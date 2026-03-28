ETV Bharat / state

समृद्धि अपार्टमेंट योजना को राष्ट्रीय पहचान, राजस्थान आवासन मण्डल को मिला SKOCH Gold Award

राजस्थान आवासन मण्डल की समृद्धि अपार्टमेंट योजना को सुशासन और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया.

Rajasthan Housing Board
अवार्ड प्राप्त करती आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 28, 2026 at 5:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान आवासन मण्डल की जयपुर स्थित 'समृद्धि अपार्टमेंट योजना' ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान दर्ज कराई है. इस योजना को SKOCH Gold Award से सम्मानित किया गया. यह सम्मान शनिवार को नई दिल्ली स्थित India Habitat Centre में आयोजित समारोह में आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने ग्रहण किया.

SKOCH Gold Award देशभर में जनहितकारी योजनाओं, सुशासन और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थानों को दिया जाता है. इस बार राजस्थान की समृद्धि अपार्टमेंट योजना को यह सम्मान मिला है. आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने इस उपलब्धि को हाउसिंग बोर्ड की कार्यशैली पर जनता के बढ़ते भरोसे का प्रमाण बताया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर मिला यह सम्मान दर्शाता है कि आवासन मण्डल ने गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के अपने संकल्प को जमीन पर उतारा है. उन्होंने कहा कि मण्डल का उद्देश्य केवल मकान बनाना नहीं, बल्कि आमजन को सम्मानजनक और सुविधायुक्त जीवन देना है. इसी सोच के साथ योजनाओं को डिजाइन किया जा रहा है.

पढ़ें: राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के रिकॉर्ड होंगे डिजिटल, जल्द बनेंगे 192 नए फ्लैट

समृद्धि योजना को इस वजह से मिला अवार्ड: समृद्धि आवासीय योजना के तहत दो प्रकार के फ्लैट तैयार किए गए. 960 वर्गफीट फ्लैट की अनुमानित कीमत 33 लाख रुपए थी, जिसे 31 लाख रुपए में उपलब्ध कराया गया. वहीं, 1100 वर्गफीट फ्लैट की अनुमानित कीमत 36 लाख रुपए थी, जिसे 35 लाख रुपए में दिया गया. आयुक्त ने बताया कि योजना के तहत निर्माण गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया गया. इससे मध्यमवर्गीय और निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए घर का सपना साकार करना आसान हुआ है.

आधुनिक सुविधाओं से लैस आवासीय परिसर: समृद्धि अपार्टमेंट योजना के तहत विकसित आवासीय परिसरों में आधुनिक शहरी जीवनशैली को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. इनमें व्यवस्थित पार्किंग, ग्रीन और ओपन स्पेस, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित परिसर, बेहतर सड़क और ड्रेनेज व्यवस्था तथा सामुदायिक सुविधाओं का विकास शामिल है. इन सभी पहलुओं ने इस योजना को एक संपूर्ण आवासीय मॉडल के रूप में स्थापित किया है.

यह भी पढ़ें: 3R मॉडल पर काम करेगा हाउसिंग बोर्ड, रीसायकल्ड प्लास्टिक से बनाएगा सड़कें

159 परिवारों को मिला आशियाना: हाल ही में राज्य सरकार के शहरी सेवा शिविर के दौरान नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने समृद्धि अपार्टमेंट योजना के 159 आवंटियों को आवंटन पत्र सौंपे थे. डॉ. शर्मा ने बताया कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अब पारंपरिक निर्माण पद्धतियों से आगे बढ़कर तकनीकी नवाचार, स्मार्ट प्लानिंग और नागरिक केंद्रित विकास की दिशा में काम कर रहा है.

दो वर्षों में मिले कई प्रतिष्ठित अवार्ड

  • फाउंटेन स्क्वायर पार्क और एक्सपोजिशन ग्राउंड को आईबीसी अवार्ड
  • मण्डल मुख्यालय को भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा बीईई 5 स्टार रेटिंग
  • माही योजना को नारोडको अवार्ड
  • एसएस रेजीडेंसी को इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट अवार्ड

TAGGED:

SAMRIDDHI APARTMENTS SCHEME
NATIONAL LEVEL AWARD
SKOCH GOLD AWARD
RAJASTHAN HOUSING BOARD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.