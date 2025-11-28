राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के रिकॉर्ड होंगे डिजिटल, जल्द बनेंगे 192 नए प्लैट
राजस्थान आवासन मण्डल ने जयपुर के प्रताप नगर में आधुनिक सामुदायिक केंद्र निर्माण को मंजूरी दी है.
Published : November 28, 2025 at 12:29 PM IST
जयपुर: राजस्थान आवासन मंडल ने अपने कामकाज को पूरी तरह आधुनिक रूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मंडल ने जहां सभी रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने का फैसला लिया है, वहीं भिवाड़ी और हनुमानगढ़ में नई आवासीय योजनाओं को भी मंजूरी दी है. निगम की तर्ज पर अब हाउसिंग बोर्ड भी जयपुर में सामुदायिक केंद्र बनाने जा रहा है. दिसंबर से नए विकास चरण की शुरुआत कर दी जाएगी.
बोर्ड के रिकॉर्ड होंगे डिजिटल : राजस्थान आवासन मण्डल ने अपने कामकाज को और तेज, पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मण्डल के सभी रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने का फैसला लिया है. मण्डल अध्यक्ष देबाशीष पृष्टि ने पुरानी फाइलों से लेकर नई योजनाओं तक हर दस्तावेज डिजिटल रूप में सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं. इससे न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि रिकॉर्ड खोजने और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज होगी. इसके साथ ही नए फ्लैट्स और सामुदायिक केंद्र बनाने की योजनाएं भी तैयार की गई हैं.
पढ़ें: 3R मॉडल पर काम करेगा हाउसिंग बोर्ड, रीसायकल्ड प्लास्टिक से बनाएगा सड़कें
भिवाड़ी और हनुमानगढ़ में नई आवासीय योजनाएं : हाउसिंग बोर्ड ने प्रदेश के दो महत्वपूर्ण इलाकों में नए आवासीय योजनाएं बनाने फैसला लिया है. भिवाड़ी में अरावली विहार योजना के तहत उच्च आय वर्ग (S+8) के 32 फ्लैट्स लाए जाएंगे, ताकि अलवर-भिवाड़ी-तिजारा क्षेत्र में आधुनिक और सुरक्षित आवास की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके. इसी तरह हनुमानगढ़ में डीटीओ योजना के तहत मध्यम आय वर्ग–A के 160 (G+3) फ्लैट्स को स्वीकृति दी गई है, जो हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर क्षेत्र के मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक मजबूत आवास विकल्प तैयार करेंगे. दोनों योजनाओं के लिए पंजीकरण दिसंबर में ही शुरू होगा.
जयपुर के प्रताप नगर में बनेगा नया सामुदायिक केंद्र : राजस्थान आवासन मण्डल ने राजधानी जयपुर को भी एक नई सुविधा देने का फैसला किया है. प्रताप नगर के सेक्टर–22 में एक आधुनिक सामुदायिक केंद्र निर्माण को मंजूरी दे दी गई है. ये केंद्र आसपास रहने वाले लोगों के लिए आयोजनों, बैठकों और सामाजिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण स्थल बनेगा. इसका निर्माण कार्य जनवरी से शुरू होगा.