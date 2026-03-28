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समृद्धि अपार्टमेंट योजना को राष्ट्रीय पहचान, राजस्थान आवासन मण्डल को मिला SKOCH Gold Award

जयपुर: राजस्थान आवासन मण्डल की जयपुर स्थित 'समृद्धि अपार्टमेंट योजना' ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान दर्ज कराई है. इस योजना को SKOCH Gold Award से सम्मानित किया गया. यह सम्मान शनिवार को नई दिल्ली स्थित India Habitat Centre में आयोजित समारोह में आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने ग्रहण किया.

SKOCH Gold Award देशभर में जनहितकारी योजनाओं, सुशासन और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थानों को दिया जाता है. इस बार राजस्थान की समृद्धि अपार्टमेंट योजना को यह सम्मान मिला है. आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने इस उपलब्धि को हाउसिंग बोर्ड की कार्यशैली पर जनता के बढ़ते भरोसे का प्रमाण बताया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर मिला यह सम्मान दर्शाता है कि आवासन मण्डल ने गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के अपने संकल्प को जमीन पर उतारा है. उन्होंने कहा कि मण्डल का उद्देश्य केवल मकान बनाना नहीं, बल्कि आमजन को सम्मानजनक और सुविधायुक्त जीवन देना है. इसी सोच के साथ योजनाओं को डिजाइन किया जा रहा है.

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समृद्धि योजना को इस वजह से मिला अवार्ड: समृद्धि आवासीय योजना के तहत दो प्रकार के फ्लैट तैयार किए गए. 960 वर्गफीट फ्लैट की अनुमानित कीमत 33 लाख रुपए थी, जिसे 31 लाख रुपए में उपलब्ध कराया गया. वहीं, 1100 वर्गफीट फ्लैट की अनुमानित कीमत 36 लाख रुपए थी, जिसे 35 लाख रुपए में दिया गया. आयुक्त ने बताया कि योजना के तहत निर्माण गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया गया. इससे मध्यमवर्गीय और निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए घर का सपना साकार करना आसान हुआ है.