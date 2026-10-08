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जयपुर: बाजार से 25% सस्ता घर, साथ में क्लब-जिम-शॉपिंग...हाउसिंग बोर्ड ला रहा नई आवास योजनाएं

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ( ETV Bharat Jaipur file photo )

जयपुर: घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. राजस्थान हाउसिंग बोर्ड (RHB) जल्द ही कई नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है. हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर ने दावा किया है कि बोर्ड की नई योजनाओं में लोगों को बाजार दर से करीब 20 से 25 प्रतिशत कम कीमत में मकान उपलब्ध कराए जाएंगे. इतना ही नहीं, इन योजनाओं में बेहतर लोकेशन और आधुनिक सुविधाओं पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है, ताकि आम आदमी को किफायती दाम में बेहतर आवास मिल सके.