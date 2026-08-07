'रिश्तेदार बीमार होने पर पैरोल मिल सकती है, खुद के लिए नहीं...' जेल में महिला बंदी की मौत, हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान
बेटे ने अपनी 57 वर्षीय मां मंजू देवी के लिए 40 दिन की आपात पैरोल मांगी थी.
Published : August 7, 2026 at 12:39 PM IST
जोधपुर: बीकानेर जेल में बंद एक महिला बंदी को उपचार के लिए पैरोल नहीं मिली. इस मामले में उसके बेटे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन सुनवाई से पहले बंदी की मौत हो गई. राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने कहा कि गंभीर रूप से बीमार बंदी को राहत नहीं मिलना पैरोल नियमों की कठोर व्याख्या का परिणाम है.
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि पैरोल नियम 2021 के तहत आवेदन खारिज किया था. अधिकारी ने यह कहकर पैरोल नहीं दी कि रिश्तेदार बीमार होने पर पैरोल मिल सकती है, खुद के लिए नहीं. खंडपीठ ने पैरोल नियमों की व्याख्या को लेकर इस मामले को जनहित में प्रसंज्ञान के रूप में दर्ज करने का आदेश देते हुए 19 अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है. साथ ही एडवोकेट संभववी मार्डिया को न्यायालय की सहायता के लिए एमिकस क्यूरिया के रूप में नियुक्त किया है.
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बेटे ने मांगी 40 दिन की पैरोल : बेटे ने अपनी 57 वर्षीय मां मंजू देवी के लिए 40 दिन की आपात पैरोल मांगी थी. उसने जेल प्रशासन को बताया था कि मां को हार्ट और फेफड़ों की गंभीर बीमारी के साथ मधुमेह है. वह स्वयं इलाज की व्यवस्था करेगा और हर समय मां के साथ रहेगा, लेकिन पैरोल की अर्जी मंजूर नहीं हुई. बेटे रविकांत स्वामी ने बेहतर इलाज के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के समक्ष आपात पैरोल का आवेदन किया था, जिसे 16 जून 2026 को खारिज कर दिया गया. पूर्व में गंभीर स्थिति के चलते इसी वर्ष उन्हें पांच दिन तक आइसीयू में भी भर्ती रखना पड़ा था, लेकिन पैरोल नहीं दी गई. इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
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नियमों की व्याख्या को लेकर प्रसंज्ञान : कोर्ट में बताया गया कि जिला कलेक्टर ने पैरोल नियम 2021 के तहत खुद के उपचार के लिए पैरोल नहीं देने के प्रावधान के चलते आवेदन खारिज किया था. खंडपीठ ने पैरोल नियम 11 (1) (i), जो एक कैदी को निकट रिश्तेदारों की गंभीर बीमारी पर पैरोल देने की अनुमति देता है, लेकिन अपनी बीमारी के कारण पैरोल देने की अनुमति नहीं देता है. इसकी वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में व्याख्या करने के लिए प्रसंज्ञान दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.
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आसाराम की खारिज हुई कोर्ट ने दी पैरोल : यौन शोषण की आरोपी आसाराम की ओर से भी जोधपुर जेल में पैरोल के लिए आवेदन दायर किया था. इसके लिए बनाई गई जिला कलेक्टर की कमेटी ने आसाराम का आवेदन भी खारिज कर दिया था. आवेदन में आसाराम की ओर से बढ़ती उम्र, स्वास्थ्य परेशानियों के चलते पैरोल मांगी थी.
कमेटी ने आसाराम के बाहर आने पर इस प्रकरण को लेकर आशंका जताई थी. खास तौर से पीड़िता और उसके परिवार को खतरा हो सकता है, लेकिन हाईकोर्ट में यह कहते हुए पैरोल दे दी थी कि जमानत के दौरान बाहर रहने पर ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है. फिलहाल, आसाराम अभी बाहर नहीं आया है.