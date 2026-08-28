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Rajasthan JJM : इस दावे की CAG रिपोर्ट ने खोली पोल, 50.39 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास नल कनेक्शन नहीं

राजस्थान में हर घर नल योजना की ऑडिट रिपोर्ट... ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: प्रदेश में ग्रामीण परिवारों को घर-घर नल से पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य शुरू किए गए जल जीवन मिशन की क्रियान्वयन को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की ऑडिट रिपोर्ट ने जल जीवन मिशन के दावों पर सवाल खड़े किए हैं. कैग ने 21 अगस्त 2026 को विधानसभा के मानसून सत्र में अपनी रिपोर्ट सदन में पेश की थी. रिपोर्ट के मुताबिक 7 जनवरी 2025 तक प्रदेश में कुल 7लाख 65 हजार 980 यानी 49.61% परिवारों को ही नल कनेक्शन दिए गए जबकि 48 लाख 40 हजार 748 परिवार यानी 50.39% ग्रामीण परिवार अभी भी नल कनेक्शन से बाहर है. कैग रिपोर्ट के मुताबिक 15 अगस्त 2019 को जब जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी, तब प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कुल 1 करोड़ 7 लाख 75 हजार 281 ग्रामीण परिवार थे. तब केवल 11 लाख 68 हजार 553 यानी 10.84 प्रतिशत परिवारों के पास ही नल कनेक्शन उपलब्ध थे. शेष 96 लाख 6 हजार 728 परिवारों को जल जीवन मिशन योजना के तहत नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने थे. हालांकि, मिशन के तहत कनेक्शन कवरेज में पहले की तुलना में वृद्धि हुई है, लेकिन हर ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है. ऐसे में मिशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती शेष परिवार को कनेक्शन उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें नियमित और सुरक्षित जलापूर्ति सुनिश्चित करना भी है. पढ़ें : कैग ने खोली खान विभाग की पोल, 7,498 मामलों में 1,550 रुपए करोड़ कम वसूले...कांग्रेस का हमला-गड़बड़ी छुपाने को किया सत्र छोटा जल निगरानी के लिए मीटर का प्रावधान नहीं : कैग ने अपनी ऑडिट में पाया कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में पेयजल सप्लाई की निगरानी के लिए कोई जल मीटर का प्रावधान नहीं है. योजना के तहत किस परिवार को वास्तविक रूप से कितनी जलापूर्ति हो रही है. उसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं है. अगर जल मीटर होता तो हर परिवार को मिलने वाले पानी की मॉनिटरिंग हो जाती. केंद्र सरकार से भी 70% राशि कम जारी हुई : जेजेएम में वर्ष 2019 से लेकर 2025 के दौरान केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली 41, 414.24 करोड़ की राशि में से 29, 145.92 करोड़ (70.38) प्रतिशत राशि कम जारी हुई है. कैग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया है कि वर्ष 2021 से 2024 के दौरान जलदाय विभाग की ओर से अलग-अलग कार्यों के लिए कुल 33.22 करोड़ के 511 भुगतान किए गए थे, लेकिन लाभार्थियों के नाम और बैंक खाता विवरण में कई खामियां होने के चलते वो लेनदेन अटक गया. पानी की क्वालिटी जांच पर खर्च नहीं हुए 445 करोड़ : सीएजी ने अपनी ऑडिट में पाया कि साल 2019 से 20 जनवरी 2025 तक पानी की क्वालिटी जांच के लिए 486. 23 करोड़ का बजट जारी किया गया था. इसमें से केवल 40. 39 करोड रुपए ही खर्च किए गए, जबकि 445.84 करोड शेष बच गए हैं. यानी कुल 8.41 प्रतिशत पैसा ही खर्च हुआ.