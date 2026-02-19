JJM Scam : रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस, बेढम बोले- किसी को बख्शा नहीं जाएगा
नेता प्रतिपक्ष जूली बोले- सही जांच हो तो कई बड़े आईएएस अधिकारियों के नाम आएंगे. लुकआउट नोटिस पर मंत्री बेढम ने दिया बड़ा बयान...
Published : February 19, 2026 at 6:16 PM IST
जयपुर: जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपये के घोटाले में नाम आने के बाद अब रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है. उनके विदेश भागने की आशंका के मद्देनजर एसीबी ने यह नोटिस जारी किया है.
सुबोध अग्रवाल पीएचईडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे हैं. एसीबी ने अपनी एफआईआर में उन्हें आरोपी माना है. गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का साफ संदेश है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होगा. जल जीवन मिशन में बड़े पैमाने पर हुए घोटाले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने की है. जांच के बाद कई अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है. जो लोग नहीं मिल पाए हैं, उनके खिलाफ एसीबी ने लुकआउट नोटिस जारी किया है.
देश छोड़कर जाने की आशंका : मंत्री बेढम ने कहा कि जांच एजेंसी की एक प्रक्रिया है कि कोई व्यक्ति देश छोड़कर नहीं जा सके और आरोपी को पकड़ने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाते हैं. किसी भी विभाग में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ हो, उसकी परतें खुलेंगी. भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे. कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो रहा है. इनके मंत्री जेल गए हैं. जांच एजेंसी के पास कई और जानकारियां हैं. पूरे सबूत इकठ्ठा करके जिन लोगों ने गड़बड़ी की है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.
जूली बोले- बहुत धीमी चल रही है जांच : वहीं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि इस मामले की जांच बहुत धीमी चल रही है. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन घोटाले में और भी कई बड़े नाम हैं. कई सीनियर आईएएस अधिकारी हैं. उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए. हम चाहते हैं कि मामले की गहनता से जांच हो और कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए.
एसआईटी ने 15 ठिकानों पर की थी छापेमारी : जल जीवन मिशन में बड़े पैमाने पर हुए घोटाले की जांच के लिए पिछले दिनों भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक एसआईटी का गठन किया गया था. एसआईटी ने विभिन्न दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच करने के बाद मंगलवार को 15 ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई की थी. इनमें सुबोध अग्रवाल का घर भी शामिल था. हालांकि, वे अपने घर पर मिले नहीं. अब मामले की जांच कर रही एसआईटी ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है.
एक दिन में 9 अधिकारियों को किया गिरफ्तार : इस मामले में एसआईटी ने 17 फरवरी को राजस्थान, दिल्ली, बिहार और झारखंड में 15 ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई की थी. इस दौरान पीएचईडी के 9 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया. इनमें पांच अधिकारी अभी सेवा में हैं. एक अधिकारी निलंबित चल रहा है. जबकि तीन अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं. इन सभी को कोर्ट में पेश कर 21 फरवरी तक रिमांड पर लिया है. वहीं, फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में मुकेश पाठक को भी गिरफ्तार किया गया.
