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Rajasthan JJM : इस दावे की CAG रिपोर्ट ने खोली पोल, 50.39 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास नल कनेक्शन नहीं

प्रदेश के 96 लाख 6 हजार 728 ग्रामीण परिवारों को हर घर में नल कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया गया था...

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राजस्थान में हर घर नल योजना की ऑडिट रिपोर्ट... (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 28, 2026 at 5:35 PM IST

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जयपुर: प्रदेश में ग्रामीण परिवारों को घर-घर नल से पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य शुरू किए गए जल जीवन मिशन की क्रियान्वयन को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की ऑडिट रिपोर्ट ने जल जीवन मिशन के दावों पर सवाल खड़े किए हैं. कैग ने 21 अगस्त 2026 को विधानसभा के मानसून सत्र में अपनी रिपोर्ट सदन में पेश की थी.

रिपोर्ट के मुताबिक 7 जनवरी 2025 तक प्रदेश में कुल 7लाख 65 हजार 980 यानी 49.61% परिवारों को ही नल कनेक्शन दिए गए जबकि 48 लाख 40 हजार 748 परिवार यानी 50.39% ग्रामीण परिवार अभी भी नल कनेक्शन से बाहर है.

कैग रिपोर्ट के मुताबिक 15 अगस्त 2019 को जब जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी, तब प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कुल 1 करोड़ 7 लाख 75 हजार 281 ग्रामीण परिवार थे. तब केवल 11 लाख 68 हजार 553 यानी 10.84 प्रतिशत परिवारों के पास ही नल कनेक्शन उपलब्ध थे. शेष 96 लाख 6 हजार 728 परिवारों को जल जीवन मिशन योजना के तहत नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने थे.

हालांकि, मिशन के तहत कनेक्शन कवरेज में पहले की तुलना में वृद्धि हुई है, लेकिन हर ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है. ऐसे में मिशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती शेष परिवार को कनेक्शन उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें नियमित और सुरक्षित जलापूर्ति सुनिश्चित करना भी है.

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जल निगरानी के लिए मीटर का प्रावधान नहीं : कैग ने अपनी ऑडिट में पाया कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में पेयजल सप्लाई की निगरानी के लिए कोई जल मीटर का प्रावधान नहीं है. योजना के तहत किस परिवार को वास्तविक रूप से कितनी जलापूर्ति हो रही है. उसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं है. अगर जल मीटर होता तो हर परिवार को मिलने वाले पानी की मॉनिटरिंग हो जाती.

केंद्र सरकार से भी 70% राशि कम जारी हुई : जेजेएम में वर्ष 2019 से लेकर 2025 के दौरान केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली 41, 414.24 करोड़ की राशि में से 29, 145.92 करोड़ (70.38) प्रतिशत राशि कम जारी हुई है. कैग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया है कि वर्ष 2021 से 2024 के दौरान जलदाय विभाग की ओर से अलग-अलग कार्यों के लिए कुल 33.22 करोड़ के 511 भुगतान किए गए थे, लेकिन लाभार्थियों के नाम और बैंक खाता विवरण में कई खामियां होने के चलते वो लेनदेन अटक गया.

पानी की क्वालिटी जांच पर खर्च नहीं हुए 445 करोड़ : सीएजी ने अपनी ऑडिट में पाया कि साल 2019 से 20 जनवरी 2025 तक पानी की क्वालिटी जांच के लिए 486. 23 करोड़ का बजट जारी किया गया था. इसमें से केवल 40. 39 करोड रुपए ही खर्च किए गए, जबकि 445.84 करोड शेष बच गए हैं. यानी कुल 8.41 प्रतिशत पैसा ही खर्च हुआ.

सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रदेश की प्रयोगशालाएं पानी की क्वालिटी जांच के लिए निर्धारित 78 मापदंडों मैं से केवल 41 मापदंडों की ही जांच कर पा रही थी. इन प्रयोगशाला में रेडियोएक्टिव और विषाणु जनित मापदंडों की जांच की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी. जिला स्तरीय प्रयोगशालाएं 34 गुणवत्ता मापदंडों की जांच में से केवल 9 से लेकर 22 मापदंडों की जांच करने में सक्षम थी. जुलाई 2024 तक 2.94 करोड रुपए खर्च किए जाने के बावजूद कोई भी ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशाला काम नहीं कर रही थी.

शिलान्यास समारोह पर खर्च को लेकर उठाए सवाल : कैग की रिपोर्ट के मुताबिक जल जीवन मिशन की गाइडलाइन के अनुसार सहायक गतिविधियों और प्रचार प्रसार में प्रोजेक्ट के फंड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन साल 2022 और 23 के दौरान अलग-अलग जल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखने के आयोजन पर 3. 28 करोड रुपए खर्च किए गए.

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जेजेएम की गाइडलाइन के लिहाज से यह गलत था. हालांकि, राज्य सरकार ने नवंबर 2025 में इसका जवाब देते हुए तर्क दिया था कि शिलान्यास समारोह पर खर्च वित्त विभाग की मंजूरी से लिया गया है. कैग ने सरकार के इस जवाब को खारिज करते हुए इस जल जीवन मिशन की गाइडलाइन का साफ उल्लंघन बताया.

विभाग की लापरवाही से तीन जिलों के डेढ़ लाख लोग तीन साल पानी से वंचित : कैग की रिपोर्ट के मुताबिक जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण टेंडर रद्द हुए और इस वजह से सितंबर 2024 तक कोई काम नहीं हुआ. विभाग की लापरवाही के कारण बारां, झालावाड़ और कोटा जिले के 14 गांव के 1 लाख 52, हजार 437 ग्रामीण परिवार 3 साल से ज्यादा समय तक जल जीवन मिशन के पानी से वंचित रहे.

कैग की रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजना बारां में ठेकेदारों ने काम पूरा करने की अवधि को लगातार आगे बढ़ाया और काम में देरी की तो वहीं विभाग ने टेंडर को अंतिम रूप देने में निष्क्रियता बरती. जिस कारण जल जीवन मिशन में काम नहीं हो पाया और लोगों को पानी नहीं मिला.

खाचरियावास बोले- ग्रामीणों को नल कनेक्शन देने के लिए सरकार गंभीर नहीं : कैग की ऑडिट रिपोर्ट को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि कैग ने केंद्र और राज्य सरकार की पोल खोल कर रख दी है. प्रदेश में अभी भी 50 फीसदी लोगों को जल कनेक्शन नहीं मिले हैं. इससे ही पता चलता है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ग्रामीण इलाकों में लोगों को स्वच्छ पेयजल कनेक्शन देने को लेकर गंभीर नहीं है.

सरकार को शासन में 12 साल हो गए हैं. जिस उद्देश्य को लेकर कल जीवन मिशन योजना शुरू की गई थी, वो उद्देश्य पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है. योजना में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके चलते हालत यह है कि लोगों को कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं. विधानसभा में रिपोर्ट पेश हुई है. हमारी मांग है कि कैग की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को जवाब देना चाहिए.

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