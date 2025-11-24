ETV Bharat / state

राजस्थान हाईकोर्ट: एसआई भर्ती रद्द करने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर मांगा जवाब

अपील में अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि कुछ लोगों की गलती के कारण पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता. परीक्षा केंद्र से जो पेपर लीक हुआ था, वह कुछ अभ्यर्थियों तक ही पहुंचा था. इसके अलावा आरपीएससी के सदस्यों के जरिए लीक होने वाला पेपर उनके बच्चों और दलालों तक ही पहुंच पाया था. इस पेपर का पूरे प्रदेश में प्रसार भी नहीं हुआ था.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ में याचिकाकर्ता रहे अभ्यर्थियों और आरपीएससी से जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय और सदस्य मंजू शर्मा की ओर से दायर अपील पर भी पक्षकारों को जवाब देने को कहा है. खंडपीठ ने मामले में 5 जनवरी को सुनवाई तय की है. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश मामले में दायर अपील याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

राज्य सरकार की अपील: अपील में कहा गया कि पूरी भर्ती रद्द होने से इसका असर निर्दोष अभ्यर्थियों के जीवन पर पड़ रहा है. इसके अलावा यदि जांच एजेंसियां भर्ती में सही और गलत की छंटनी कर सकती हैं तो कानूनन पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता. दूसरी ओर आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय और सदस्य मंजू शर्मा ने एकलपीठ की ओर से भर्ती रद्द करने के आदेश में उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों को अपील में चुनौती दी है.

राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 28 अगस्त को भर्ती को रद्द करने के संबंध में राज्य सरकार और आरपीएससी को निर्देश दिए थे और आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों पर टिप्पणियां करते हुए आयोग की कार्य प्रणाली पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया था. इस आदेश के खिलाफ कुछ चयनित अभ्यर्थियों ने खंडपीठ में अपील दायर की थी, जिस पर 8 सितंबर को सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी. वहीं, एकलपीठ में याचिकाकर्ता रहे कैलाश चंद्र शर्मा व अन्य ने खंडपीठ के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को खंडपीठ के फैसले पर यथास्थिति के आदेश देते हुए प्रकरण को तीन माह में तय करने को कहा था.