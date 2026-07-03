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High Court : आदेश के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया, तहसीलदार और पटवारी निलंबित...जल स्रोतों को लेकर दिए अहम निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने बार-बार आदेश देने के बावजूद नाले की जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाने पर गंभीर रुख अपनाया है. इसके साथ ही अदालत ने कोर्ट में पेश करौली जिले के नादौती तहसीलदार दीन दयाल शर्मा और पटवारी भारत सिंह गुर्जर के खिलाफ राजस्व सचिव को विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने विभागीय कार्रवाई पूरी होने तक दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश रूपराज की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल को कहा है कि वे संबंधित थानाधिकारी और राजस्व अधिकारियों से मौके से तुरंत अतिक्रमण हटाकर अदालत में रिपोर्ट पेश करें. अदालत ने कहा कि अदालत ने साल 2019 में याचिका दायर होने के बाद कई बार अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे. इसके बावजूद अतिक्रमी फिर से अतिक्रमण कर रहे हैं. अदालत ने गत 30 अप्रैल को चेतावनी देते हुए कहा था कि अतिक्रमण नहीं हटे तो कोर्ट अपने स्तर पर निर्देश जारी करेगा. वहीं, 30 अप्रैल को अदालत ने स्थानीय तहसीलदार व पटवारी को इस संबंध में स्पष्टीकरण पेश करने को कहा. अदालत ने कहा कि यह बडे आश्चर्य की बात है कि दोनों अधिकारी अदालत में पेश होकर मौके पर अतिक्रमण होने की बात स्वीकार कर रहे हैं और उन्हें हटाने के लिए सात दिन का समय मांगा जा रहा है. पढ़ें : कोर्ट की खबरें: न्यू सांगानेर रोड से वंदेमातरम सर्किल तक जेडीए 80 फीट चौड़ी रोड बनाए, अस्पतालों के लिए बुनियादी सुविधाओं पर सवाल इससे लगता है कि वे कोर्ट के आदेशों का सम्मान नहीं करते और उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने का दोषी पाया जाता है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई आरंभ नहीं की जा रही है, लेकिन उन्होंने आदेश की पालना में अतिक्रमण नहीं हटाया है. ऐसे में उन पर विभागीय कार्रवाई की जाए और कार्रवाई पूरी होने तक उन्हें निलंबित किया जाता है.