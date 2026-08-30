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निकाय चुनाव 2026 : योजनाओं के दम पर वोटर्स को साधेगी भाजपा, प्रचार के लिए जयपुर से निकले रथ

रथ रवाना करने के बाद विक्ट्री साइन दिखाते सीएम व प्रदेशाध्यक्ष ( ETV Bharat Jaipur )