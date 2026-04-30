बेटियों के सम्मानजनक विवाह का सहारा बनी कन्यादान योजना, दो साल में 428 बेटियों को पहुंची 1.96 करोड़ राशि
इस योजना का लाभ राजस्थान मूल के व्यक्ति को ही मिल सकता है. अधिकतम सहायता 51 हजार रुपए दी जाती हैं.
Published : April 30, 2026 at 3:37 PM IST
भरतपुर: राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बेटियों की शिक्षा को विवाह से जोड़कर गरीब परिवारों का सहारा बन गई है. जिले में पिछले दो वर्षों में 428 बेटियों के विवाह के लिए 1.96 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है. सामान्य वर्ग को 21 हजार, अनुसूचित वर्ग को 31 हजार रुपए मिलते हैं. 10वीं पास पर 10 हजार और स्नातक पर 20 हजार रुपए अतिरिक्त मिलते हैं, जिससे अधिकतम सहायता 51 हजार हो जाती है. विधवा महिलाओं की बेटियों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है.
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों, अन्य बीपीएल वर्ग, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी, विधवा महिलाओं की पुत्रियों, विशेष योग्यजन परिवारों की बेटियों, पालनहार योजना से लाभान्वित बालिकाओं और महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है. योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को मिलता है और कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है. एक परिवार अधिकतम दो बेटियों के विवाह तक ही इस योजना का लाभ ले सकता है.
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विधवा महिलाओं की बेटियों के लिए विशेष प्रावधान: उन्होंने बताया कि योजना में विधवा महिलाओं की पुत्रियों के लिए अलग से विशेष पात्रता तय की गई है. यदि महिला का पुनर्विवाह न हुआ हो, उसकी वार्षिक आय 50 हजार रुपए से अधिक न हो और परिवार में 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य न हो. ऐसी स्थिति में सरकार विशेष प्राथमिकता के साथ सहायता प्रदान करती है. श्याम सुंदर ने बताया कि भरतपुर जिले में पिछले दो वित्तीय वर्षों में 428 बालिकाओं के विवाह के लिए कुल 1 करोड़ 96 लाख 13 हजार रुपए की सहायता राशि वितरित की जा चुकी है.
क्या कहा लाभार्थियों ने: हथैनी गांव निवासी किसान सुरेश ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी के विवाह के लिए आवेदन किया था और उन्हें 41 हजार रुपए की सहायता मिली. इस राशि से उन्होंने दो माह पूर्व अपनी बेटी की शादी सम्मानपूर्वक संपन्न की. इसी तरह, जूस का ठेला लगाने वाले बनय सिंह के लिए भी यह योजना सहारा बनी. उनकी बेटी का विवाह मार्च 2025 में हुआ और उन्हें भी 41 हजार रुपए की सहायता मिली.