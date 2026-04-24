12 दिन में दूसरी बार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, डॉग स्क्वॉड के साथ सर्च अभियान

12 दिन में दूसरी बार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, डॉग स्क्वॉड के साथ सर्च अभियान
बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और पूरे विधानसभा परिसर की गहनता से जांच की गई है.
Published : April 24, 2026 at 12:45 PM IST
जयपुर : प्रदेश की राजधानी जयपुर सहित अलग-अलग इलाकों में बम थ्रेट मिलने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. अब राजस्थान विधानसभा को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली है. पिछले 12 दिन में यह दूसरा मौका है. जब विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला सामने आया है. इससे पहले 13 अप्रैल को भी ऐसी ही धमकी मिली थी. हालांकि, उस समय जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी. राजस्थान विधानसभा की ईमेल आईडी पर आए एक ईमेल में लिखा गया, राजस्थान विधानसभा में ठीक एक बजे आत्मघाती हमला . इस मेल में यह भी लिखा कि दो आत्मघाती हमलावर बेल्ट बम पहनकर हमला करेंगे. जैसा राजीव गांधी की हत्या में इस्तेमाल किया गया था.
जांच में नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु : ज्योति नगर थानाधिकारी संतरा मीणा ने बताया कि आज शुक्रवार को सुबह करीब सवा 8 बजे एक मेल मिला था. जिसमें राजस्थान विधानसभा में आत्मघाती हमलावरों द्वारा धमाका करने की धमकी दी गई. इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ताल की. डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते ने विधानसभा परिसर में चप्पे-चप्पे की तलाशी ली. इस दौरान सिविल डिफेंस के स्वयं सेवकों की टीम भी मौके पर तैनात रही. उन्होंने बताया कि जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. एहतियात के तौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
इसे भी पढ़ें: राजस्थान विधानसभा समेत कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, टीकाराम जूली बोले- कानून व्यवस्था चौपट
पहले भी मिली विधानसभा में ब्लास्ट की धमकी : इससे पहले 13 अप्रैल को भी विधानसभा में बम ब्लास्ट की धमकी भरा एक ईमेल मिला था. तब भी विधानसभा परिसर की चप्पे-चप्पे की तलाशी ली गई थी. हालांकि, जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी. यह पहली बार नहीं है. जब जयपुर में सरकारी परिसर में बम ब्लास्ट की धमकी भरा ईमेल मिला हो. इससे पहले हाईकोर्ट और कई अन्य कोर्ट परिसर, सवाई मानसिंह स्टेडियम, सीएमओ और पासपोर्ट ऑफिस- पोस्ट ऑफिस को भी बम से उड़ाने की धमकी भरे मेल मिले हैं. कई निजी स्कूल और अस्पतालों में भी ऐसे धमकी भरे मेल आए हैं.
आए दिन धमकी, नहीं पकड़े जा रहे बदमाश : राजधानी जयपुर हो या प्रदेश का कोई अन्य शहर को इस तरह की धमकी मिलने का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी राजस्थान के अलग-अलग शहरों में सरकारी परिसरों में ब्लास्ट की धमकी भरे ईमेल मिले हैं. हालांकि, इनमें से एक भी मामले में पुलिस यह पता नहीं लगा पाई है कि यह किसकी करतूत है. बताया जाता है कि ऐसे धमकी भरे ईमेल भेजने वाले शातिर बदमाश प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करते हैं. इसलिए उन तक पहुंचना आसान नहीं होता है.