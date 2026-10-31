हाईकोर्ट का फैसला: अजमेर रोड पुरानी चुंगी पर प्रस्तावित अंडरपास के खिलाफ याचिका खारिज
जयपुर में जेडीए की ओर से पुरानी चुंगी पर 19.18 करोड़ रुपए की लागत से वन-वे अंडरपास का निर्माण कराया जाएगा.
Published : October 31, 2026 at 7:47 AM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर रोड पर पुरानी चुंगी पर प्रस्तावित अंडरपास के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. सीजे संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश ज्ञानेश कुमार शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मौके पर व्यापक यातायात सर्वेक्षण तथा पैसेंजर कार यूनिट पीक आवर वॉल्यूम के विश्लेषण में सारथी मार्ग से सुशीलपुरा की तरफ वन-वे अंडरपास बनाने की जरूरत बताई गई है. इसके साथ ही यह जेडीए का कार्यकारी नीतिगत निर्णय है. अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री पेश नहीं की गई है, जिससे यह साबित हो कि यह निर्माण आमजन के हित के खिलाफ हो.
जनहित याचिका में कहा गया कि जेडीए की ओर से पुरानी चुंगी पर 19.18 करोड़ रुपए की लागत से वन-वे अंडरपास का निर्माण प्रस्तावित किया गया है. जेडीए की स्वयं की रिपोर्ट में सामने आई तकनीकी, जल निकासी, सुरक्षा और वित्तीय चिंताओं के बावजूद इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है. प्रस्तावित अंडरपास बाढ़ प्रभावित होने और मौजूदा बुनियादी ढांचे से गंभीर टकराव के कारण तकनीकी रूप से अनुपयुक्त है. ऐसे में अंडरपास निर्माण की प्रक्रिया को रद्द किया जाए.
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वाहनों की आवाजाही का किया था विश्लेषण: याचिका का विरोध करते हुए जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुडी ने कहा कि मौके पर भूमिगत बिजली लाइनों के लिए रडार यूटिलिटी मैपिंग और द्रव्यवती ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ी ऑटोमेटिक पंपिंग व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा यहां तीन दिन लगातार यातायात सर्वेक्षण व व्यस्ततम घंटों में कारों की संख्या का विश्लेषण किया गया है. जेडीए की ओर से कहा गया कि इंजीनियरिंग डिजाइन और शहरी संरचना निष्पादन का काम नीतिगत निर्णय में आता है. ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया है.
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