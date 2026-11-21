हाईकोर्ट के फैसले: परंपरागत तलाक पर नहीं मिलेगा आरक्षण, पैरोल पर भी 2021 के नए नियम ही होंगे लागू
फुल बेंच ने कहा- जनजातीय छूट सबूत से छूट नहीं, परंपरा को कोर्ट में साबित करना होगा.
Published : November 21, 2026 at 9:04 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने दो अहम फैसले सुनाए हैं. कोर्ट ने कहा है कि हर स्थायी या अस्थायी पैरोल आवेदन पर साल 2021 के पैरोल नियम ही लागू होंगे, फिर चाहे दोषसिद्धि की तारीख कोई भी हो. वहीं दूसरे फैसले में कोर्ट ने तय किया है कि अनुसूचित जनजाति की कोई महिला अपने समुदाय की परंपरा के तहत हुए तलाक के आधार पर सरकारी भर्ती में तलाकशुदा महिला कोटे के आरक्षण का लाभ नहीं ले सकती.
अब हर आवेदन पर 2021 के नियम ही होंगे लागू: हाईकोर्ट ने कैदियों को पैरोल पर रिहा करने के आवेदनों को लेकर लागू होने वाले पैरोल नियमों की कानूनी स्थिति स्पष्ट की है. अदालत ने कहा कि हर स्थायी या अस्थायी पैरोल आवेदन पर साल 2021 के पैरोल नियम लागू होंगे, फिर चाहे दोषसिद्धि की तारीख कोई भी हो. अदालत ने कहा कि दोषसिद्धि साल 1958 के पैरोल नियम के दौरान होने मात्र से अब निरस्त हो चुके इन नियमों के तहत विचार करने का कोई निहित अधिकार नहीं मिलता है. सीजे संजीव के. अग्रवाल, जस्टिस अनूप कुमार और जस्टिस समीर जैन की फुल बेंच ने यह आदेश इस कानूनी बिंदु को तय करने वाले रेफरेंस पर सुनवाई करते हुए दिया. अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि किसी अभियुक्त को दिया गया पैरोल उसकी सजा का निलंबन या लघुकरण नहीं है. यह सशर्त रिहाई है जो केवल सजा भुगतने के तरीके को बदलती है. पैरोल नियम, 2021 के नियम 10 के तहत पैरोल पर बिताई गई अवधि को कारावास भुगतना ही माना जाता है.
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फुल बेंच के पास पहुंचा था मामला: हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष पैरोल से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सवाल सामने आया था कि किसी कैदी की ओर से पैरोल के लिए पेश आवेदन पर विचार करते समय क्या यह देखा जाएगा कि जब उसे सजा सुनाई गई थी, उस समय लागू होने वाले साल 1958 के नियम लागू होंगे या अब उनके स्थान पर लागू होने वाले साल 2021 के पैरोल नियम. इसके साथ ही अदालत के सामने यह भी बिंदु आया कि क्या पैरोल प्रदान करना बीएनएसएस के तहत सजा का अस्थायी निलंबन के समान है. इन दोनों बिंदुओं पर अलग-अलग कोर्ट के अलग-अलग न्यायिक दृष्टिकोण हैं. ऐसे में मामला फुल बेंच में तय करने के लिए भेजा गया था.
कोर्ट की डिक्री ही होगी मान्य: हाईकोर्ट ने तय किया है कि अनुसूचित जनजाति की कोई महिला अपने समुदाय की परंपरा के तहत हुए तलाक के आधार पर सरकारी भर्ती में तलाकशुदा महिला कोटे के आरक्षण का लाभ नहीं ले सकती. इस कोटे का लाभ लेने के लिए सक्षम न्यायालय की ओर से जारी डिक्री जरूरी है और यह आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त होनी चाहिए. सीजे संजीव के. अग्रवाल, जस्टिस समीर जैन और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की फुल बेंच ने यह आदेश इस संबंध में भेजे गए रेफरेंस को तय करते हुए दिया. अदालत ने कहा कि भर्ती एजेंसी स्वयं किसी समुदाय की परंपरा की वैधता की जांच नहीं कर सकती है और ना ही यह तय कर सकती है कि उम्मीदवार का विवाह परंपरागत रीति से समाप्त हुआ है या नहीं.
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परंपरा को कोर्ट में करना होगा साबित: फुल बेंच ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त छूट का अर्थ यह नहीं है कि सरकारी नौकरी में तलाकशुदा महिला आरक्षण का लाभ लेने के लिए कानूनी रूप से सत्यापन योग्य प्रमाण देने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है. अदालत ने माना कि जनजातीय समुदायों में विवाह विच्छेद के लिए पारंपरिक रीति-रिवाज हो सकते हैं. हालांकि, ऐसे रीति-रिवाजों का अस्तित्व, उनकी प्राचीनता, लागू होने की स्थिति और निर्धारित प्रक्रिया सक्षम न्यायालय में साक्ष्यों के आधार पर साबित करनी होगी.
फुल बेंच के पास पहुंचा था मामला: यह मामला सुनीता मीणा और संगीता के मामलों में दो अलग-अलग खंडपीठों के परस्पर विरोधी फैसलों के कारण कानूनी बिंदु तय करने के लिए फुल बेंच में भेजा गया था. इसमें मुख्य सवाल यह था कि क्या कोई एसटी महिला भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि से पहले अदालत से तलाक की डिक्री प्राप्त किए बिना परंपरागत तलाक के आधार पर तलाकशुदा श्रेणी का लाभ ले सकती है.
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