44 साल पहले हटाए गए कर्मचारियों को पांच-पांच लाख रुपए अदा करने के आदेश
राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक, जयपुर ने 1982 में डेढ़ दर्जन कर्मचारियों को अपनी मांगों का ज्ञापन देने के कारण सेवा से हटा दिया था.
Published : April 6, 2026 at 9:24 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 1982 में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जयपुर से हटाए गए करीब डेढ़ दर्जन कर्मचारियों को बैंक प्रबंधन द्वारा दो माह में पांच-पांच लाख रुपए अदा करने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि इन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु हो चुकी है, ऐसे में अब इन्हें बहाल करने का कोई औचित्य नहीं है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जयपुर के प्रबंध निदेशक की ओर से दायर अपील का निस्तारण करते हुए दिया.
राजस्थान कोऑपरेटिव कर्मचारी यूनियन ने फरवरी 1982 में बैंक प्रशासन को कर्मचारियों का मांग पत्र दिया. इस पर बैंक प्रबंधन ने मांग पत्र देने से जुड़े करीब डेढ़ दर्जन कर्मचारियों को सितंबर 1982 में सेवा से हटा दिया. मामला औद्योगिक विवाद न्यायाधिकरण में पहुंचा, जहां 1 अप्रैल 1991 को न्यायाधिकरण ने एक कर्मचारी त्रिलोकचंद के पक्ष में अवार्ड जारी करते हुए अन्य को हटाने को सही माना.
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इन आदेशों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने मामला पुनः सुनवाई के लिए भेज दिया. न्यायाधिकरण ने जुलाई 2005 में बैंक प्रशासन की कार्रवाई को अवैध मानते हुए कर्मचारियों को बकाया भुगतान सहित सेवा में लेने का आदेश दिया. इसके खिलाफ दायर याचिका को हाईकोर्ट ने पचास हजार रुपए के हर्जाने के साथ खारिज कर दिया.
इसे खंडपीठ में चुनौती देते हुए बैंक प्रशासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एके शर्मा ने कहा कि इन कर्मचारियों की सेवा संविदा के तहत पानी-बिजली के बिल जमा कराने के लिए की गई थी और वे बैंक कर्मचारी नहीं हैं. उन्होंने बताया कि बैंक ने प्रत्येक कर्मचारी को 3.60 लाख रुपए देने का प्रस्ताव भी दिया था. कर्मचारियों की उम्र को देखते हुए भी उन्हें बहाल नहीं किया जा सकता. सभी पक्षों की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने बैंक प्रबंधन को निर्देश दिया कि वह प्रत्येक कर्मचारी को पांच लाख रुपए अदा करे.