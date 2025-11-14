Bihar Election Results 2025

राज्य सरकार ने कहा- सड़क हादसों को रोकने के लिए बना लिया है ड्राफ्ट

हाईकोर्ट में सरकार ने बताया कि सड़क हादसों की रोकथाम के लिए 600 पेज का ड्राफ्ट बना लिया है. जानिए पूरा मामला...

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 14, 2025 at 10:38 PM IST

जयपुर: प्रदेश में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में कहा कि नेशनल रोड सेफ्टी प्लान 2010 व नेशनल रोड एक्शन प्लान 2021-30 के आधार पर सड़क हादसों की रोकथाम के लिए 600 पेज का एक ड्राफ्ट बना लिया है. वहीं, इस संबंध में कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसे पेश करने के लिए समय दिया जाए.

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को कहा कि वह 26 नवंबर तक इसे अदालत में पेश कर दें. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 27 नवंबर को तय की है. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश एडवोकेट राजेन्द्र शर्मा की पत्र याचिका पर दिए.

पढ़ें : हादसों पर लगेगी लगाम! : IIT मद्रास के साथ अलवर पुलिस का पायलट प्रोजेक्ट, ब्लैक स्पॉट खत्म करेगी FPS तकनीक

सुनवाई के याचिकाकर्ता ने कहा कि दुर्घटना के दो-चार दिन ही ट्रैफिक पुलिस विजिलेंट रहती है. वहीं, बाद में हालात पहले की तरह हो जाते हैं. अभी भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं. पिछली सुनवाई पर खंडपीठ ने सड़क दुर्घटनाओं पर सख्ती बरतते हुए नेशनल व स्टेट हाइवे सहित इनकी सर्विस लाइन से सभी अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया था.

पढ़ें : सड़क हादसों में मौतों पर हाईकोर्ट की जोधपुर और जयपुर पीठ ने लिया प्रसंज्ञान, केंद्र-राज्य सरकार से मांगा जवाब

वहीं, केन्द्र व राज्य सरकार से हाइवे पर वाहनों के लेन सिस्टम व डीजीपी से पेट्रोलिंग करवाए जाने के संबंध में आगामी सुनवाई पर रोडमैप और रोड सेफ्टी एक्शन प्लान पेश करने के लिए कहा था. इससे पूर्व एडवोकेट राजेन्द्र शर्मा ने हाईकोर्ट को पत्र लिखकर प्रदेश में हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकारी प्रयासों को नाकाफी बताते हुए इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने की गुहार की थी.

