जयपुर, उदयपुर और बीकानेर समेत 8 शहरों में नई आवासीय योजनाएं ला रहा हाउसिंग बोर्ड
फ्लैट्स और स्वतंत्र आवास के विकल्प मिलेंगे. इससे ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, मध्यम एवं उच्च आय वर्गों के परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराया जा सकेगा.
Published : April 7, 2026 at 8:18 PM IST
जयपुर: आमजन के 'अपने घर' के सपने को साकार करने की दिशा में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने बड़ा कदम बढ़ाया है. प्रदेश के जयपुर, उदयपुर, बीकानेर समेत आठ शहरों में विभिन्न आय वर्गों के लिए नई आवासीय योजनाएं जल्द लॉन्च होने जा रही हैं. इनमें किफायती फ्लैट्स से लेकर स्वतंत्र आवास तक के ऑप्शन शामिल होंगे. इन योजनाओं के जरिए ईडब्ल्यूएस से लेकर उच्च आय वर्ग तक हर वर्ग को आवास उपलब्ध कराने की तैयारी तेज हो गई.
नवीन आवासीय योजनाएं ला रहा बोर्ड : राज्य सरकार की बजट घोषणा 2026-27 को धरातल पर उतारने के क्रम में हाउसिंग बोर्ड जल्द जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, टोंक, नागौर, अलवर, करौली और भीलवाड़ा में विभिन्न आय वर्गों के लिए नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है. इनके अंतर्गत फ्लैट्स और स्वतंत्र आवास दोनों प्रकार के विकल्प उपलब्ध होंगे. इससे ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, मध्यम एवं उच्च आय वर्गों के परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराया जा सकेगा. इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और विकास कार्यों में तेजी लाने को लेकर मंगलवार को आयुक्त अरविंद पोसवाल ने इंजीनियर्स और अधिकारियों को निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इन नई योजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा करें.
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आयुक्त अरविंद पोसवाल ने निर्देश दिए कि इनके निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए. चाहे ई-नीलामी हो या आवासीय योजना, सैकड़ों आवेदन और नीलामी से अर्जित करोड़ों का राजस्व इस बात का प्रमाण है कि आज भी आवासन मंडल संपत्तियों में निवेश और घर खरीदने के लिए लोगों की पहली पसंद है. कोशिश यही है कि भविष्य में भी मंडल के प्रति लोगों के विश्वास और रुझान को कायम रख सकें. जयपुर के पास फागी और चौमूं में भी आवासन मंडल विभिन्न आय वर्ग के लिए नई योजनाएं लाने जा रहा है. उदयपुर, बीकानेर, टोंक, नागौर, अलवर, करौली और भीलवाड़ा में विभिन्न आय वर्गों के लिए नई आवासीय योजनाएं लॉन्च की जाएंगी.
ये भी दिए निर्देश
- बोर्ड संपत्तियों की सभी संपत्ति चिह्नित कर बोर्ड लगाएं
- संपत्तियों पर अवैध कब्जे रोंके, साथ ही अवैध कब्जे की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई हो
- नई आवासीय योजना और अवैध अतिक्रमण पर हो सघन निगरानी
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