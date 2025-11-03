राजस्थान हाईकोर्ट: शहर की मूलभूत सुविधाओं को लेकर निगम आयुक्तों को किया तलब, जेडीए से भी मांगा हलफनामा
जयपुर में मूलभूत सुविधाओं और अतिक्रमण की समस्या पर हाईकोर्ट ने निगम आयुक्तों समेत अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है.
Published : November 3, 2025 at 8:18 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में मूलभूत सुविधाओं जैसे पार्किंग, सफाई, अतिक्रमण और यातायात प्रबंधन की खराब स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है. अदालत ने हैरिटेज और ग्रेटर नगर निगमों के आयुक्तों सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को 13 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है. साथ ही, सड़क, पार्किंग और वेंडिंग जोन से जुड़े रिकॉर्ड भी मांगे हैं. अदालत ने ट्रैफिक मैनेजमेंट और पब्लिक यूटिलिटी के साथ-साथ स्वच्छता के संबंध में गठित कमेटियों को लेकर भी जानकारी पेश करने को कहा है. इसी प्रकार शहर के गांधी पथ पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में जेडीए आयुक्त को 8 दिसंबर को पेश होकर इस मामले में जिम्मेदारी कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई की वस्तुस्थिति से अवगत कराने को कहा है.
पहले मामले में एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.अदालत ने जयपुर विकास प्राधिकरण के वकील अमित कुडी को कहा कि वह इस संबंध में जेडीए के क्षेत्राधिकार को लेकर हलफनामा पेश करेंगे. वहीं अतिरिक्त महाधिवक्ता मनोज शर्मा इस संबंध में आवासन मंडल के जिम्मेदार अफसर का शपथ पत्र दाखिल करेंगे और आगामी सुनवाई पर संबंधित अधिकारी भी अदालत में उपस्थित रहेंगे.
पढ़ें: तथ्य छिपाकर याचिका, हाईकोर्ट ने लगाया 10 लाख रुपए का हर्जाना
सुनवाई के दौरान न्यायमित्र अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि शहर की मूलभूत सुविधाओं पार्किंग, अतिक्रमण, यातायात, आवारा पशु और सफाई को लेकर अदालत में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया था. अदालत ने नगर निगम और राज्य सरकार के अफसरों को कई बिंदुओं पर दिशा-निर्देश जारी किए थे, लेकिन मामले में सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है. हर जगह कचरे के ढेर लगे हैं और आम रास्तों में यातायात जाम रहता है. सुचारू पार्किंग नहीं होने के चलते फुटपाथ पर बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े रहते हैं. इसी तरह जगह-जगह अतिक्रमण हो रहे हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती. दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनोज शर्मा ने मामले में राज्य सरकार की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी दी. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने नगर निगमों के आयुक्तों सहित अन्य अफसरों को पेश होने के आदेश देते हुए रिकॉर्ड तलब किया है.
गांधीपथ पर अतिक्रमण का मामला: हाईकोर्ट ने शहर के गांधी पथ पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में जेडीसी को 8 दिसंबर को पेश होकर बताने को कहा है कि प्रवर्तन शाखा के कर्मचारियों को नोटिस देने के बाद क्या कार्रवाई की गई है. अदालत ने डीजीपी को कहा कि वे फील्ड में केवल सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति करें. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने हैरिटेज और ग्रेटर नगर निगम से भी इस संबंध में शपथ पत्र पेश करने को कहा है.
यह भी पढ़ें: दो बड़े मामले: प्रसंज्ञान आदेश रद्द करने से इनकार, झूठी खबरें चलाने के आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि नगर निगम ठेले वालों को तो हटा देता है, लेकिन पक्के निर्माण पर कार्रवाई नहीं की जाती. सुनवाई के दौरान अधिवक्ता कुड़ी ने अदालती आदेश की पालना में जेडीए की ओर से शपथ पत्र पेश किया. इसमें बताया गया कि बार-बार अतिक्रमण होने को लेकर प्रवर्तन शाखा के 22 कर्मचारियों को नोटिस जारी किए हैं. इस पर अदालत ने पूछा कि नोटिस जारी करने के बाद इन पर क्या कार्रवाई की गई?. इस पर सामने आया कि नोटिस के बाद आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस पर अदालत ने जेडीसी को हाजिर होकर इस संबंध में जानकारी देने को कहा है. वहीं न्यायमित्र रिनेश गुप्ता ने कहा कि मामले में केवल कागजी कार्रवाई की जा रही है. अतिक्रमण हटाने के बाद उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती, जिसके चलते वापस अतिक्रमण हो जाते हैं.