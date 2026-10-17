सीएम भजनलाल का कांग्रेस पर तंज, बोले- मैं होटल में नहीं, गांव में किसान-मजदूर के साथ ठहरता हूं
जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पत्रकार आवासीय योजना का शुभारंभ कर 180 फ्लैट्स पर 15 लाख की छूट का ऐलान किया.
Published : October 17, 2026 at 10:53 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 11:05 PM IST
जयपुर: मुख्यमंत्री ने शनिवार को जल परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में इन योजनाओं को लेकर अपेक्षित प्रयास नहीं किए गए. मौका था पत्रकारों के लिए विशेष आवासीय योजना के शुभारंभ का. इस दौरान मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि वह होटल में ठहरने वाले नहीं हैं, बल्कि गांव में किसान और मजदूर के साथ बैठते हैं. उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या उनका कोई विधायक गांव में किसान-मजदूर के साथ ठहरता है?
180 आवासों का होगा आवंटन, पंजीकरण शुरू: राजस्थान आवासन मंडल की विशिष्ट पंजीकरण योजना-2026 के तहत पत्रकार आवासीय योजना का शनिवार रात शुभारंभ किया गया. जयपुर के जगतपुरा स्थित सेक्टर-9, इंदिरा गांधी नगर में पत्रकारों के लिए यह आवासीय योजना लाई गई है. योजना के पहले चरण में 180 आवास आवंटित किए जाएंगे. 154.63 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्रफल की कीमत 74.68 लाख रुपये रखी गई है. हालांकि, मुख्यमंत्री ने 3 बीएचके फ्लैट में करीब 15 लाख रुपये की छूट का ऐलान किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने योजना से संबंधित आवासन मंडल की पुस्तिका का विमोचन भी किया. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भरतपुर के पूंछरी का लौठा के पास 'गिरधर कुंज' नाम से एक नई आवासीय योजना विकसित की जा रही है. इस आवासीय योजना में भी पत्रकारों के लिए विशेष आवास की व्यवस्था रहेगी.
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पत्रकारिता केवल आजीविका नहीं, सामाजिक दायित्व भी: इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पत्रकारों के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है. बजट के दौरान पत्रकार बंधु उनसे मिलकर आवास की मांग रखते थे. सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में इस दिशा में संकल्प लिया था और अब यह योजना शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक दायित्व, जनजागरण और राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण साधना है. राज्य सरकार पत्रकारों के सम्मान, संवेदनशीलता और कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. उन्होंने राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना का भी उल्लेख किया.
आवासीय योजना में विशेष छूट की घोषणा : मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आवासीय योजना के फेज-1 में 3 बीएचके फ्लैट पर कुल लागत में 15 लाख रुपए और 2 बीएचके फ्लैट पर कुल लागत में 12 लाख रुपए की विशेष छूट देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से अन्य संभागों में भी आवासीय योजनाएं लाई जाएंगी. उन्होंने भरतपुर में पूंछरी का लौठा के पास विकसित हो रही सैटेलाइट सिटी में भी नई आवासीय योजना लाने की घोषणा की.
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पानी के क्षेत्र में 2 लाख करोड़ के काम का दावा: मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ समय में प्रदेश में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए तेजी से काम हुआ है. दशकों से अटकी योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास किया गया है. राजस्थान को पानी, बिजली, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की जरूरत है. उन्होंने दावा किया कि राज्य में जल क्षेत्र में करीब 2 लाख करोड़ रुपये के काम हो रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता लंबे समय से जल समझौतों का इंतजार कर रही थी. रामजल सेतु योजना से करीब 4 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिलने की बात भी उन्होंने कही.
जल परियोजनाओं को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना: इसी क्रम में उन्होंने जल परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में इन योजनाओं को लेकर अपेक्षित प्रयास नहीं किए गए. कांग्रेस का कोई विधायक गांव में नहीं ठहरता. वहीं कार्यक्रम में मौजूद रहे यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल और बजट घोषणा के अनुरूप पत्रकारों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया गया है. उन्होंने कहा कि यह पहला चरण है और भविष्य में शेष पत्रकारों को भी आवास आवंटित करने की दिशा में काम किया जाएगा. इस दौरान सांसद मंजू शर्मा और जयपुर महापौर सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे.
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