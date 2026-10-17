ETV Bharat / state

सीएम भजनलाल का कांग्रेस पर तंज, बोले- मैं होटल में नहीं, गांव में किसान-मजदूर के साथ ठहरता हूं

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: मुख्यमंत्री ने शनिवार को जल परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में इन योजनाओं को लेकर अपेक्षित प्रयास नहीं किए गए. मौका था पत्रकारों के लिए विशेष आवासीय योजना के शुभारंभ का. इस दौरान मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि वह होटल में ठहरने वाले नहीं हैं, बल्कि गांव में किसान और मजदूर के साथ बैठते हैं. उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या उनका कोई विधायक गांव में किसान-मजदूर के साथ ठहरता है?

180 आवासों का होगा आवंटन, पंजीकरण शुरू: राजस्थान आवासन मंडल की विशिष्ट पंजीकरण योजना-2026 के तहत पत्रकार आवासीय योजना का शनिवार रात शुभारंभ किया गया. जयपुर के जगतपुरा स्थित सेक्टर-9, इंदिरा गांधी नगर में पत्रकारों के लिए यह आवासीय योजना लाई गई है. योजना के पहले चरण में 180 आवास आवंटित किए जाएंगे. 154.63 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्रफल की कीमत 74.68 लाख रुपये रखी गई है. हालांकि, मुख्यमंत्री ने 3 बीएचके फ्लैट में करीब 15 लाख रुपये की छूट का ऐलान किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने योजना से संबंधित आवासन मंडल की पुस्तिका का विमोचन भी किया. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भरतपुर के पूंछरी का लौठा के पास 'गिरधर कुंज' नाम से एक नई आवासीय योजना विकसित की जा रही है. इस आवासीय योजना में भी पत्रकारों के लिए विशेष आवास की व्यवस्था रहेगी.