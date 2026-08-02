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अब हाउसिंग बोर्ड का घर खरीदना होगा महंगा, 8 से 47% तक बढ़ीं रिजर्व रेट, 'सबको आवास' के सपने पर पड़ेगा असर!

इसका असर उन परिवारों पर पड़ेगा, जो हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं के जरिए प्राइवेट बिल्डर्स की तुलना में सस्ता घर खरीदने की उम्मीद लगाए थे.

हाउसिंग बोर्ड का घर खरीदना होगा महंगा
हाउसिंग बोर्ड का घर खरीदना होगा महंगा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 2, 2026 at 1:55 PM IST

7 Min Read
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जयपुर : राजस्थान में अपना घर खरीदने का सपना देखने वाले लाखों लोगों के लिए अब ये सपना पहले से ज्यादा महंगा होने जा रहा है. एक तरफ जयपुर समेत प्रदेशभर में जमीनों की डीएलसी (डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी) दरों में 10 से 49 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है. वहीं, दूसरी ओर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने भी अपनी विभिन्न योजनाओं की जमीनों और आवासों की रिजर्व रेट में 8 से 47 फीसदी तक इजाफा कर दिया है. इसका सीधा असर उन परिवारों पर पड़ेगा, जो हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं के जरिए प्राइवेट बिल्डर्स की तुलना में सस्ता घर खरीदने की उम्मीद लगाए बैठे थे.

आखिर क्यों बढ़ाई गई रिजर्व रेट? : राजस्थान आवासन मंडल की नई रिजर्व रेट के अनुसार जयपुर की विभिन्न हाउसिंग स्कीमों में आवास खरीदना अब पहले से महंगा होगा. इस पर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर अरविंद पोसवाल ने बताया कि हर साल जमीनों की कीमतों, डीएलसी दरों और विकास कार्यों पर हुए खर्च का मूल्यांकन किया जाता है. जिन क्षेत्रों में सड़क, सीवर, पानी, बिजली और अन्य आधारभूत सुविधाओं पर इन्वेस्ट किया गया है, वहां इन लागतों को नई रिजर्व रेट में शामिल किया जाता है. हाउसिंग बोर्ड में सबसे बड़ा बदलाव जयपुर की वाटिका योजना में देखने को मिला है, जहां रिजर्व रेट में लगभग 40 से 47 फीसदी तक इजाफा हुआ है. इसके अलावा प्रताप नगर, मानसरोवर और अन्य विकसित योजनाओं में भी रेट बढ़ाई गई हैं. अधिकांश योजनाओं में बढ़ोतरी 8 से 15 फीसदी के बीच रही है.

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के सस्ते मकान भी हुए महंगे (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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दावा - अभी भी बोर्ड की दरें बाजार कीमतों से कम :

  1. प्रदेशभर में सामान्य रूप से 8 से 10 फीसदी तक वृद्धि की गई
  2. जिन योजनाओं में विकास कार्यों पर अधिक खर्च हुआ, वहां 40 से 47 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई
  3. बावजूद इसके बोर्ड की दरें अभी भी बाजार कीमतों से 30 से 40 फीसदी तक कम
  4. बोर्ड का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं
  5. वास्तविक लागत के अनुरूप दरों का निर्धारण करता है बोर्ड

मानसरोवर स्कीम सबसे महंगी, वाटिका अभी भी सस्ती : राजस्थान आवासन मंडल की राजधानी में सबसे महंगी योजना मानसरोवर हाउसिंग स्कीम बनी हुई है. यहां आवासीय रिजर्व रेट 44 हजार 590 रुपए प्रति वर्गमीटर, व्यावसायिक रेट 1 लाख 91 हजार 595 रुपए प्रति वर्गमीटर और इंस्टीट्यूशन रेट 66 हजार 885 रुपए प्रति वर्गमीटर तय की गई है. इसके अलावा इंदिरा गांधी नगर और जगतपुरा में आवासीय दर 27 हजार 355, प्रताप नगर हाउसिंग स्कीम में 25 हजार 900 निर्धारित की गई है.

DLC और हाउसिंग बोर्ड की रिजर्व रेट में भारी बढ़ोतरी
DLC और हाउसिंग बोर्ड की रिजर्व रेट में भारी बढ़ोतरी (फोटो ईटीवी भारत gfx)

प्रताप नगर में व्यावसायिक जमीन की रिजर्व रेट 1 लाख 11 हजार 290 रुपए प्रति वर्गमीटर रखी गई है. इनकी तुलना में वाटिका हाउसिंग स्कीम अभी भी सबसे सस्ती है, जहां आवासीय जमीन की रिजर्व रेट 10 हजार 370 रुपए प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है. इनके अलावा महला, दौसा और सवाई माधोपुर की योजनाओं में आवासीय भूमि की दरें 3 हजार 860 रुपए से 11 हजार 960 रुपए प्रति वर्गमीटर के बीच तय की गई हैं. ये नई रिजर्व दरें 30 जून 2027 तक प्रभावी रहेंगी.

