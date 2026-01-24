ETV Bharat / state

किसान आयोग के अध्यक्ष चौधरी बोले-ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा वीबी-जी राम जी कानून

कुचामन सिटी: राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने VB-G RAM G कानून 2025 को ग्रामीण भारत के लिए दूरदर्शी, ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम बताया. उन्होंने कहा कि यह कानून केवल रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. वे ग्रामीण भारत को रोजगार और आजीविका की मजबूत गारंटी देने वाले विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G Act को लेकर कुचामन सिटी के भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे.

किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने बताया कि VB-G RAM G Act के तहत अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा. आवेदन के 15 दिन में रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान इस कानून में शामिल है. इससे ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी.