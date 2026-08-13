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JJM घोटाला: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज

जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी, सुबोध अग्रवाल और तत्कालीन SE महेंद्र प्रकाश सोनी सहित सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2026 at 1:28 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े एसीबी केस में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी और पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल सहित आधा दर्जन से अधिक आरोपियों संजय बड़ाया, महेंद्र प्रकाश सोनी, कृष्णदीप गुप्ता, संजीव कुमार गुप्ता, दिलीप कुमार और मुकेश पाठक को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है. जस्टिस चंद्रप्रकाश श्रीमाली ने गत 5 अगस्त को इन सभी जमानत याचिकाओं पर बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

जमानत याचिका में महेश जोशी की ओर से अधिवक्ता स्नेहदीप ने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज होने के करीब डेढ़ साल बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है. वहीं, अप्रैल, 2025 से दिसंबर 2025 तक ईडी से जुड़े मामले में अभिरक्षा में रहने के दौरान एसीबी ने उसे अभिरक्षा में लेने का प्रयास नहीं किया गया. वह संबंधित टेंडर में बिड एवेल्यूशन कमेटी व वित्त समिति का सदस्य भी नहीं थे. टेंडर से जुड़ा सारा काम प्रशासनिक अधिकारियों ने किया था. ऐसे में उसे जमानत दी जाए.

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वहीं, विभाग के तत्कालीन एसई महेन्द्र प्रकाश सोनी की ओर से अधिवक्ता सुधीर जैन ने कहा कि मामले में समान तथ्यों के आधार पर एक से अधिक एफआईआर दर्ज हुई है. इसके अलावा ठेका फर्म के संचालकों को पूर्व में राहत दी गई है. एसीबी ने मामले में आरोप पत्र भी पेश कर दिया है, जिसकी सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगेगा, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए.

इसका विरोध करते अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी और अधिवक्ता अमन अग्रवाल ने कहा कि तत्कालीन मंत्री होने के नाते आरोपी विभाग का मुखिया थे और अन्य आरोपियों से मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऊंची दरों पर टेंडर जारी किए गए. ऐसे में आरोपियों को जमानत नहीं दी जाए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

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