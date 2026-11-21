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हाईकोर्ट के फैसले: परंपरागत तलाक पर नहीं मिलेगा आरक्षण, पैरोल पर भी 2021 के नए नियम ही होंगे लागू

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने दो अहम फैसले सुनाए हैं. कोर्ट ने कहा है कि हर स्थायी या अस्थायी पैरोल आवेदन पर साल 2021 के पैरोल नियम ही लागू होंगे, फिर चाहे दोषसिद्धि की तारीख कोई भी हो. वहीं दूसरे फैसले में कोर्ट ने तय किया है कि अनुसूचित जनजाति की कोई महिला अपने समुदाय की परंपरा के तहत हुए तलाक के आधार पर सरकारी भर्ती में तलाकशुदा महिला कोटे के आरक्षण का लाभ नहीं ले सकती.

अब हर आवेदन पर 2021 के नियम ही होंगे लागू: हाईकोर्ट ने कैदियों को पैरोल पर रिहा करने के आवेदनों को लेकर लागू होने वाले पैरोल नियमों की कानूनी स्थिति स्पष्ट की है. अदालत ने कहा कि हर स्थायी या अस्थायी पैरोल आवेदन पर साल 2021 के पैरोल नियम लागू होंगे, फिर चाहे दोषसिद्धि की तारीख कोई भी हो. अदालत ने कहा कि दोषसिद्धि साल 1958 के पैरोल नियम के दौरान होने मात्र से अब निरस्त हो चुके इन नियमों के तहत विचार करने का कोई निहित अधिकार नहीं मिलता है. सीजे संजीव के. अग्रवाल, जस्टिस अनूप कुमार और जस्टिस समीर जैन की फुल बेंच ने यह आदेश इस कानूनी बिंदु को तय करने वाले रेफरेंस पर सुनवाई करते हुए दिया. अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि किसी अभियुक्त को दिया गया पैरोल उसकी सजा का निलंबन या लघुकरण नहीं है. यह सशर्त रिहाई है जो केवल सजा भुगतने के तरीके को बदलती है. पैरोल नियम, 2021 के नियम 10 के तहत पैरोल पर बिताई गई अवधि को कारावास भुगतना ही माना जाता है.