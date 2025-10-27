ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने द्रव्यवती नदी के सौंदर्यीकरण को लेकर न्याय मित्रों को दस्तावेज मुहैया कराने के आदेश दिए

राजस्थान हाईकोर्ट द्रव्यवती नदी के सौंदर्यीकरण से जुड़े मामले की सुनवाई 3 दिसंबर को तय की है.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 27, 2025 at 10:44 PM IST

4 Min Read
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की द्रव्यवती नदी के सौंदर्यीकरण से जुड़े मामले में हाईकोर्ट रजिस्ट्री को कहा है कि वह मामले में नियुक्त तीनों न्याय मित्रों को प्रकरण से जुड़ी डिजीटल पेपर बुक मुहैया कराए. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 3 दिसंबर को तय की है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश पीएन मैंदोला व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान अदालत की जानकारी में आया कि पूर्व में नियुक्त न्यायमित्र अलंकृता शर्मा, शोभित तिवाडी और संदीप सिंह शेखावत को अदालत में रिपोर्ट पेश करनी है कि अदालती आदेश की पालना में राज्य सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की गई, लेकिन तीनों की न्यायमित्रों को अभी तक प्रकरण से जुड़े कागजात नहीं मिले हैं. इस पर अदालत ने हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को कहा कि वे तीनों न्यायमित्रों को संबंधित दस्तावेजों की पेपर बुक डिजिटल फॉर्मेट में मुहैया कराए. वहीं, अदालत ने मामले की सुनवाई तीन दिसंबर को तय की है.

अमानीशाह नाला के लिए जनहित याचिका: न्यायमित्र अधिवक्ता अलंकृता शर्मा ने बताया कि अदालत ने 18 साल से विचाराधीन इस प्रकरण से जुड़ी जमीनी हकीकत जानने के लिए गत सात अक्टूबर को तीन न्यायमित्र नियुक्त किए थे. उन्हें अदालती आदेश पर रिपोर्ट पेश करनी है कि अब तक मामले में राज्य सरकार की ओर से क्या कार्रवाई हुई, लेकिन पेपर बुक नहीं मिलने के अभाव में रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी. गौरतलब है कि पीएन मैंदोला ने साल 2007 में जनहित याचिका दायर कर अमानीशाह नाला, जिसे अब द्रव्यवती नदी कहा जाता है, में अतिक्रमण को हटाने की गुहार कर रखी है. मामले के लंबित रहने के दौरान इसकी चौड़ाई तय करते हुए इसे पक्का किया गया है.

सुनवाई का आश्वासन: वहीं, एक दूसरे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट को कार्मिक सचिव ने आश्वस्त किया है कि सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर बेंच में हर कार्य दिवस पर सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक कम से कम एक पीठ मुकदमों की सुनवाई करेगी. इसके साथ ही प्रत्येक बेंच में सुनवाई के लिए वीसी की सुविधा आरंभ की जाएगी. डीओपी सचिव के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने अधिकरण के रजिस्ट्रार को एक सप्ताह में पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है. वहीं, अदालत ने आगामी सुनवाई पर डीओपी सचिव को उपस्थिति से छूट देते हुए कहा कि वे इन बिंदुओं पर कामकाज की मॉनिटरिंग करेंगी. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश सुमन कुमारी की याचिका पर दिए.

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में डीओपी सचिव शुचि त्यागी और अधिकरण के रजिस्ट्रार राकेश मीणा अदालत में पेश हुए. डीओपी सचिव ने अदालत को आश्वासन दिया कि अधिकरण की हर बेंच के लिए वीसी की सुविधा आरंभ की जाएगी. वहीं, अधिकरण की वेबसाइट पर लाइव डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम के साथ-साथ अदालत कक्ष और भवन के बाहर डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाएगा, ताकि वकील दूरस्थ स्थान से भी अपने मामलों पर नजर रख सकें. इसके अलावा यदि आकस्मिक स्थिति में सभी बेंच बंद हो जाती है तो जोधपुर सहित अन्य स्थान पर कार्यरत सर्किट बेंच वीसी के जरिए मामलों की सुनवाई करेगी और इसके लिए जयपुर पीठ से ऑनलाइन रिकॉर्ड भेजा जाएगा.

याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व में टीएन सिंह सहित अन्य वकीलों ने अदालत को बताया था कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों के निपटारे के लिए सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण का गठन किया है, जहां प्रत्येक मामले की सुनवाई के लिए दो सदस्यीय पीठ का गठन होता हैं, लेकिन किसी ना किसी कारण से पीठ गठित नहीं होती या अंतिम समय पर रद्द हो जाती है, जिससे मामलों पर सुनवाई नहीं हो पाती, जबकि पूर्व में अधिकरण में वीसी स्थापित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं.

