ETV Bharat / state

हाईकोर्ट का फैसला: अजमेर रोड पुरानी चुंगी पर प्रस्तावित अंडरपास के खिलाफ याचिका खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर रोड पर पुरानी चुंगी पर प्रस्तावित अंडरपास के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. सीजे संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश ज्ञानेश कुमार शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मौके पर व्यापक यातायात सर्वेक्षण तथा पैसेंजर कार यूनिट पीक आवर वॉल्यूम के विश्लेषण में सारथी मार्ग से सुशीलपुरा की तरफ वन-वे अंडरपास बनाने की जरूरत बताई गई है. इसके साथ ही यह जेडीए का कार्यकारी नीतिगत निर्णय है. अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री पेश नहीं की गई है, जिससे यह साबित हो कि यह निर्माण आमजन के हित के खिलाफ हो.