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हाईकोर्ट के फैसले: अतिक्रमण नहीं हटाने पर यूडीएच, आवासन, जेडीए सचिव एवं निगम आयुक्त तलब, BCR को अधिवक्ताओं के लंबित रजिस्ट्रेशन के आदेश

हाईकोर्ट ने पूछा कि अधिकारी बताए कि कैसे हटेगा अतिक्रमण. बीसीआर को लंबिन आवेदन निपटाने को कहा.

Rajasthan High Court, Jaipur
राजस्थान हाईकोर्ट , जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 4, 2026 at 6:55 PM IST

5 Min Read
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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के प्रताप नगर के सेक्टर पांच के पास स्थित सरकारी भूमि से अतिक्रमण नहीं हटने से जुड़े मामले में प्रमुख यूडीएच सचिव, आवासन मंडल सचिव, जेडीए सचिव और नगर निगम के आयुक्त को 7 सितंबर को पेश होने के आदेश दिए. अदालत ने इन अफसरों से पूछा कि संबंधित कॉलोनी से अतिक्रमण कैसे हटाया जाएगा. जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश विकास समिति सेक्टर 5 की दायर अवमानना याचिका पर दिए.

हाईकोर्ट की एकलपीठ ने एक अन्य मामले में अधिवक्ता के तौर पर पंजीकृत होने के लिए पेश आवेदन पत्रों पर कार्रवाई नहीं होने को गंभीरता से लिया. अदालत ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान (BCR) को कहा कि वह अब तक पेश सभी आवेदनों का 9 सितंबर तक निस्तारण कर संबंधित को सूचना दें.

निगम कमिश्नर के बयान पर जताई नाराजगी: जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान जेडीए ने बताया कि संबंधित कॉलोनी पहले ही नगर निगम को सौंप दी है. निगम कमिश्नर ने कहा कि विवादित कॉलोनी से अतिक्रमण हटाने के लिए निगम उत्तरदायी नहीं है. इस पर अदालत ने नाराजगी जताई और कहा, जब पूर्व में जवाब पेश कर माना जा चुका है कि इस जमीन पर अतिक्रमण किया गया है तो फिर उसे हटाने की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली जा रही. अदालत ने प्रमुख नगरीय विकास सचिव और जेडीए सचिव सहित अन्य अफसर को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर इस संबंध में जवाब देने को कहा.

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जेडीए व आवासन मंडल ने माना था अतिक्रमण: अवमानना याचिका में अधिवक्ता विकास काबरा ने बताया कि हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल 2022 को नगर निगम को आदेश दिए कि अतिक्रमण के संबंध में शिकायतों की जांच करें और अतिक्रमण पाए जाने पर चार माह में अतिक्रमियों पर कार्रवाई करें. वहीं, 24 जुलाई 2022 को जेडीए और आवासन मंडल सहित अन्य विभाग के अधिकारियों की बैठक में तय किया गया कि मौके पर करीब 145 अतिक्रमी है, जो करीब 25 साल से काबिज हैं. इन्हें रोड, सीवरेज और बिजली पानी के कनेक्शन भी दिए जा चुके हैं. ऐसे में इन अतिकर्मियों को हटाना बेहद कठिन है. इसलिए अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नियमित करने की छूट मांगी जाएगी.

कोर्ट ने नियमन की नहीं दी मंजूरी: अदालत में यह जानकारी आने पर कोर्ट ने ऐसा करने की अनुमति देने से मना कर दिया था. याचिकाकर्ता ने कहा कि जब इन्हें अतिक्रमण माना जा चुका है और हाईकोर्ट कार्रवाई के आदेश दे चुका है तो हटाया क्यों नहीं जा रहा. इस पर अदालत ने पूर्व में संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा था.

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अभिवक्ताओं का पंजीयन करने को कहा: इधर, जस्टिस शुभा मेहता की एकलपीठ ने एक अन्य मामले में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को कहा कि वह अब तक पेश अधिवक्ताओं के पंजीयन संबंधी सभी आवेदनों का 9 सितंबर तक विधिक प्रक्रिया के अनुसार निस्तारण कर संबंधित अभ्यर्थियों को सूचना दें. एकलपीठ ने यह आदेश सुरेंद्र खींची की दायर याचिका पर दिए.

आदेश की वजह बताई: अदालत ने कहा कि यह सामने आया कि कई अभ्यर्थियों के आवेदन एडवोकेट के रूप में पंजीकृत होने के लिए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में भेजे गए, लेकिन उनका लंबे समय से निस्तारण नहीं हो रहा. इसके चलते उनकी आजीविका के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं. बार काउंसिल के चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी और परिणाम आ चुके.

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वकील के रूप में पंजीयन की अर्जी: याचिका में अधिवक्ता विशाल सोनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय से साल 2025 में विधि स्नातक हुआ था. उसने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में एडवोकेट के रूप में नामांकन के लिए अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज सहित शुल्क भी अदा कर दिया था. इसके बावजूद भी काउंसिल ने अब तक उसके प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया. याचिकाकर्ता का नामांकन नहीं होने से उसे भारी परेशानी हो रही है. उसके विधि व्यवसाय प्रारंभ करने के अधिकार विपरीत रूप से प्रभावित हो रहे हैं.

बार को दिया समय: याचिका में कहा गया कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 58 के तहत प्रावधान है कि यदि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान अपने कार्य करने में असमर्थ हो तो नामांकन संबंधी कार्य हाईकोर्ट संपादित करेगा. नामांकन प्रक्रिया को चुनाव और अन्य प्रशासनिक कार्यों के चलते अनिश्चितकाल के लिए टाला नहीं जा सकता है. ऐसे में बार काउंसिल को निर्देश दिए कि वह तय अवधि में याचिकाकर्ता का नामांकन करें या हाईकोर्ट प्रशासन को नामांकन करने की शक्ति का उपयोग करने का निर्देश दिया जाए. इस पर अदालत ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को कहा कि वह अब तक प्राप्त सभी आवेदनों का 9 सितंबर तक निस्तारण करें.

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