High Court : आदेश के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया, तहसीलदार और पटवारी निलंबित...जल स्रोतों को लेकर दिए अहम निर्देश
आदेश के बावजूद नाले की जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाने पर हाईकोर्ट सख्त. जल स्रोतों की राह रोकने वाले अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश.
Published : July 3, 2026 at 9:41 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने बार-बार आदेश देने के बावजूद नाले की जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाने पर गंभीर रुख अपनाया है. इसके साथ ही अदालत ने कोर्ट में पेश करौली जिले के नादौती तहसीलदार दीन दयाल शर्मा और पटवारी भारत सिंह गुर्जर के खिलाफ राजस्व सचिव को विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने विभागीय कार्रवाई पूरी होने तक दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया है.
एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश रूपराज की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल को कहा है कि वे संबंधित थानाधिकारी और राजस्व अधिकारियों से मौके से तुरंत अतिक्रमण हटाकर अदालत में रिपोर्ट पेश करें.
अदालत ने कहा कि अदालत ने साल 2019 में याचिका दायर होने के बाद कई बार अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे. इसके बावजूद अतिक्रमी फिर से अतिक्रमण कर रहे हैं. अदालत ने गत 30 अप्रैल को चेतावनी देते हुए कहा था कि अतिक्रमण नहीं हटे तो कोर्ट अपने स्तर पर निर्देश जारी करेगा. वहीं, 30 अप्रैल को अदालत ने स्थानीय तहसीलदार व पटवारी को इस संबंध में स्पष्टीकरण पेश करने को कहा. अदालत ने कहा कि यह बडे आश्चर्य की बात है कि दोनों अधिकारी अदालत में पेश होकर मौके पर अतिक्रमण होने की बात स्वीकार कर रहे हैं और उन्हें हटाने के लिए सात दिन का समय मांगा जा रहा है.
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इससे लगता है कि वे कोर्ट के आदेशों का सम्मान नहीं करते और उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने का दोषी पाया जाता है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई आरंभ नहीं की जा रही है, लेकिन उन्होंने आदेश की पालना में अतिक्रमण नहीं हटाया है. ऐसे में उन पर विभागीय कार्रवाई की जाए और कार्रवाई पूरी होने तक उन्हें निलंबित किया जाता है.
प्रदेश के जल स्रोतों की राह रोकने वाले अतिक्रमणों को तुरंत हटाएं अधिकारी : वहीं, जल संरक्षण से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रदेश में नदी, नालों व कैचमेंट एरिया में पानी का बहाव होना जरूरी है, ताकि बारिश का पानी नदी व झीलों में जा सके. इसके साथ ही अदालत ने संबंधित अफसरों को कहा है कि यदि कैचमेंट एरिया में कोई कब्जे या अतिक्रमण हैं तो उन्हें तुरंत हटाया जाए. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश सांगानेर तहसील के ग्राम खटवाड़ा में गैर मुमकिन नाले में अवैध अतिक्रमण को चुनौती देने वाली गोविन्द राम की याचिका पर दिया. अदालत ने कहा है कि जलग्रहण क्षेत्र से संबंधित दीवानी मुकदमों को लेकर सिविल कोर्ट और राजस्व कोर्ट सुनवाई नहीं करेंगी.
खंडपीठ ने कहा कि पूर्व में कैचमेंट एरिया में बहुत ज्यादा निर्माण होने के कारण रामगढ़ झील व कूकस तक पानी का बहाव रुकने के कारण अदालत ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया था. इसलिए यह आदेश न केवल मौजूदा याचिका में बताए क्षेत्र पर ही नहीं, बल्कि रामगढ़ और कूकस के पूरे कैचमेंट क्षेत्र पर भी लागू होगा. अदालत ने कहा कि रेगिस्तानी इलाके में जमीन के नीचे के पानी को बढ़ाने का एकमात्र जरिया ये जल स्रोत ही है. लोग कृषि भूमि खरीदकर उस पर पक्की चारदीवारी निर्माण कराते हैं, जिससे पानी का बहाव रुक जाता है.
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हालांकि, कृषि भूमियों का सीमांकन जरूरी है, लेकिन साथ ही यह भी देखा जाए की चारदीवारी से पास के जल निकायों में पानी जाना नहीं रुके. इसके लिए चारदीवारी के नीचे पानी जाने के लिए पर्याप्त रास्ता होना चाहिए. प्राकृतिक जल मार्गो के नालों को पाटने से पानी प्रवाह का प्राकृतिक रास्ता बाधित हो गया है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि संबंधित भूमि मालिक पानी के प्रवाह के लिए रास्ता प्रदान करते हैं, तो उनकी संपत्ति के अन्य हिस्से को नहीं छेड़ा जाए. मामले से जुड़े अधिवक्ता एसजे मूथा ने याचिका में कहा कि गैर मुमकिन नाले में कब्जे व अतिक्रमण के चलते पानी का बहाव रुक गया है। यहीं से पानी नेवटा बांध में जाता है.