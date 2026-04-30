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बेटियों के सम्मानजनक विवाह का सहारा बनी कन्यादान योजना, दो साल में 428 बेटियों को पहुंची 1.96 करोड़ राशि

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बेटियों की शिक्षा को विवाह से जोड़कर गरीब परिवारों का सहारा बन गई है. जिले में पिछले दो वर्षों में 428 बेटियों के विवाह के लिए 1.96 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है. सामान्य वर्ग को 21 हजार, अनुसूचित वर्ग को 31 हजार रुपए मिलते हैं. 10वीं पास पर 10 हजार और स्नातक पर 20 हजार रुपए अतिरिक्त मिलते हैं, जिससे अधिकतम सहायता 51 हजार हो जाती है. विधवा महिलाओं की बेटियों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों, अन्य बीपीएल वर्ग, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी, विधवा महिलाओं की पुत्रियों, विशेष योग्यजन परिवारों की बेटियों, पालनहार योजना से लाभान्वित बालिकाओं और महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है. योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को मिलता है और कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है. एक परिवार अधिकतम दो बेटियों के विवाह तक ही इस योजना का लाभ ले सकता है. पढ़ें: कोटा नारी निकेतन की दो बालिकाओं के विवाह की तैयारी, केवल राजस्थानी वर ही चुनेंगे...जानिए पात्रता