एसआई भर्ती-2021 के अभ्यर्थियों को नई भर्ती में नहीं मिलेगी आयु सीमा में छूट, एकलपीठ के आदेश पर रोक

जयपुर

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने पेपर लीक से प्रभावित एसआई भर्ती-2021 में शामिल रहे अभ्यर्थियों को साल 2025 की भर्ती में आयु सीमा में छूट देने के संबंध में एकल पीठ की ओर से दिए आदेश की क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है. अदालत ने माना कि एकल पीठ की ओर से अपने आदेश में की गई टिप्पणियां अनावश्यक थीं. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए दिए. अपील में महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि एकल पीठ के समक्ष केवल यह विचारणीय बिंदु था कि एसआई भर्ती-2021 में शामिल हुए अभ्यर्थियों को नई भर्ती में आयु सीमा में छूट दी जाए या नहीं. इसके बावजूद एकल पीठ ने सरकार के राजनीतिक दबाव में होने, जातीय लॉबी समूह के वोटों के दबाव और कई इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग में युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता जताने की बात कही, जबकि याचिका में किसी भी पक्ष की ओर से इस संबंध में कोई बहस नहीं की गई थी और न ही याचिका में इस तरह की कोई प्रार्थना की गई थी. इसके बावजूद एकल पीठ ने इस तरह की गंभीर टिप्पणियां कर दीं. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट भी नहीं दी जा सकती. इसे भी पढ़ें- एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में पीएसओ पिता को जमानत नहीं, बेटे को राहत इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकल पीठ की ओर से मामले में की गई टिप्पणियों को अनावश्यक मानते हुए एकल पीठ के आदेश की क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है. गत अक्टूबर माह में एकल पीठ ने आयु सीमा में छूट संबंधी 29 याचिकाओं का निस्तारण करते हुए राज्य सरकार को आठ सप्ताह में इस संबंध में निर्णय लेने को कहा था. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार पर गंभीर टिप्पणियां की थीं.