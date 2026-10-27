पॉक्सो व दुष्कर्म के दोषी खुली जेल में भेजने के लिए पूरी तरह अयोग्य नहीं, लेकिन नहीं मिलेगा स्वत: अधिकार-हाईकोर्ट
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पॉक्सो व दुष्कर्म के अभियुक्तों को खुली जेल में भेजने के मुद्दे पर अलग-अलग मत दिए थे.
Published : October 27, 2026 at 9:25 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने पॉक्सो व दुष्कर्म के अपराध में दोषी ठहराए गए कैदियों को खुली जेल में भेजने के मामले पर अहम फैसला सुनाया है. तीन सदस्यीय पूर्ण पीठ ने कहा-आईपीसी की धारा 376 या पॉक्सो एक्ट में दोषी ठहराए गए कैदियों को खुली जेल में भेजा जाना पूरी तरह से अयोग्य नहीं है, लेकिन ऐसे कैदी को खुली जेल में प्रवेश पाने का कोई स्वत: अधिकार नहीं मिलता है. सीजे संजय के. अग्रवाल, जस्टिस समीर जैन और जस्टिस प्रवीर भटनागर की पूर्ण पीठ ने यह फैसला गंगाराम व अन्य के मामले में भेजे गए रेफरेंस पर दिया.
सलाहकार समिति को करना होगा आकलन: हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के हर मामले में विशेष परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति और गंभीरता, पीड़ित की आयु, जेल में आचरण, सुधार की संभावना और समाज में पुनर्वास की तैयारी का व्यक्तिगत आकलन भी सलाहकार समिति को करना होगा.
पढ़ें: कोर्ट के आदेश: 'बंदियों की कस्टोडियल डेथ रिलीफ और मुलाकात नीति को दें अंतिम रूप, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती मामले में बनाएं कमेटी'
शर्तें टूटीं तो होगी वापसी: पूर्ण पीठ ने कहा-सलाहकार समिति को कैदी के जेल के भीतर आचरण, उसमें सुधार की संभावना, जोखिम और समाज में फिर से घुलने-मिलने की उसकी तैयारी का अलग-अलग और तर्कपूर्ण मूल्यांकन करना चाहिए. साथ ही सुहास चकमा के मामले में दिए निर्देश के अनुरूप उसे खुली जेल में भेजने के अपने कारणों को भी दर्ज करना चाहिए. सलाहकार समिति ऐसे कैदी को उपयुक्त पाती है तो वह अन्य कैदियों और खासतौर पर बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है. इनकी अवहेलना होने पर उसे वहां से वापस भी भेज सकती है.
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पॉक्सो व दुष्कर्म के अभियुक्तों को खुली जेल में भेजने के मुद्दे पर अलग-अलग मत दिए थे. जिसके चलते ये रेफरेंस पूर्ण पीठ के पास भेजा गया था. मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सक्सेना ने पैरवी करते हुए कहा कि खुली जेल नियमों में इन अपराध से जुड़े बंदियों को भेजने पर पूरी तरह से पाबंदी नहीं है.
पढ़ें: पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़े गए जोधपुर सेंट्रल जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे