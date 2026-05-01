जूली बोले- विधायक और इंजीनियर भिड़ रहे हैं, सीएम मौन, प्रदेश में तमाशा चल रहा है

जूली बोले- विधायक और इंजीनियर भिड़ रहे हैं, सीएम मौन, प्रदेश में तमाशा चल रहा है
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधायक-इंजीनियर मारपीट मामले की उच्चस्तरीय जांच करवाने की उठाई मांग.
Published : May 1, 2026 at 6:59 PM IST
जयपुर: राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था और बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. जूली ने कहा कि राजस्थान में आज सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, बल्कि यहां एक तमाशा चल रहा है. जहां हर तरफ अराजकता का माहौल है.
उन्होंने प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच बढ़ते टकराव पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में संवैधानिक मर्यादाएं तार-तार हो रही हैं. उन्होंने श्रीगंगानगर में भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी और इंजीनियर्स के बीच हुए मारपीट के मामले में कहा कि यह अजीब हालात है. एक दिन पहले खबर आती है कि इंजीनियर्स ने विधायक को पीटा. आज इंजीनियर्स आरोप लगा रहे हैं कि विधायक ने उनके साथ मारपीट की.
प्रदेश में सिस्टम हो चुका ध्वस्त : जूली बोले- यह विरोधाभास दर्शाता है कि प्रदेश में सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है. उन्होंने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की एक उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी द्वारा निष्पक्ष तथ्यात्मक जांच करवाई जाए. उन्होंने सुझाव दिया कि यदि आवश्यकता हो तो एक कमेटी बनाकर इसकी पड़ताल हो, ताकि 'दूध का दूध और पानी का पानी' हो सके. उन्होंने कहा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए.
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सीएम नजर आ रहे हैं एब्सेंट : जूली ने कटाक्ष किया कि प्रदेश के ऐसे हालातों में मुख्यमंत्री प्रेजेंट होते हुए भी 'एब्सेंट' नजर आ रहे हैं. प्रदेश में किसी को महसूस ही नहीं होता कि कोई सरकार चल रही है. प्रशासन पर से नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो चुका है और जनता खुद को लावारिस महसूस कर रही है. उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात में ऐसा लगता नहीं कि कोई सरकार काम कर रही है, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे तमाशा चल रहा है.
कह दिया था - चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 1, 2026
आज कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹993 महंगा। एक ही दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी। यह चुनावी बिल है।
फरवरी से अब तक: ₹1,380 की बढ़ोतरी - सिर्फ़ 3 महीनों में 81% का इज़ाफ़ा।
चायवाला, ढाबा, होटल, बेकरी, हलवाई - हर किसी की रसोई पर बोझ बढ़ा। और…
राहुल गांधी का बयान दिलाया याद : जूली ने कहा कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 993 रुपए की भारी-भरकम बढ़ोतरी करके सरकार ने साबित कर दिया है कि उसे गरीबों के हितों से कोई सरोकार नहीं है. उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने चुनाव के समय ही आगाह किया था कि 'चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी' और आज उनकी यह बात सौ फीसदी सच साबित हो रही है. भाजपा ने केवल चुनाव खत्म होने का इंतजार किया और मौका मिलते ही जनता की जेब पर डाका डाल दिया.
कमर तोड़ रही भाजपा की नीतियां : टीकाराम जूली ने महंगाई के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 3,099 रुपए तक पहुंच गई. छोटे व्यवसायी, ठेला चलाने वाले और अन्य मेहनतकश लोग पहले से ही आसमान छूती महंगाई से जूझ रहे हैं. यह बढ़ोतरी उनके पेट पर लात मारने जैसा है. उन्होंने सवाल किया कि अगर एक गरीब आदमी इतना महंगा सिलेंडर खरीदेगा, तो वह दिनभर की मेहनत के बाद क्या कमाएगा और अपने परिवार के लिए क्या बचा पाएगा?