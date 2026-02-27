ETV Bharat / state

झुंझुनू के जैतपुर स्कूल ने पेश की मिसाल: गुरु-शिष्य ने मिलकर बनाया 'हरित विद्यालय मॉडल'

झुंझुनू: जिले के बुहाना क्षेत्र में जहां एक ओर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चिंता का विषय बनी हुई है, वहीं हरियाणा सीमा से सटे जैतपुर गांव स्थित शहीद मेजर हर्ष राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ने पर्यावरण संरक्षण की अनूठी मिसाल पेश की है. यहां शिक्षक और विद्यार्थी सिर्फ पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि धरातल पर हरित क्रांति के वास्तविक संवाहक बनकर काम कर रहे हैं. विद्यालय परिसर में वर्तमान में 200 से अधिक फलदार, छायादार और औषधीय पौधे लहलहा रहे हैं, जो इस पहल की सफलता का प्रमाण है. शिक्षक वेतन से उठा रहे पौधों का खर्च : इस पहल की सबसे खास बात यह है कि पौधों की सुरक्षा, खाद, जालियां और रखरखाव का पूरा खर्च विद्यालय के शिक्षक अपने वेतन से वहन करते हैं. उनका मानना है कि प्रकृति को दिया गया योगदान आने वाली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा निवेश है. पेड़ों की सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम लगाया गया है, जिससे जल संरक्षण के साथ पौधों की बेहतर देखभाल सुनिश्चित होती है. वहीं, पेयजल पास के आश्रम स्थित ट्यूबवेल से उपलब्ध कराया जाता है. किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jhunjhunu) लंच ब्रेक बना सेवा का समय : जहां अधिकांश स्कूलों में मध्यांतर का समय खेल या आराम के लिए होता है, वहीं इस विद्यालय में यह समय सेवा का रूप ले चुका है. प्रतिदिन अवकाश के दौरान शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर पौधों की देखरेख करते हैं. सभी बच्चों ने पेड़ों को गोद ले रखा है और निराई-गुड़ाई से लेकर पानी देने तक का काम परिवार की तरह करते हैं. इससे बच्चों में जिम्मेदारी और प्रकृति प्रेम की भावना विकसित हो रही है.