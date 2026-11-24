कोटा की 271 एकड़ औद्योगिक भूमि की 7 लीज डीड निरस्त, हाईकोर्ट ने कलेक्टर के आदेश को सही माना
अदालत ने कहा कि कलेक्टर का आदेश विधि सम्मत है और इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है.
Published : November 24, 2026 at 8:12 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा के डीसीएम रोड स्थित करीब 271 एकड़ औद्योगिक भूमि की सात लीज डीड निरस्त करने के जिला कलेक्टर के आदेश को सही माना है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर अपील को खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और न्यायाधीश समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश अरफात पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की विशेष अपीलें खारिज करते हुए दिया. खंडपीठ ने एकलपीठ के गत 28 सितंबर के फैसले को बरकरार रखा है. अदालत ने कहा कि कलेक्टर का आदेश विधि सम्मत है और इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है. अपील खारिज होने के साथ ही अब यह जमीन विवाद में लीज निरस्तीकरण का आदेश प्रभावी रहेगा.
99 साल की लीज पर मिली थी जमीन: मामले के अनुसार राज्य सरकार ने कोटा के लघु औद्योगिक क्षेत्र में जेके सिंथेटिक्स लिमिटेड को साल 1958 और 1965 में 99 वर्ष की लीज पर कुल 271 एकड़ जमीन आवंटित की थी. कंपनी के घाटे में जाने के बाद साल 1998 में उसे बीमार औद्योगिक इकाई घोषित किया गया. इसके बाद औद्योगिक परिसर के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू हुई.
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अरफात पेट्रोकेमिकल्स ने लिया था अधिग्रहण: अरफात पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 15 करोड़ रुपए और 4,197 श्रमिकों की देनदारियों का जिम्मा लेने की शर्त पर कोटा कॉम्प्लेक्स का अधिग्रहण करने का समझौता किया. औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए गठित अपीलीय प्राधिकरण ने साल 2005 में पुनर्वास योजना को मंजूरी दी. इसके बाद 17 मार्च 2007 को जिला कलेक्टर ने कंपनी के पक्ष में अलग-अलग औद्योगिक इकाइयों के लिए सात लीज डीड निष्पादित कीं. इनमें नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर सहित विभिन्न औद्योगिक इकाइयां शामिल थीं. लीज की शर्त में प्रावधान था कि शर्तों की अवहेलना होने पर जमीन वापस राज्य सरकार में निहित हो जाएगी.
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एक ही प्लांट शुरू हुआ, वह भी आग में बंद हो गया: अदालत के समक्ष आए तथ्यों के अनुसार कंपनी ने सात में से केवल एक प्लांट शुरू किया और अक्टूबर 2007 में आग लगने के बाद यह भी बंद हो गया. इसके अलावा पूर्व कर्मचारियों की देनदारियों और पुनर्नियोजन से संबंधित शर्तें भी पूरी नहीं हुईं.
औद्योगिक की जगह आवासीय योजना का प्रयास: कंपनी ने औद्योगिक इस्तेमाल के बजाय जमीन पर जन आवास योजना और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति लेने का प्रयास किया. रीको के माध्यम से जमीन के व्यावसायिक रूपांतरण की कोशिश भी हुई, लेकिन राज्य सरकार ने संबंधित आदेश निरस्त कर दिए. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रीको की ओर से दी गई अनुमति निरस्त करते हुए स्पष्ट किया था कि जमीन का स्वामित्व राज्य सरकार के पास है. हालांकि, कंपनी को राजस्थान इंडस्ट्रियल एरिया अलॉटमेंट रूल्स, 1959 के तहत राज्य सरकार के समक्ष जमीन के रूपांतरण के लिए नया आवेदन करने की स्वतंत्रता दी गई थी.
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कलेक्टर ने दो बार खारिज किया प्रस्ताव: कंपनी ने पर्यटन नीति के तहत जमीन पर दो होटल और रिसॉर्ट बनाने का प्रस्ताव दिया और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की बात कही, लेकिन जिला कलेक्टर ने 7 मार्च 2025 को प्रस्ताव खारिज कर दिया. इसके बाद 24 जून 2025 को सातों लीज निरस्त कर जमीन राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दिया गया.
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