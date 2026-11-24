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कोटा की 271 एकड़ औद्योगिक भूमि की 7 लीज डीड निरस्त, हाईकोर्ट ने कलेक्टर के आदेश को सही माना

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा के डीसीएम रोड स्थित करीब 271 एकड़ औद्योगिक भूमि की सात लीज डीड निरस्त करने के जिला कलेक्टर के आदेश को सही माना है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर अपील को खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और न्यायाधीश समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश अरफात पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की विशेष अपीलें खारिज करते हुए दिया. खंडपीठ ने एकलपीठ के गत 28 सितंबर के फैसले को बरकरार रखा है. अदालत ने कहा कि कलेक्टर का आदेश विधि सम्मत है और इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है. अपील खारिज होने के साथ ही अब यह जमीन विवाद में लीज निरस्तीकरण का आदेश प्रभावी रहेगा.