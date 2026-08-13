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JJM घोटाला: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े एसीबी केस में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी और पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल सहित आधा दर्जन से अधिक आरोपियों संजय बड़ाया, महेंद्र प्रकाश सोनी, कृष्णदीप गुप्ता, संजीव कुमार गुप्ता, दिलीप कुमार और मुकेश पाठक को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है. जस्टिस चंद्रप्रकाश श्रीमाली ने गत 5 अगस्त को इन सभी जमानत याचिकाओं पर बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

जमानत याचिका में महेश जोशी की ओर से अधिवक्ता स्नेहदीप ने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज होने के करीब डेढ़ साल बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है. वहीं, अप्रैल, 2025 से दिसंबर 2025 तक ईडी से जुड़े मामले में अभिरक्षा में रहने के दौरान एसीबी ने उसे अभिरक्षा में लेने का प्रयास नहीं किया गया. वह संबंधित टेंडर में बिड एवेल्यूशन कमेटी व वित्त समिति का सदस्य भी नहीं थे. टेंडर से जुड़ा सारा काम प्रशासनिक अधिकारियों ने किया था. ऐसे में उसे जमानत दी जाए.

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