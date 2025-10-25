राजस्थान के इन इलाकों में बारिश के आसार, आधा दर्जन जिलों में तापमान 15 डिग्री के करीब
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के कारण राजस्थान के कुछ हिस्सों में 26 से 28 अक्टूबर के बीच बारिश के आसार.
Published : October 25, 2025 at 1:04 PM IST
जयपुर: मौसम विभाग में अगले हफ्ते के लिए पूर्वानुमान जारी किया है. इससे पहले बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी भाग में कहीं-कहीं हल्की वर्षा दर्ज की गई है, जबकि पश्चिमी भाग में मौसम शुष्क रहा. राज्य में सर्वाधिक वर्षा छाबड़ा (बारां) में 9.0 मिमी दर्ज की गई. इस दौरान अधिकतम तापमान बाड़मेर में 37.6 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान सीकर में 13.0 डिग्री दर्ज किया गया.
मौसम विभाग के अनुसार आधा दर्जन के करीब जिलों में इस दौरान न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के आसपास रहा. इनमें दौसा 14.1, फतेहपुर 14.3, नागौर 14.8, जवाई (पाली) डैम और करौली 15 डिग्री, अजमेर और नसीराबाद 15.2 और वनस्थली में 15.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आज बारां और झालावाड़ जिले के आसपास के क्षेत्र में मेघ गर्जन के साथ ही हल्की बारिश होने की संभावना है. इस दौरान आकाशीय बिजली गरजने के साथ ही हल्की हवाएं भी चल सकती हैं.
यह रहा मौसम का पूर्वानुमान: मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के अनुसार राज्य से मानसून अब पूरी तरह से लौट चुका है. इसी कारण राज्य में फिलहाल मौसम शुष्क है. उत्तर-पूर्व दिशा से चल रही हवाओं के कारण रात और सुबह के तापमान में गिरावट देखी जा रही है. आने वाले दिनों में तापमान और घटने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के कारण दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में 26 से 28 अक्टूबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान उदयपुर, कोटा, बारां और झालावाड़ में बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. 27 और 28 अक्टूबर को इन इलाकों में सबसे ज्यादा असर रहेगा. कहीं-कहीं 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं.
पश्चिमी विक्षोभ से भी असर संभव: मौसम विभाग ने बताया कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ 26-27 अक्टूबर से उत्तर भारत में सक्रिय होगा. इससे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. राजस्थान में इसका असर बहुत कम रहेगा और ज्यादातर जगहों पर मौसम सूखा ही रहेगा. 30 अक्टूबर तक दक्षिण-पूर्वी राजस्थान (उदयपुर और कोटा संभाग) में बादल छाए रहने और हल्की बारिश के आसार हैं. बाकी राज्य में मौसम शुष्क रहेगा. 31 अक्टूबर से 6 नवम्बर के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में सामान्य स्तर की बारिश की संभावना है.
तापमान में हल्की गिरावट: मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दो हफ्तों में दक्षिण और दक्षिण-पूर्व राजस्थान में दिन का तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री कम रह सकता है. बाकी हिस्सों में तापमान सामान्य रहेगा. रात का तापमान भी सामान्य के आसपास रहने की संभावना है. मौसम विभाग जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि दक्षिण-पूर्व अरब सागर में एक दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो धीरे-धीरे उत्तर- उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ रहा है. यह गोवा और कर्नाटक तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में केंद्रित है. इसी तरह, बंगाल की खाड़ी में भी एक निम्न दबाव क्षेत्र बना है, जो अगले 24 घंटों में और सक्रिय हो सकता है और पश्चिम-उत्तर दिशा में बढ़ेगा.