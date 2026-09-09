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असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 के अंतिम परिणाम पर हाईकोर्ट की रोक, विवादित सवालों पर सचिवों से मांगा जवाब

राजस्थान उच्च न्यायालय ( Etv Bharat file photo )