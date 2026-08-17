Jhunjhunu Navy Sailor Family Death : एक साथ उठीं 4 अर्थियां, पति-पत्नी का एक ही चिता पर किया गया दाह संस्कार
झुंझुनू के रहने वाले नेवी जवान का शव पैतृक गांव पहुंचा. युवाओं ने बाइक रैली निकाल दी अंतिम विदाई...
Published : August 17, 2026 at 10:28 PM IST
झुंझुनू: मुंबई में नेवी जवान पूर्णमल मेहरा का शव सोमवार को उनके पैतृक गांव ककराना पहुंचा. शव के गांव पहुंचने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और युवा अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े.
गुढ़ा थाने से लेकर पैतृक गांव ककराना तक युवाओं ने बाइक रैली निकाली और नेवी जवान को श्रद्धांजलि दी. बाइक रैली में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए. गांव में शव पहुंचने पर माहौल गमगीन हो गया.
पूर्णमल मेहरा वर्ष 2015 में जोधपुर से नेवी में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे. वर्ष 2020 में उनकी शादी ओमा मेहरा से हुई थी. वह दक्षिण मुंबई के नेवी नगर क्षेत्र स्थित क्वार्टर में पत्नी और दो बच्चों के साथ रहते थे. पुलिस के अनुसार पूर्णमल का शव मुंबई स्थित क्वार्टर में मिला था. उनकी पत्नी ओमा मेहरा (26), बेटा यश मेहरा (3) और तीन माह के बच्चे की भी मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है. मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही हो सकेगा.
पढ़ें : नागालैंड में असम राइफल्स के काफिले में IED ब्लास्ट, एक जवान की मौत, 4 घायल
परिजनों के अनुसार 6 दिन पहले पूर्णमल की घरवालों से फोन पर बात हुई थी. इसके बाद परिवार के लोग लगातार उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन फोन का जवाब नहीं मिल रहा था. सोमवार को उनके शव के गांव पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार किया गया. जयपुर से आए अधिकारियों ने उनके पिता को तिरंगा सोपा पूर्णमल के छोटे भाई मुकेश कुमार ने मुखाग्नि दी. झुंझुनू सैनिक बोर्ड से सुरेश कुमार ने पुष्प चक्र अर्पित किया गांव में एक साथ एक ही परिवार के चार सदस्यों की अर्थी उठी तो माहौल गमगीन हो गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. दो बच्चों का मिट्टी में दाह संस्कार किया गया व सैनिक व उनकी पत्नी का एक ही चिता पर दाह संस्कार किया गया. सैनिक को गार्डन ऑफ ऑनर दिया गया.