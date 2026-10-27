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पॉक्सो व दुष्कर्म के दोषी खुली जेल में भेजने के लिए पूरी तरह अयोग्य नहीं, लेकिन नहीं मिलेगा स्वत: अधिकार-हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jaipur, file photo )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने पॉक्सो व दुष्कर्म के अपराध में दोषी ठहराए गए कैदियों को खुली जेल में भेजने के मामले पर अहम फैसला सुनाया है. तीन सदस्यीय पूर्ण पीठ ने कहा-आईपीसी की धारा 376 या पॉक्सो एक्ट में दोषी ठहराए गए कैदियों को खुली जेल में भेजा जाना पूरी तरह से अयोग्य नहीं है, लेकिन ऐसे कैदी को खुली जेल में प्रवेश पाने का कोई स्वत: अधिकार नहीं मिलता है. सीजे संजय के. अग्रवाल, जस्टिस समीर जैन और जस्टिस प्रवीर भटनागर की पूर्ण पीठ ने यह फैसला गंगाराम व अन्य के मामले में भेजे गए रेफरेंस पर दिया.

सलाहकार समिति को करना होगा आकलन: हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के हर मामले में विशेष परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति और गंभीरता, पीड़ित की आयु, जेल में आचरण, सुधार की संभावना और समाज में पुनर्वास की तैयारी का व्यक्तिगत आकलन भी सलाहकार समिति को करना होगा.