ETV Bharat / state

'रिश्तेदार बीमार होने पर पैरोल मिल सकती है, खुद के लिए नहीं...' जेल में महिला बंदी की मौत, हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

जोधपुर: बीकानेर जेल में बंद एक महिला बंदी को उपचार के लिए पैरोल नहीं मिली. इस मामले में उसके बेटे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन सुनवाई से पहले बंदी की मौत हो गई. राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने कहा कि गंभीर रूप से बीमार बंदी को राहत नहीं मिलना पैरोल नियमों की कठोर व्याख्या का परिणाम है.

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि पैरोल नियम 2021 के तहत आवेदन खारिज किया था. अधिकारी ने यह कहकर पैरोल नहीं दी कि रिश्तेदार बीमार होने पर पैरोल मिल सकती है, खुद के लिए नहीं. खंडपीठ ने पैरोल नियमों की व्याख्या को लेकर इस मामले को जनहित में प्रसंज्ञान के रूप में दर्ज करने का आदेश देते हुए 19 अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है. साथ ही एडवोकेट संभववी मार्डिया को न्यायालय की सहायता के लिए एमिकस क्यूरिया के रूप में नियुक्त किया है.

पढ़ें. राजस्थान हाईकोर्ट का सख्त रुख: पैरोल खारिज करने पर एसीएस-डीजीपी तलब, भर्ती मामले में भी मांगा जवाब

बेटे ने मांगी 40 दिन की पैरोल : बेटे ने अपनी 57 वर्षीय मां मंजू देवी के लिए 40 दिन की आपात पैरोल मांगी थी. उसने जेल प्रशासन को बताया था कि मां को हार्ट और फेफड़ों की गंभीर बीमारी के साथ मधुमेह है. वह स्वयं इलाज की व्यवस्था करेगा और हर समय मां के साथ रहेगा, लेकिन पैरोल की अर्जी मंजूर नहीं हुई. बेटे रविकांत स्वामी ने बेहतर इलाज के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के समक्ष आपात पैरोल का आवेदन किया था, जिसे 16 जून 2026 को खारिज कर दिया गया. पूर्व में गंभीर स्थिति के चलते इसी वर्ष उन्हें पांच दिन तक आइसीयू में भी भर्ती रखना पड़ा था, लेकिन पैरोल नहीं दी गई. इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

पढ़ें. पैरोल प्रकरण पर तल्ख हाईकोर्ट, कहा- क्या कलेक्टर और एसपी ने कोर्ट को पोस्ट ऑफिस समझ रखा है...जानिए वजह