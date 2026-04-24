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12 दिन में दूसरी बार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, डॉग स्क्वॉड के साथ सर्च अभियान

राजस्थान विधानसभा ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : प्रदेश की राजधानी जयपुर सहित अलग-अलग इलाकों में बम थ्रेट मिलने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. अब राजस्थान विधानसभा को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली है. पिछले 12 दिन में यह दूसरा मौका है. जब विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला सामने आया है. इससे पहले 13 अप्रैल को भी ऐसी ही धमकी मिली थी. हालांकि, उस समय जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी. राजस्थान विधानसभा की ईमेल आईडी पर आए एक ईमेल में लिखा गया, राजस्थान विधानसभा में ठीक एक बजे आत्मघाती हमला . इस मेल में यह भी लिखा कि दो आत्मघाती हमलावर बेल्ट बम पहनकर हमला करेंगे. जैसा राजीव गांधी की हत्या में इस्तेमाल किया गया था. जांच में नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु : ज्योति नगर थानाधिकारी संतरा मीणा ने बताया कि आज शुक्रवार को सुबह करीब सवा 8 बजे एक मेल मिला था. जिसमें राजस्थान विधानसभा में आत्मघाती हमलावरों द्वारा धमाका करने की धमकी दी गई. इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ताल की. डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते ने विधानसभा परिसर में चप्पे-चप्पे की तलाशी ली. इस दौरान सिविल डिफेंस के स्वयं सेवकों की टीम भी मौके पर तैनात रही. उन्होंने बताया कि जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. एहतियात के तौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. इसे भी पढ़ें: राजस्थान विधानसभा समेत कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, टीकाराम जूली बोले- कानून व्यवस्था चौपट