राजस्थान में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, अखिल अरोड़ा बने सीएम के अतिरिक्त मुख्य सचिव, देखें पूरी लिस्ट

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अतिरिक्त मुख्य सचिव अब शिखर अग्रवाल नही होंगे, उनकी जगह अखिल अरोड़ा को ये जिम्मेदारी दी गई है.

शासन सचिवालय
शासन सचिवालय (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 22, 2025 at 7:08 AM IST

Updated : November 22, 2025 at 9:21 AM IST

जयपुर : राजस्थान में एक बार फिर प्रशासनिक बेड़े में बड़ा बदलाव हुआ है. नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के आने के बाद प्रदेश में बड़े स्तर पर IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है. शुक्रवार को कार्मिक विभाग की ओर से भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई है. इस सूची में 48 आईएएस अधिकारियों के तबादलें किए गए हैं. इस सूची की खास बात है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल को सीएमओ से बाहर निकलते हुए उनकी जगह अखिल अरोड़ा को अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी है.

इनका हुआ तबादला : कार्मिक विभाग की ओर से जारी की गई सूची के अनुसार अखिल अरोड़ा को अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री और अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग जयपुर, शिखर अग्रवाल को अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग राजकीय उपक्रम एवं दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर एवं विशेषाधिकार भिवाड़ी इंडस्ट्री ग्रेटर विकास प्राधिकरण, अतिरिक्त मुख्य सचिव नियोजन एवं प्रवासी भारतीय निवेश संवर्धन ब्यूरो राजस्थान के साथ अध्यक्ष रीको और प्रबंध निदेशक राजसिको का भी जिम्मा देखेंगे.

राजस्थान में ' तबादला एक्सप्रेस' फिर दौड़ी
राजस्थान में ' तबादला एक्सप्रेस' फिर दौड़ी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

प्रशासनिक बेड़े में बड़ा बदलाव
प्रशासनिक बेड़े में बड़ा बदलाव (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

अधिकारियों को मिली अहम जिम्मेदारी: प्रवीण गुप्ता को अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माणी विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन विभाग कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, महानिदेशक जवाहर कला केंद्र, अध्यक्ष राजस्थान पर्यटन विकास निगम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण जयपुर का जिम्मा दिया है. आलोक गुप्ता को अध्यक्ष राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की जिम्मेदारी दी है. दिनेश कुमार को प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय जन अभियोजन निराकरण मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग जयपुर, राजेश कुमार यादव को महानिदेशक हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान एवं पदेन प्रमुख शासन सचिव प्रशिक्षण जयपुर, गायत्री राठौर को प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण पंचायती राज विभाग प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर, भवानी सिंह देथा को प्रमुख शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग जयपुर, मंजू राजपाल को प्रमुख शासन सचिव पंजीयन सहकारिता विभाग जयपुर प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्योग की एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के साथ अध्यक्ष राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की जिम्मेदारी दी है.

48 IAS अधिकारियों के हुए तबादले
48 IAS अधिकारियों के हुए तबादले (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

48 IAS अधिकारियों के तबादले : नवीन जैन को शासन सचिव सामान्य प्रशासन मंत्रिमंडल सचिवालय संपदा स्टेट मोटर गैराज एवं नागरिक उड़ान विभाग जयपुर, रवि जैन को शासन सचिव स्वायत शासन सचिव राजस्थान जयपुर एवं आयुक्त स्थानीय निकाय विभाग जयपुर अध्यक्ष जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की जिम्मेदारी दी है. रवि कुमार सुरपुर को शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं जनसंचार विभाग जयपुर, शासन सचिव आयोजना सांख्यिकी विभाग जयपुर, अम्बरीश कुमार को शासन सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामला विभाग जयपुर, डॉ. जोगाराम को शासन सचिव राजस्व एवं निवेदन विभाग जयपुर शासन सचिव आयुक्त पंचायत राज जयपुर, रोहित गुप्ता को अध्यक्ष को प्रबंध निदेशक राजस्थान अक्षय ऊर्जा लिमिटेड जयपुर , टीना सोनी को शासन सचिव वित्त विभाग जयपुर, सूची त्यागी को शासन सचिव परिवहन विभाग जयपुर शासन सचिव देवस्थान विभाग जयपुर, राजन विशाल को शासन सचिव वित्त विभाग जयपुर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग समिति जयपुर के रूप में लगाया गया है.

ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल
ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

अर्चना सिंह को शासन सचिव कार्य में विभाग जयपुर, नलिनी कठोतिया को संभागीय भरतपुर, अनिल कुमार अग्रवाल को संभागीय कोटा, हिमांशु गुप्ता को आयुक्त एवं विशेष शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग प्रबंध निदेशक राज्य को इफको सर्विसेज लिमिटेड जयपुर, टीकमचंद बोहरा को सदस्य राजस्व मंडल अजमेर, निकया गोहायन को आयुक्त बाल अधिकार तक विभाग जयपुर, इकबाल खान को आयुक्त एवं शासन सचिव निशक्तजन जयपुर, शुभम चौधरी को आयुक्त औद्योगिक जयपुर, सुरेश कुमार ओला को आयुक्त औद्योगिक वनिज एवं कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी राजस्थान जयपुर आयुक्त निवेश संवर्धन ब्यूरो जयपुर, बाबूलाल गोयल को आयुक्त देवस्थान विभाग जयपुर, बचनेस कुमार अग्रवाल को प्रबंध निदेशक राजपथ जयपुर के रूप में नियुक्त किया गया है.

ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल : शाहीन अली खान को अतिरिक्त महानिदेशक एचसीएम रिपा जयपुर, मनीष गोयल को संयुक्त शासन सचिव गृह अपील विभाग जयपुर, केसर लाल मीणा को सदस्य राजस्व मंडल अजमेर, पुरुषोत्तम शर्मा को आयुक्त परिवहन विभाग राजस्थान जयपुर, नवनीत कुमार को आयुक्त उपनिवेशन विभाग एवं आयुक्त सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग बीकानेर, सुखबीर सैनी को संयुक्त शासन सचिव गृह विभाग जयपुर, ओमप्रकाश बैरवा को सचिव राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग जयपुर, हरफूल सिंह यादव को आयुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, राजेश वर्मा को सचिव राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर, महेंद्र कुमार खींची को निदेशक साक्षरता एवं सतत शिक्षा जयपुर, अजीत सिंह राजावत को सदस्य राजस्व अजमेर, जुगल किशोर मीणा को अतिरिक्त आयुक्त उद्योग संवर्धन ब्यूरो जयपुर, राजेश राजोरिया को आयुक्त महिला अधिकारिता विभाग पंचायती राज विभाग जयपुर, ललित कुमार को संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर, गौरव सोनी को आयुक्त नगर निगम जयपुर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयपुर स्मार्ट सिटी, डॉ. निधि पटेल को अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी जयपुर, नीतिश शर्मा को संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री जयपुर, अमित शर्मा को संयुक्त शासन सचिव वित्त विभाग जयपुर, नरेश कुमार गोयल को आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर लगाया गया है.

