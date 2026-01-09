ETV Bharat / state

JJM Scam : पूर्व मंत्री महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ीं, राज्यपाल ने दी अभियोजन की स्वीकृति

राज्यपाल बागडे ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन की स्वीकृति दे दी.

Mahesh Joshi
पूर्व मंत्री महेश जोशी (Source : Mahesh Joshi Social Media Account)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 9, 2026 at 3:23 PM IST

Updated : January 9, 2026 at 3:29 PM IST

जयपुर: जल जीवन मिशन और अन्य जलापूर्ति परियोजनाओं में कथित रूप से बड़े स्तर पर अनियमितताओं के मामले में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में मंत्री रहे महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. शुक्रवार को राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान कर दी. राज्यपाल ने यह स्वीकृति प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होने के आधार पर दी है. इससे पूर्व मंत्री महेश जोशी की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं.

अभियोजन की स्वीकृति : राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) (नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218) के तहत यह स्वीकृति दी है. स्वीकृति के अनुसार महेश जोशी के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 तथा सपठित धारा 4 के अंतर्गत और प्रकरण से जुड़े अन्य तथ्यों के आधार पर सक्षम न्यायालय में अभियोग चलाया जा सकेगा.

पूरा मामला क्या है : पूर्व मंत्री महेश जोशी पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जल जीवन मिशन और अन्य जलापूर्ति परियोजनाओं में कथित रूप से बड़े स्तर पर अनियमितताओं को संरक्षण दिया. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में आरोप लगाया गया कि कुछ ठेकेदारों और अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर अवैध धन अर्जित किया गया और उसे विभिन्न माध्यमों से सफेद किया गया. इसी आधार पर ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया. जांच एजेंसी का दावा है कि परियोजनाओं में टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर, कमीशनखोरी और फर्जी बिलिंग के माध्यम से करोड़ों रुपये का लेन-देन किया गया. इस कथित अवैध आय को रिश्तेदारों, सहयोगियों और विभिन्न फर्मों के जरिए निवेश और संपत्ति में बदला गया.

अब तक की कानूनी स्थिति : महेश जोशी से ईडी ने कई दौर की पूछताछ की है और मामले में उनकी भूमिका को लेकर दस्तावेज व बयान जुटाए गए हैं. हालांकि, अब तक इस प्रकरण में किसी भी अदालत द्वारा महेश जोशी को दोषी ठहराते हुए सजा नहीं सुनाई गई है. वे अभी दोष सिद्ध नहीं हैं और मामला न्यायालय में विचाराधीन है. कुछ मामलों में उन्हें अंतरिम राहत या जमानत भी मिली है, लेकिन धन शोधन से जुड़े प्रकरणों में जांच जारी है.

अभियोजन स्वीकृति का महत्व : किसी पूर्व मंत्री के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति मिलना एक अहम कानूनी कदम माना जाता है. इसके बाद जांच एजेंसियां सीधे ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती हैं और अदालत में आरोप पत्र के आधार पर नियमित सुनवाई संभव हो सकेगी. यदि दोष सिद्ध होता है, तो धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सात वर्ष तक की सजा (विशेष परिस्थितियों में दस वर्ष तक) और भारी जुर्माने का प्रावधान है. राजनीतिक गलियारों में इस निर्णय को राज्य की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है, जबकि महेश जोशी का कहना है कि वे न्यायपालिका में अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे.

