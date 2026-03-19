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हाईकोर्ट से दो बड़ी खबरें: नीरजा मोदी स्कूल की संबद्धता वापस लेने वाला आदेश स्थगित, जर्जर स्कूलों को लेकर सरकार का आश्वासन

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा की आत्महत्या से जुड़े मामले में सीबीएसई के गत 23 फरवरी के उस आदेश को सशर्त स्थगित कर दिया है, जिसके तहत बोर्ड ने स्कूल की कक्षा 11 व 12 की संबद्धता को दो साल के लिए वापस ले लिया था. अदालत ने कहा है कि इसके लिए स्कूल दस दिन में पांच लाख रुपए सीबीएसई में जमा कराए. इसके साथ ही स्कूल प्रशासन बोर्ड की ओर से गत 3 नवंबर को जताई सभी कमियों को एक माह में दुरुस्त करेगा. अदालत ने कहा कि बोर्ड 45 दिन बाद स्कूल का निरीक्षण करेगा और यदि कोई कमी पाई जाती है तो अदालत में उसके खिलाफ प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता है.

जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश नीरजा मोदी स्कूल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने बोर्ड को कहा है कि वह आगामी सुनवाई पर उन स्कूलों की सूची पेश करे, जिनमें वह याचिकाकर्ता के छात्रों को शिफ्ट करना चाहता है. इसके साथ ही इन संस्थानों की सत्यापन रिपोर्ट पेश कर बताया जाए कि इनमें बोर्ड की ओर से निर्धारित मापदंडों के अनुसार कोई कमी नहीं है. याचिकाकर्ता की ओर से चरिष्ठ अधिवक्ता एके शर्मा और अधिवक्ता रचित शर्मा ने कहा कि घटना के बाद संबंधित शिक्षक को हटा दिया गया है. वहीं, सीबीएसई की ओर से बताई कमियों को भी दूर कर लिया गया है. वहीं, शेष कमियों की एक माह में ठीक कर लिया जाएगा.

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याचिका में कहा गया कि सीबीएसई के आदेश से छात्रों के बीच अनिश्चितता पैदा हो गई है, जबकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है. सीबीएसई ने साल 2024 में स्कूल की मान्यता को मार्च, 2029 तक बढाया था. इसका विरोध करते हुए सीबीएसई के वकील एमएस राघव ने कहा कि स्कूल ने मान्यता संबंधी प्रावधानों की अवहेलना की है. ऐसे बोर्ड की कार्रवाई सही है. वहीं, मृतक छात्रा के परिजनों की ओर से अधिवक्ता एसएस होरा ने कहा कि प्रावधानों की अवहेलना पर सीबीएसई को कार्रवाई का अधिकार है. याचिकाकर्ता स्कूल तय दिशा-निर्देशों की पालना नहीं कर रही है. सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने सीबीएसई के गत 23 फरवरी के आदेश को सशर्त स्थगित कर दिया है.

जर्जर स्कूल भवन का मामला: वहीं, एक दूसकरे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से प्रदेश की सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों से जुड़े मामले में कहा गया कि आगामी जुलाई माह से पूर्व स्कूलों का सेफ्टी सर्टिफिकेशन करा लिया जाएगा. इस पर अदालत ने कहा कि यदि सर्टिफिकेट गलत मिला तो कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही अदालत ने मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि आम आदमी अपना मकान 25 लाख रुपए में बना लेता है, लेकिन सरकार बनाती है तो डेढ करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं. अदालत ने कहा कि राज्य सरकार देखे कि लोगों को सहयोग के लिए कैसे जोड़ा जा सकता है. जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह मौखिक टिप्पणी मामले में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.