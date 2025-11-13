एसआई भर्ती-2021 के अभ्यर्थियों को नई भर्ती में नहीं मिलेगी आयु सीमा में छूट, एकलपीठ के आदेश पर रोक
राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक पीड़ितों को 2025 भर्ती में आयु छूट के एकलपीठ आदेश पर रोक लगाई.
Published : November 13, 2025 at 8:40 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने पेपर लीक से प्रभावित एसआई भर्ती-2021 में शामिल रहे अभ्यर्थियों को साल 2025 की भर्ती में आयु सीमा में छूट देने के संबंध में एकल पीठ की ओर से दिए आदेश की क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है. अदालत ने माना कि एकल पीठ की ओर से अपने आदेश में की गई टिप्पणियां अनावश्यक थीं. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए दिए.
अपील में महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि एकल पीठ के समक्ष केवल यह विचारणीय बिंदु था कि एसआई भर्ती-2021 में शामिल हुए अभ्यर्थियों को नई भर्ती में आयु सीमा में छूट दी जाए या नहीं. इसके बावजूद एकल पीठ ने सरकार के राजनीतिक दबाव में होने, जातीय लॉबी समूह के वोटों के दबाव और कई इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग में युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता जताने की बात कही, जबकि याचिका में किसी भी पक्ष की ओर से इस संबंध में कोई बहस नहीं की गई थी और न ही याचिका में इस तरह की कोई प्रार्थना की गई थी. इसके बावजूद एकल पीठ ने इस तरह की गंभीर टिप्पणियां कर दीं. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट भी नहीं दी जा सकती.
इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकल पीठ की ओर से मामले में की गई टिप्पणियों को अनावश्यक मानते हुए एकल पीठ के आदेश की क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है. गत अक्टूबर माह में एकल पीठ ने आयु सीमा में छूट संबंधी 29 याचिकाओं का निस्तारण करते हुए राज्य सरकार को आठ सप्ताह में इस संबंध में निर्णय लेने को कहा था. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार पर गंभीर टिप्पणियां की थीं.
अतिक्रमण से जुड़े मामले पर सुनवाई: राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर में हुए अतिक्रमण से जुड़े मामले में 9 दिसंबर को नगर निगम के प्रवर्तन अधिकारी को पेश होने के आदेश दिए हैं. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान व अन्य याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान नगर निगम आयुक्त गौरव सैनी और आवासन मंडल के अधिकारी पेश हुए. आवासन मंडल की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल ने अदालत को बताया कि मंडल कॉलोनियां विकसित कर उसे रखरखाव के लिए नगर निगम को हस्तांतरित कर देता है, वहीं नगर निगम की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनोज शर्मा ने अदालत को शहर के अतिक्रमण और उन्हें हटाने के लिए नगर निगम की ओर से की जा रही कार्रवाई से अवगत कराया.
एएजी ने अदालत को यह भी बताया कि शहर में कई जगहों पर अस्थाई थड़ी-ठेला और फुटकर व्यवसायियों के लिए वेंडिंग जोन घोषित किए गए हैं. इस पर अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि इस समस्या का स्थाई रूप से समाधान किया जाना चाहिए. नगर निगम की ओर से यह भी कहा गया कि कई बार अवैध निर्माण के संबंध में नोटिस जारी किया जाता है और निर्माण चालू रहता है. ऐसी स्थिति में निगम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और अवैध निर्माण पर की गई कार्रवाई की स्टेजवार सूचना मांगी गई है. इस पर अदालत ने 9 दिसंबर को निगम के प्रवर्तन अधिकारी को पेश होने के आदेश दिए हैं.