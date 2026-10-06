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राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का समापन, सीएम भजनलाल शर्मा बोले- युवा मेहनत करें, सपना टूटने नहीं देंगे

चैंपियनशिप के समापन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: योग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित 51वीं सब-जूनियर एवं जूनियर राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का समापन हो गया. समापन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा-आमजन नशे की लत को छोड़ें और योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाते हुए विकसित भारत-विकसित राजस्थान के निर्माण में योगदान दें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों और वैश्विक कूटनीति के कारण संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की.