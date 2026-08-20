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राजस्थान हाईकोर्ट के दो अहम फैसले : चतुर्थ श्रेणी भर्ती में महिला को राहत, स्कूल टीचर को 20 लाख का मुआवजा

हाईकोर्ट ने भर्ती में अधिक अंक वाली OBC महिला को मेरिट से जिला आवंटन और बर्खास्त स्कूल शिक्षिका को 20 लाख मुआवजे के आदेश दिए.

Rajasthan HighCourt
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2026 at 9:02 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को दो अलग-अलग मामलों में महत्वपूर्ण आदेश दिए. एक मामले में अदालत ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में अधिक अंक लाने वाली OBC महिला अभ्यर्थी को जिला आवंटन में राहत दी. वहीं, दूसरे मामले में हाईकोर्ट ने अजमेर के एक निजी स्कूल को पूर्व शिक्षिका को 20 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया.

मेरिट के आधार पर हो जिला आवंटन: जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने सुरिला व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में OBC महिला वर्ग से याचिकाकर्ता के अधिक अंक आए हैं. इसके बावजूद राजस्व विभाग ने उसे सामान्य महिला मानते हुए पाली जिला आवंटित कर दिया, जबकि उससे कम अंक लाने वाली OBC महिला को उसका गृह जिला नागौर मिला है. याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट पूनम शर्मा मामले में पहले ही तय कर चुका है कि OBC महिला यदि अधिक अंक लेकर सामान्य वर्ग की सीट पर आती है तो उसे OBC के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता. कम वेतन में दूरस्थ स्थान पर पदस्थापन से याचिकाकर्ता को परेशानी होगी.अदालत ने कहा कि पूनम शर्मा मामले के निर्णय के आधार पर याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन तय किया जाए.

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स्कूल ने शिक्षिका की सेवा समाप्त की, हाईकोर्ट ने बढ़ाया मुआवजा: एक अन्य मामले में जस्टिस अनुरूप सिंघी की एकलपीठ ने रानी गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए अजमेर की माहेश्वरी पब्लिक स्कूल प्रबंध समिति को आदेश दिए.अधिवक्ता सुनील समदडिया ने बताया कि याचिकाकर्ता 1995 में स्कूल में शिक्षिका नियुक्त हुई थीं. 1998 में हिंदी व्याख्याता बनीं और जुलाई 2000 में स्थायी हुईं. 28 जनवरी 2015 को प्रबंध समिति ने सेवा समाप्त कर दी. कारण बताया गया कि स्कूल में हिंदी विषय का कोई छात्र नहीं है. अधिकरण ने सेवा समाप्ति को गलत माना, लेकिन कहा कि वह सेवानिवृत्ति आयु पूरी कर चुकी हैं और सेवा नहीं दी, इसलिए 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए. हाईकोर्ट ने इस चुनौती पर सुनवाई करते हुए कहा कि सेवा समाप्ति गलत है तो समस्त वेतन-परिलाभ मिलने चाहिए. सेवा समाप्ति के समय उनका वेतन करीब 50 हजार रुपए था. ऐसे में 1 लाख मुआवजा उचित नहीं.अदालत ने मुआवजा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया. साथ ही कहा कि यदि 2 माह में भुगतान नहीं हुआ तो आदेश की तिथि से 9 फीसदी ब्याज भी देना होगा.

वकील सुरक्षा मामले में पुलिस कमिश्नर को अवमानना नोटिस: राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश पर वकील को मिली हुई सुरक्षा को वापस लेने के मामले में जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल को अवमानना नोटिस जारी कर 2 सितंबर तक जवाब देने के लिए कहा है. जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह निर्देश अधिवक्ता आरएस राघव की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. याचिका में बताया कि याचिकाकर्ता अधिवक्ता 2014 से मार्च 2019 तक हाईकोर्ट में लोक अभियोजक के तौर पर कार्यरत रहे थे. उस दौरान एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके विरोध करने पर आरोपी पक्ष ने उन्हें धमकी दी थी. जिस पर राघव ने हाईकोर्ट से उन्हें सुरक्षा दिलवाए जाने का आग्रह किया. हाईकोर्ट ने 20 अगस्त 2015 के आदेश से प्रार्थी को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा, लेकिन अदालत के उन्हें सुरक्षा जारी रखने के स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद उनकी सुरक्षा वापस ली गई. सुरक्षा संबंधी आदेश बाद में न तो संशोधित किया गया है और न ही वापस लिया गया. इस संबंध में 5 जून 2026 को पुलिस को अभ्यावेदन देने पर भी उनकी सुरक्षा बहाल नहीं की गई. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पुलिस कमिश्नर को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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