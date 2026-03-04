ETV Bharat / state

राजस्थान हाईकोर्ट का सख्त रुख: पैरोल खारिज करने पर एसीएस-डीजीपी तलब, भर्ती मामले में भी मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने पैरोल खारिज करने पर ACS-डीजीपी समेत अफसरों को तलब किया. भर्ती मामले में भी सचिव से जवाब मांगा. अदालत ने सख्ती दिखाई.

राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 4, 2026 at 7:22 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में सरकारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सख्त नाराजगी जताई है. कोर्ट ने पैरोल प्रार्थना पत्रों को 'लापरवाही और उदासीनता' से खारिज करने के मामले में एसीएस गृह, डीजीपी, भरतपुर कलेक्टर और एसपी को 6 मार्च को व्यक्तिगत पेश होने का आदेश दिया है. अदालत ने एसीएस और डीजीपी को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि भविष्य में पैरोल प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या किया जाएगा? वहीं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के मामले में कट आफ को लेकर कोर्ट ने जवाब मांगा है.

पहले मामले में जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ नेअनिल कपूर की पैरोल आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए. अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता के पैरोल के प्रकरण पर पुन: विचार कर उस पर पांच दिन में उचित आदेश पारित किया जाए. याचिका में अधिवक्ता जीपी रावत ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता बीते चार साल से ओपन जेल में रह रहा है और उसने 12 साल की सजा काटने के बाद नियमित पैरोल के लिए आवेदन किया था. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भरतपुर के संयुक्त निदेशक ने गत 31 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट में याचिकाकर्ता को पैरोल देने की सिफारिश की थी.

वहीं, स्थानीय एसपी ने गत 20 नवंबर को अपनी रिपोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ता अपने माता-पिता से मिलने के लिए पैरोल चाहता है, जबकि उसके पिता स्वस्थ हैं और याचिकाकर्ता के तीन भाई उनकी देखभाल कर रहे हैं. इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी आशंका जताई गई कि यदि उसे पैरोल दी गई तो कोई अप्रिय घटना हो सकती है और वह फरार भी हो सकता है. याचिका में कहा गया कि उसने पैरोल नियमों के तहत नियमित पैरोल के लिए आवेदन किया था, लेकिन एसपी की रिपोर्ट के आधार पर उसे पैरोल नहीं मिली. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एसीएस गृह और डीजीपी सहित अन्य अफसरों को पेश होने के आदेश दिए हैं.

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती प्रकरण: राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में कट ऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद अभ्यर्थी का चयन नहीं करने और उसकी कैटेगरी नहीं बदलने के मामले में प्रमुख कार्मिक सचिव और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव से जवाब मांगा है. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश राधेश्याम जाटव की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में एससी वर्ग के दिव्यांग कोटे में आवेदन किया था.

आवेदन करने के दौरान ई-मित्र संचालक की गलती के चलते चयन बोर्ड ने उसे एससी वर्ग में माना और दिव्यांग कोटे का लाभ नहीं दिया. बोर्ड की ओर से जारी परिणाम में याचिकाकर्ता के एससी दिव्यांग कोटे की कट ऑफ से अधिक अंक आए. इस पर याचिकाकर्ता ने बोर्ड के समक्ष समस्त प्रमाण पत्रों के साथ कैटेगरी बदलने के लिए अभ्यावेदन दिया, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. याचिकाकर्ता के पास मेडिकल बोर्ड की ओर से जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र सहित सभी जरूरी दस्तावेज हैं. इसके बावजूद भी उसे नियुक्ति नहीं दी जा रही. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