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राजस्थान आवासन मंडल की योजनाएं :

1. सबसे महंगी योजना मानसरोवर हाउसिंग स्कीम

  • आवासीय : ₹44,590/वर्गमीटर
  • व्यावसायिक : ₹1,91,595/वर्गमीटर
  • संस्थागत : ₹66,885/वर्गमीटर

2. इंदिरा गांधी नगर हाउसिंग स्कीम

  • आवासीय : ₹27,355/वर्गमीटर

3. प्रताप नगर हाउसिंग स्कीम

  • आवासीय : ₹25,900/वर्गमीटर
  • व्यावसायिक : ₹1,11,290/वर्गमीटर

4. सबसे सस्ती योजना वाटिका हाउसिंग स्कीम

  • आवासीय : ₹10,370/वर्गमीटर

4. अन्य शहरों महला, दौसा, सवाई माधोपुर की योजनाएं

  • आवासीय : ₹3,860 से ₹11,960/वर्गमीटर

हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट होंगे महंगे : राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की ओर से रिजर्व रेट में की गई बढ़ोतरी का सीधा असर बोर्ड की आगामी आवासीय योजनाओं और फ्लैटों की कीमतों पर पड़ेगा. किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की लागत में भूमि मूल्य अहम हिस्सा होता है. ऐसे में रिजर्व रेट बढ़ने से नए प्रोजेक्ट्स की कीमतें बढ़ने की संभावना है. इससे हाउसिंग बोर्ड के मकान और फ्लैट खरीदने के इच्छुक लोगों को पहले की तुलना में अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है. साथ ही रजिस्ट्री, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य शुल्क भी बढ़ी हुई संपत्ति कीमत के आधार पर अधिक देने होंगे, जिससे घर खरीदने की कुल लागत और बढ़ जाएगी.

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आम आदमी पर सीधा असर : सबसे ज्यादा असर उन परिवारों पर पड़ेगा जो पहली बार घर खरीदना चाहते हैं. राजस्थान अफॉर्डेबल हाउसिंग डेवलपर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि यदि किसी परिवार को पहले 40 लाख रुपए का फ्लैट मिल रहा था और नई रिजर्व दरों के कारण कीमत 10 से 15 फीसदी बढ़ जाती है तो फ्लैट की कीमत 44 से 46 लाख रुपए तक पहुंच सकती है. इसका सीधा असर होम लोन और ईएमआई पर पड़ेगा.

यदि 40 लाख की जगह 46 लाख रुपए का लोन लेना पड़े तो ब्याज सहित कुल भुगतान लाखों रुपए बढ़ सकता है और मासिक ईएमआई में भी हजारों रुपए का अतिरिक्त भार आ सकता है. मनमोहन अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि सरकार की ओर से बढ़ी डीएलसी रेट हो या हाउसिंग बोर्ड की रिजर्व रेट, इनके बढ़ने का पूरा असर आखिरकार ग्राहक पर आता है. उन्होंने सरकार से भी अपील की है कि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग के लिए सरकार को स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में विशेष छूट देनी चाहिए.

अपना घर खरीदने का सपना हुआ महंगा
अपना घर खरीदने का सपना हुआ महंगा (फोटो ईटीवी भारत gfx)

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प्राइवेट बिल्डर और हाउसिंग बोर्ड के बीच का अंतर : अब तक हाउसिंग बोर्ड की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि उसके आवास प्राइवेट बिल्डर्स से काफी सस्ते होते थे. हालांकि रिजर्व दरों में लगातार वृद्धि के बाद ये अंतर धीरे-धीरे कम होता दिखाई दे रहा है. फिर भी बोर्ड का दावा है कि उसकी दरें आज भी बाजार मूल्य से 30 से 40 फीसदी तक कम हैं. रियल एस्टेट विशेषज्ञ विनय जोशी का मानना है कि यदि लगातार इसी तरह कीमतें बढ़ती रहीं तो भविष्य में प्राइवेट डेवलपर्स और बोर्ड की कीमतों के बीच का अंतर काफी कम हो सकता है और फिर हाउसिंग बोर्ड का 'सबको आवास' का मूल उद्देश्य भी प्रभावित होगा.

आम आदमी का घर खरीदने का सपना होता दूर : रियल एस्टेट विशेषज्ञ विनय जोशी ने कहा कि सरकार लगातार डीएलसी बढ़ा रही है. इससे महंगाई बढ़ती है और आम आदमी का घर खरीदने का सपना दूर होता जाता है. सरकार को गरीब और मध्यम वर्ग के हित में संतुलन बनाना चाहिए. राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्थापना का मूल उद्देश्य ही गरीब, निम्न आय वर्ग और मध्यम वर्ग को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराना था, लेकिन लगातार बढ़ती रिजर्व रेट, स्टाम्प ड्यूटी और डीएलसी रेट इस उद्देश्य को चुनौती देती नजर आ रही हैं.

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DLC और हाउसिंग बोर्ड की रिजर्व रेट में भारी बढ़ोतरी
DLC दरें 49% और हाउसिंग बोर्ड की रिजर्व रेट 47% तक बढ़ीं (फोटो ईटीवी भारत gfx)

हाउसिंग बोर्ड आगामी महीनों में प्रताप नगर और मानसरोवर में बड़े ऑक्शन होंगे. जयपुर की ग्रीनवुड होराइजन योजना शुरू होगी. पत्रकार आवास योजना के पंजीकरण खुलेंगे. जोधपुर, उदयपुर, किशनगढ़ और कोटा में नई योजनाएं लाई जाएंगी यानी कीमतें बढ़ने के बावजूद बोर्ड नई परियोजनाओं के जरिए बाजार में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की तैयारी में है. बोर्ड का दावा है कि वो अभी भी बाजार से सस्ता आवास दे रहा है, लेकिन लगातार बढ़ती दरें, महंगी रजिस्ट्री और बढ़ती ईएमआई ये संकेत दे रही हैं कि 'सबको आवास' का सपना अब पहले से ज्यादा महंगा पड़ने वाला है.

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