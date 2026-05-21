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राजस्थान हाईकोर्ट के दो अहम फैसले: आरएएस पिंकी मीणा के निलंबन पर रोक, किडनी तस्करी मामले में दो बांग्लादेशियों को जमानत

न्यायमूर्ति सुदेश बंसल की एकलपीठ ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि से दस लाख रुपए की डिमांड से जुड़े मामले में बांदीकुई की तत्कालीन एसडीओ पिंकी मीणा को निलंबित करने वाले 15 जनवरी 2021 के आदेश पर रोक लगा दी. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता का मामला सह-आरोपी पुष्कर मित्तल से अलग नहीं है, जिसके निलंबन आदेश पर 17 जुलाई को पहले ही रोक लगाई जा चुकी है. साथ ही, रिव्यू कमेटी ने 16 दिसंबर की बैठक में याचिकाकर्ता का निलंबन रद्द नहीं करने का कोई कारण नहीं बताया. ऐसे में समानता के आधार पर निलंबन पर रोक लगाई गई.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने दो संवेदनशील मामलों में अहम फैसले सुनाए. एक ओर कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित आरएएस अधिकारी पिंकी मीणा को बड़ी राहत देते हुए उनके निलंबन आदेश पर रोक लगा दी, वहीं दूसरी ओर किडनी ट्रांसप्लांट और मानव तस्करी के चर्चित मामले में अप्रूवर बने दो बांग्लादेशी नागरिकों को जमानत दे दी.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विपुल सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दौसा के तत्कालीन एसडीओ पुष्कर कुमार मित्तल और पिंकी मीणा के खिलाफ जनवरी 2021 में एफआईआर दर्ज की गई थी. दोनों को गिरफ्तारी के बाद निलंबित कर दिया गया था, लेकिन मित्तल के निलंबन पर हाईकोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है. एसीबी ने 13 जनवरी 2021 को पुष्कर मित्तल को पांच लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था, जबकि पिंकी मीणा पर दस लाख रुपए मांगने का आरोप था. अब हाईकोर्ट के इस आदेश से पिंकी मीणा को बड़ी राहत मिली है.

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किडनी तस्करी मामले में दो बांग्लादेशियों को जमानत: दूसरे मामले में न्यायमूर्ति अनूप कुमार ने किडनी ट्रांसप्लांट और मानव तस्करी से जुड़े चर्चित मामले में अप्रूवर (सरकारी गवाह) बने दो बांग्लादेशी नागरिकों नुरूल इस्लाम व एमडी अहसानुल कोबिर को जमानत दे दी. अदालत ने स्पष्ट कहा कि विदेशी नागरिक सहित किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता. कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 306(4) के तहत सरकारी गवाह को ट्रायल पूरी होने तक हिरासत में रखने का प्रावधान है, लेकिन उनके बयान दर्ज हो जाने के बाद उन्हें मुख्य आरोपियों से बदतर स्थिति में अनिश्चितकाल तक अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता. दोनों के बयान निचली कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं और उन्हें 24 महीने से अधिक समय हो गया है. मुख्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, ऐसे में इन्हें जमानत देना उचित है. अधिवक्ता केसी शर्मा ने बताया कि दोनों आरोपियों ने 2024 में जवाहर सर्किल थाने में दर्ज अवैध किडनी ट्रांसप्लांट मामले में अप्रूवर बनकर पुलिस को अहम जानकारी दी, जिसके आधार पर मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई. हाईकोर्ट ने निचली अदालत को ट्रायल में तेजी लाने के निर्देश भी दिए.