खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स: खेलों को जोड़ा जाएगा पर्यटन से, बॉलीवुड सिंगर करेंगे परफॉर्म

ऐसे में इन खेलों को राजस्थान के पर्यटन से भी जोड़ा जाएगा. नीरज के. पवन का कहना है कि 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक 24 खेलों को राजस्थान के 7 शहरों में किया जाएगा. बुधवार देर रात तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो, मैस्कॉट, एंथम, टॉर्च और जर्सी का आमेर फोर्ट के जलेब चौक पर अनावरण किया जाएगा. नीरज के. पवन ने बताया कि राज्य के सात शहरों अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर एवं जोधपुर में ये गेम्स आयोजित होंगे. पहली बार कैनोइंग, बीच वॉलीबॉल, कयाकिंग एवं साइकिलिंग को शामिल किया गया है.

जयपुर: राजस्थान में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (केआईयूजी) का आयोजन किया जा रहा है. क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष नीरज के. पवन ने कहा कि इन खेलों के आयोजन से राजस्थान की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है. मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि देशभर से आने वाले 6571 खिलाड़ि यहां के आयोजन और मेहमाननवाजी की यादें लेकर जाएं और ऐसा आयोजन हो, जिसे लोग बरसों तक याद रखें.

इन खेलों का आयोजन : उन्होंने बताया कि केआईयूजी 2025 में 23 पदक विजेता खेल और एक प्रदर्शन खेल शामिल होंगे. पदक विजेता खेलों में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, तलवारबाजी, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, मल्लखंभ, रग्बी, निशानेबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस, टेनिस, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती, योगासन, साइकिलिंग, बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग और कयाकिंग शामिल हैं. खो-खो को डेमोस्ट्रेषन खेल के रूप में शामिल किया गया है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्तर पर यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है. जयपुर सहित सभी संभागीय मुख्यालयों पर खेल मैदान तैयार किए जा चुके हैं.

बॉलीवुड सिंगर परफॉर्म करेंगे : नीरज के. पवन ने बताया कि 24 नवंबर को खेलों का आयोजन शुरू होगा और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में क्रिकेट मैदान पर भव्य आयोजन किया जाएगा. इसके साथ ही बॉलीवुड सिंगर उद्घाटन में परफॉर्म करेंगे. इसके साथ ही एक निजी यूनिवर्सिटी में इन खेलों का समापन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में देशभर से लगभग 200 विश्वविद्यालय भाग लेंगे. 12 दिनों तक चलने वाले खेलों के इस महाकुंभ में 24 खेलों में 7 हजार से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे. जिसके तहत जयपुर में 11, उदयपुर में 3, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर एवं कोटा में 2-2 खेलों का आयोजन किया जाएगा.