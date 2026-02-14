ETV Bharat / state

हाईकोर्ट में दो मामलेः सेवा से बर्खास्त करने के आदेश पर रोक, अपात्र घोषित करने पर मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने सेवा समाप्त करने और पटवारी भर्ती 2025 से जुड़े मामले में सुनवाई की.

राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat file photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 14, 2026 at 8:44 PM IST

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने फर्जी दिव्यांग पत्र के आधार पर ग्राम विकास अधिकारी की सेवा समाप्त करने वाले टोंक जिला परिषद व स्थानीय पंचायत समिति के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख पंचायती राज सचिव, टोंक जिला परिषद के सीईओ सहित टोंक पंचायत समिति से जवाब तलब किया है. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश टोंक पंचायत समिति के पराना ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत शाहरुख खान की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का 10 अप्रैल, 2023 को ग्राम विकास अधिकारी के पद पर चयन हुआ था. याचिकाकर्ता ने नियुक्ति के समय मेडिकल बोर्ड से बना दिव्यांग प्रमाण पत्र पेश कर दिया था. इसमें उसकी दिव्यांगता चालीस फीसदी आई थी. वहीं, कार्यभार ग्रहण करने के बाद जिला परिषद ने बाद में उसका पुन: मेडिकल कराया. इसमें उसकी दिव्यांगता शून्य दर्शाते हुए उसे गत दिनों ग्राम विकास अधिकारी पद से बर्खास्त कर दिया.

इसे चुनौती देते हुए कहा गया पूर्व में मेडिकल परीक्षण होने के बाद उसका पुन: मेडिकल कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी. वहीं, इस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उसे बर्खास्त करने से पूर्व उसका पक्ष नहीं सुना गया. यहां तक कि उसे मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से भी अवगत नहीं कराया गया, इसलिए उसके बर्खास्तगी आदेश को रद्द किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

अपात्र घोषित करने पर मांगा जवाबः राजस्थान हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती-2025 में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में चयनित अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित करने पर प्रमुख राजस्व सचिव और राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार सहित कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश आदित्य सारस्वत की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. इसके साथ ही अदालत ने भर्ती को याचिका के अंतिम निर्णयाधीन रखा है.

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के तहत आवेदन कर लिखित परीक्षा पास की थी. इस पर याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया. याचिका में कहा गया कि दस्तावेज सत्यापन के बाद उसे यह कहते हुए भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया कि उसकी ओर से जिस प्रतियोगिता में भाग लेकर उसका खेल प्रमाण पत्र पेश किया है, वह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता नहीं है.

इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता ने फेडरेशन कप टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में राष्ट्रीय लेवल पर भाग लिया था. पूर्व में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में समान खेल प्रतियोगिता को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता मानते हुए अभ्यर्थियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के तहत नियुक्तियां दी गई है. ऐसे में याचिकाकर्ता का प्रकरण भी समान प्रकृति का है, इसलिए उसे भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

