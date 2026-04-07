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जयपुर, उदयपुर और बीकानेर समेत 8 शहरों में नई आवासीय योजनाएं ला रहा हाउसिंग बोर्ड

जयपुर: आमजन के 'अपने घर' के सपने को साकार करने की दिशा में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने बड़ा कदम बढ़ाया है. प्रदेश के जयपुर, उदयपुर, बीकानेर समेत आठ शहरों में विभिन्न आय वर्गों के लिए नई आवासीय योजनाएं जल्द लॉन्च होने जा रही हैं. इनमें किफायती फ्लैट्स से लेकर स्वतंत्र आवास तक के ऑप्शन शामिल होंगे. इन योजनाओं के जरिए ईडब्ल्यूएस से लेकर उच्च आय वर्ग तक हर वर्ग को आवास उपलब्ध कराने की तैयारी तेज हो गई.

नवीन आवासीय योजनाएं ला रहा बोर्ड : राज्य सरकार की बजट घोषणा 2026-27 को धरातल पर उतारने के क्रम में हाउसिंग बोर्ड जल्द जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, टोंक, नागौर, अलवर, करौली और भीलवाड़ा में विभिन्न आय वर्गों के लिए नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है. इनके अंतर्गत फ्लैट्स और स्वतंत्र आवास दोनों प्रकार के विकल्प उपलब्ध होंगे. इससे ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, मध्यम एवं उच्च आय वर्गों के परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराया जा सकेगा. इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और विकास कार्यों में तेजी लाने को लेकर मंगलवार को आयुक्त अरविंद पोसवाल ने इंजीनियर्स और अधिकारियों को निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इन नई योजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा करें.

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