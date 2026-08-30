निकाय चुनाव 2026 : योजनाओं के दम पर वोटर्स को साधेगी भाजपा, प्रचार के लिए जयपुर से निकले रथ
25 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे भाजपा के प्रचार रथ. सीएम ने 11 रथों को दिखाई हरी झंडी.
Published : August 30, 2026 at 6:39 PM IST
जयपुर: राज्य में करीब तीन साल से सत्ता में बैठी भाजपा केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के दम पर निकाय चुनाव में वोटर्स को साधने की कवायद में जुट गई है. इसी कड़ी में रविवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से प्रचार रथ रवाना किए. प्रदेश के सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा के प्रचार रथ जाएंगे और डबल इंजन की सरकार की योजनाएं बताकर निकाय चुनाव में मतदाताओं से समर्थन मांगेंगे.
भाजपा मुख्यालय से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को 11 प्रचार रथ रवाना किए. रथ में 'मोदी संग राजस्थान' थीम पर गाने बजाए जाएंगे. रथों पर किसानों, युवाओं, महिलाओं और आमजन की योजनाओं की जानकारी दी गई है.
सीएम-प्रदेशाध्यक्ष ने थामा एक झंडा: भाजपा मुख्यालय पर रविवार शाम हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और संगठन महामंत्री अजेय कुमार सहित अन्य नेताओं ने विक्ट्री साइन दिखाकर कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों का हौसला बढ़ाया. मुख्यमंत्री भजनलाल और प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने एक ही झंडा थामा. सांसद मंजू शर्मा, निकाय चुनाव के लिए सह प्रभारी रोहन गुप्ता आदि भी मौजूद रहे.
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जयपुर संभाग की सूचियों पर मंथन: कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री शर्मा भाजपा मुख्यालय में बैठक में शामिल होने पहुंचे. बैठक में निकाय चुनाव में जयपुर संभाग के पार्टी प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया गया. जिन कार्यकर्ताओं का टिकट फाइनल हो रहा है. उन्हें पार्टी कार्यालय से कॉल कर जानकारी दी जा रही है. फिलहाल कहा जा रहा है कि पार्टी की ओर से अधिकृत सूचियां सार्वजनिक नहीं की जाएंगी. जिनका टिकट फाइनल होगा, उनका सिंबल निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सीधा भेजा जाएगा.
जयपुर की 150 सीटों पर आखिर में नाम होंगे फाइनल: फिलहाल, भाजपा कार्यालय में जयपुर संभाग में आने वाले शहरी निकायों की टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है. इसमें मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ सहित अन्य नेता शामिल हैं. जयपुर ग्रामीण और अलवर जिले के निकायों के टिकट को लेकर रायशुमारी पूरी हो चुकी है. अलवर में प्रत्याशियों को पार्टी ऑफिस से फोन जाने शुरू हो गए हैं. सीकर, झुंझुनू और दौसा के बाद सबसे आखिर में जयपुर शहर के 150 वार्ड पर टिकट फाइनल होंगे.
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