परिषद में से 30 में बीजेपी, 13 में कांग्रेस और 3 अन्य के खाते में हैं, जबकि 1 नगर परिषद का परिणाम आना बाकी है. इसी तरह से 198 नगर पालिकाओं में से 93 में भाजपा का बोर्ड है, वहीं 94 में कांग्रेस का बोर्ड बना है, जबकि 4 अन्य के खाते में हैं और 7 के परिणाम आना बाकी हैं.

वार्ड से अध्यक्ष तक बदली सियासी तस्वीर: निकाय चुनाव में भाजपा ने 10,235 घोषित वार्ड परिणामों में से 4,179 वार्ड जीते थे, जबकि कांग्रेस के खाते में 3,613 वार्ड आए थे. निर्दलीयों ने 2,273 वार्ड जीतकर दोनों प्रमुख दलों के बाद बड़ी ताकत के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी. अब अध्यक्ष पद के परिणामों में भाजपा की 198 सीटों की बढ़त से यह स्पष्ट है कि वह कई निकायों में पार्षदों के बीच समर्थन जुटाने की प्रक्रिया में सफल रही. वहीं कांग्रेस ने 94 निकायों में अध्यक्ष पद हासिल किया है. पाली और अजमेर नगर निगम में बहुमत के हिसाब से कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, लेकिन निर्दलीयों के समर्थन से बीजेपी ने बोर्ड बनाने का आंकड़ा पार कर लिया.

अब बाकी परिणामों पर नजर: राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अभी 302 अध्यक्ष पदों के परिणाम घोषित हुए हैं. कुल 1 नगर परिषद और 3 नगर पालिकाओं के परिणाम आना बाकी है, जिनमें तिजारा नगर परिषद और श्रीविजयनगर व खाटूश्यामजी नगर पालिका शामिल हैं. नगर निकाय के अध्यक्ष पद के इस शानदार परिणाम के बाद भाजपा में भारी उत्साह का माहौल है.

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