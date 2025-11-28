ETV Bharat / state

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के रिकॉर्ड होंगे डिजिटल, जल्द बनेंगे 192 नए प्लैट

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड

जयपुर: राजस्थान आवासन मंडल ने अपने कामकाज को पूरी तरह आधुनिक रूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मंडल ने जहां सभी रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने का फैसला लिया है, वहीं भिवाड़ी और हनुमानगढ़ में नई आवासीय योजनाओं को भी मंजूरी दी है. निगम की तर्ज पर अब हाउसिंग बोर्ड भी जयपुर में सामुदायिक केंद्र बनाने जा रहा है. दिसंबर से नए विकास चरण की शुरुआत कर दी जाएगी. बोर्ड के रिकॉर्ड होंगे डिजिटल : राजस्थान आवासन मण्डल ने अपने कामकाज को और तेज, पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मण्डल के सभी रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने का फैसला लिया है. मण्डल अध्यक्ष देबाशीष पृष्टि ने पुरानी फाइलों से लेकर नई योजनाओं तक हर दस्तावेज डिजिटल रूप में सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं. इससे न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि रिकॉर्ड खोजने और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज होगी. इसके साथ ही नए फ्लैट्स और सामुदायिक केंद्र बनाने की योजनाएं भी तैयार की गई हैं. पढ़ें: 3R मॉडल पर काम करेगा हाउसिंग बोर्ड, रीसायकल्ड प्लास्टिक से बनाएगा सड़कें