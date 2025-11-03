ETV Bharat / state

राजस्थान हाईकोर्ट: शहर की मूलभूत सुविधाओं को लेकर निगम आयुक्तों को किया तलब, जेडीए से भी मांगा हलफनामा

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में मूलभूत सुविधाओं जैसे पार्किंग, सफाई, अतिक्रमण और यातायात प्रबंधन की खराब स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है. अदालत ने हैरिटेज और ग्रेटर नगर निगमों के आयुक्तों सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को 13 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है. साथ ही, सड़क, पार्किंग और वेंडिंग जोन से जुड़े रिकॉर्ड भी मांगे हैं. अदालत ने ट्रैफिक मैनेजमेंट और पब्लिक यूटिलिटी के साथ-साथ स्वच्छता के संबंध में गठित कमेटियों को लेकर भी जानकारी पेश करने को कहा है. इसी प्रकार शहर के गांधी पथ पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में जेडीए आयुक्त को 8 दिसंबर को पेश होकर इस मामले में जिम्मेदारी कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई की वस्तुस्थिति से अवगत कराने को कहा है.

पहले मामले में एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.अदालत ने जयपुर विकास प्राधिकरण के वकील अमित कुडी को कहा कि वह इस संबंध में जेडीए के क्षेत्राधिकार को लेकर हलफनामा पेश करेंगे. वहीं अतिरिक्त महाधिवक्ता मनोज शर्मा इस संबंध में आवासन मंडल के जिम्मेदार अफसर का शपथ पत्र दाखिल करेंगे और आगामी सुनवाई पर संबंधित अधिकारी भी अदालत में उपस्थित रहेंगे.

सुनवाई के दौरान न्यायमित्र अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि शहर की मूलभूत सुविधाओं पार्किंग, अतिक्रमण, यातायात, आवारा पशु और सफाई को लेकर अदालत में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया था. अदालत ने नगर निगम और राज्य सरकार के अफसरों को कई बिंदुओं पर दिशा-निर्देश जारी किए थे, लेकिन मामले में सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है. हर जगह कचरे के ढेर लगे हैं और आम रास्तों में यातायात जाम रहता है. सुचारू पार्किंग नहीं होने के चलते फुटपाथ पर बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े रहते हैं. इसी तरह जगह-जगह अतिक्रमण हो रहे हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती. दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनोज शर्मा ने मामले में राज्य सरकार की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी दी. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने नगर निगमों के आयुक्तों सहित अन्य अफसरों को पेश होने के आदेश देते हुए रिकॉर्ड तलब किया है.