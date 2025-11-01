3R मॉडल पर काम करेगा हाउसिंग बोर्ड, रीसायकल्ड प्लास्टिक से बनाएगा सड़कें
आवासन मंडल अब नए आवासीय प्रोजेक्ट्स और भवनों के निर्माण में ग्रीन बिल्डिंग तकनीक अपनाएगा.
Published : November 1, 2025 at 6:30 AM IST
जयपुर: राजस्थान आवासन मंडल अब सड़क और भवन निर्माण में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है. मंडल की नई परियोजनाओं में अब रीसायकल्ड प्लास्टिक से सड़कें बनाई जाएंगी, जो शहर में रोड बनाने वाले निगम, जेडीए, पीडब्ल्यूडी जैसे विभागों के लिए 'रोल मॉडल रोड्स' कहलाएंगी. इसके साथ ही बोर्ड अब नए आवासीय प्रोजेक्ट्स और भवनों के निर्माण में ग्रीन बिल्डिंग तकनीक को अपनाएगा.
3R फॉर्मूले पर टिकेगी विकास की नई राह : राजस्थान आवासन मंडल ने अपने निर्माण कार्यों में रीसायकल (Recycle), रिड्यूस (Reduce) और रीयूज (Reuse) के सिद्धांतों को लागू करने की योजना तैयार की है. इसके तहत सड़क निर्माण में उपयोग होने वाली बिटुमिनस मिश्रण सामग्री में निश्चित मात्रा तक रीसायकल्ड प्लास्टिक वेस्ट शामिल किया जाएगा. ये प्लास्टिक न केवल सड़क की मजबूती बढ़ाएगा, बल्कि वातावरण में फैलने वाले प्लास्टिक वेस्ट को भी कम करेगा. आवासन मंडल के चीफ इंजीनियर अमित अग्रवाल ने बताया कि रीसायकल्ड प्लास्टिक से बनी सड़कें लंबे समय तक टिकाऊ, क्रैक-रेसिस्टेंट और वाटर-रेपेलेंट होती हैं. ये तकनीक बारिश और तापमान में उतार-चढ़ाव वाली परिस्थितियों में भी टिकी रहती है. इसकी शुरुआत नई कॉलोनियों की सड़कों से की जाएगी.
ग्रीन बिल्डिंग से घटेगा कार्बन फुटप्रिंट : आवासन मंडल अब अपने नए भवनों में ग्रीन बिल्डिंग पद्धति को अपनाने जा रहा है, यानी बिजली की खपत में कमी, रेनवाटर हार्वेस्टिंग की अनिवार्यता, सोलर एनर्जी का उपयोग और निर्माण सामग्री में पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को प्राथमिकता देना. आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने बताया कि इससे निर्माण लागत पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा. दीर्घकाल में ये रखरखाव और एनर्जी एक्सपेंडिचर दोनों को कम करेगा. उन्होंने कहा कि बोर्ड का लक्ष्य केवल भवन बनाना नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए सस्टेनेबल हाउसिंग मॉडल तैयार करना है. हर परियोजना में वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी और बेल्ट को प्राथमिकता दी जाएगी.
नए प्रोजेक्ट सेट करेंगे ये उदाहरण :
- रीसायकल्ड प्लास्टिक रोड
- सोलर स्ट्रीट लाइट्स
- रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम
- ग्रीन जोन पार्किंग एरिया
- वेस्ट मैनेजमेंट
बहरहाल, राजस्थान आवासन मंडल की ये पहल राज्य में इको सेंसेटिव अर्बनाइजेशन की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है. यदि ये मॉडल सफल रहता है तो आने वाले समय में राज्य के नगरीय निकाय और विकास प्राधिकरण भी इस पद्धति को अपना सकते हैं.