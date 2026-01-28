ETV Bharat / state

विधानसभा बजट सत्र : मंत्री पटेल बोले- इतिहास में पहली बार बिना व्यवधान के पढ़ा गया राज्यपाल का अभिभाषण

जयपुर: राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागडे के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार एक घंटे से अधिक समय तक बिना किसी व्यवधान के राज्यपाल ने सदन को संबोधित किया. इस दौरान विपक्ष ने भी कोई टोकाटोकी नहीं की. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पिछले दो वर्षों के विकास कार्यों के 'तथ्यात्मक लेखा-जोखा' प्रस्तुत करने के लिए अभिभाषण की प्रशंसा की. पटेल ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने अपने 60-70 प्रतिशत चुनावी वादों को पूरा करते हुए बजट घोषणाओं को जमीन पर उतारा है. साथ ही, उन्होंने पंचायत पुनर्गठन पर कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान हुई अनियमितताओं के विपरीत, वर्तमान पुनर्गठन नियमों के तहत और संतुलन के साथ किया गया है.

मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में पिछले दो वर्षों में राजस्थान सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने रोजगार, पेयजल, ऊर्जा, मातृशक्ति, अनुसूचित वर्गों और 'राइजिंग राजस्थान' जैसे अभियानों के माध्यम से विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं. पटेल ने दावा किया कि भाजपा सरकार के दो साल के कार्यकाल की तुलना कांग्रेस के पांच साल के कार्यकाल से की जाए तो विकास के आंकड़े खुद बोलते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी भी विकासात्मक आंकड़े का आज तक विपक्ष द्वारा खंडन नहीं किया गया है.

बजट घोषणाओं पर अमल का दावा: मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में बजट घोषणाएं कागजों तक सीमित रहती थीं, लेकिन वर्तमान सरकार ने बजट घोषणाओं को जमीन पर उतारने का काम किया है. उन्होंने बताया कि भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र के लगभग 60 से 70 प्रतिशत वादों को सरकार पूरा कर चुकी है. जोगाराम पटेल ने विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस आज तक राजस्थान के विकास को लेकर कोई स्पष्ट विजन पेश नहीं कर पाई है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष लोकतंत्र की ताकत है और यदि वह विकास के मुद्दों पर सार्थक सुझाव देता है तो सरकार उन्हें गंभीरता से सुनेगी.