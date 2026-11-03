हाईकोर्ट का फैसला : बिना वैध अधिसूचना के दूसरे राज्यों की कारों से टैक्स नहीं वसूल सकते
Rajasthan High Court : राजस्थान में 30 दिन से ज्यादा संचालन पर परिवहन विभाग की ओर से की गई कार्रवाई को अवैध करार दिया.
Published : November 3, 2026 at 8:50 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि परिवहन विभाग बिना वैध अधिसूचना के दूसरे राज्यों की गैर परिवहन कार-जीप पर टैक्स वसूलने की कार्रवाई नहीं कर सकता. वहीं, अदालत ने दूसरे राज्यों की प्राइवेट कार-जीप के राजस्थान में 30 दिन से ज्यादा संचालन पर परिवहन विभाग की ओर से की गई कार्रवाई को अवैध करार दिया है. सीजे संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश हार्पी कोर नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सहित करीब 90 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं से टैक्स के तौर पर वसूली गई राशि 30 दिन में परिवहन विभाग वापस करे और उनके जब्त वाहनों को भी तुरंत रिलीज करें. इस मामले में कई वाहन मालिकों की निजी कारें राजस्थान के बाहर के राज्यों में रजिस्टर्ड थी. इनमें हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों के वाहन शामिल थे. इन वाहनों का संबंधित राज्यों में रजिस्ट्रेशन था और उन पर लाइफटाइम टैक्स भी जमा किया हुआ था, लेकिन जब ये वाहन प्रदेश में चल रहे थे तो परिवहन विभाग की उड़नदस्ते टीम ने कई वाहनों को रोककर कार्रवाई की थी.
परिवहन विभाग का कहना था कि दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड निजी वाहन राजस्थान में 30 दिन से अधिक समय तक रखे जा रहे हैं. वाहन मालिकों ने राजस्थान में निर्धारित रोड टैक्स जमा नहीं किया. इसलिए राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम-1951 के तहत इन वाहनों पर टैक्स बकाया है. दूसरी ओर वाहन मालिकों की दलील थी कि वाहन का रजिस्ट्रेशन और लाइफटाइम टैक्स दूसरे राज्य में पहले जमा है तो राजस्थान में एकमुश्त टैक्स की मांग का कोई आधार नहीं है.
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अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि 10 जुलाई 2024 की अधिसूचना में यात्री वाहनों और माल वाहनों के लिए टैक्स की दरें निर्धारित की थी. गैर-परिवहन निजी कारों के लिए संबंधित धारा में अलग अधिसूचना उपलब्ध नहीं थी. इसलिए मौजूदा अधिसूचना से दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड निजी कारों से एकमुश्त टैक्स नहीं वसूल सकते.
मृत कर्मचारी की पत्नी की जगह ससुराल पक्ष को पेंशन परिलाभ देने पर रोक : वहीं, एक दूसरे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने मृतक सरकारी कर्मचारी की पत्नी की जगह उसके ससुराल पक्ष को पेंशन परिलाभ भुगतान करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने प्रमुख चिकित्सा सचिव, चिकित्सा निदेशक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक सहित अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है. अदालत ने इन अधिकारियों से 23 नवंबर तब जवाब पेश करने को है. जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश रेखा चौधरी की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता का उसके पति डॉ. सुरजीत सिंह गंगवाल से पारिवारिक विवाद चल रहा था और साथ ही टोंक की जिला कोर्ट में साल 2024 से उनका विवाह विच्छेद प्रार्थना पत्र भी लंबित था. इस दौरान ही उसके पति का गत 2 मई को निधन हो गया. याचिकाकर्ता के एक बेटा व बेटी है. उसके ससुराल वालों ने मृत कार्मिकों के परिजनों को मिलने वाले पेंशन सहित अन्य परिलाभों के लिए चिकित्सा विभाग में दावा कर रखा है. वे इस राशि के भुगतान को प्राप्त करना चाह रहे हैं, जबकि उसके पति की मृत्यु से पूर्व उसे और उसकी बेटी को भरण-पोषण के लिए 12 हजार रुपए मिल रहे थे.
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उसके पति के निधन के बाद यह राशि उन्हें मिलना बंद हो गई. उसके ससुर रिटायर सरकारी कार्मिक हैं. ऐसे में उसे पति के सभी परिलाभ व अनुकंपा नियुक्ति दिलवाई जाए, ताकि वह अपने बच्चों की परवरिश सही तरीके से कर सके. अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगते हुए किसी अन्य को पेंशन परिलाभ राशि नहीं देने का निर्देश दिया.