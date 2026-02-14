ETV Bharat / state

हाईकोर्ट में दो मामलेः रेल प्रोजेक्ट के लिए भूमि अवाप्ति का अवार्ड जारी करने पर रोक, वकीलों को दी राहत

राजस्थान हाईकोर्ट. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने रींगस-खाटूश्यामजी नई ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना को लेकर की गई भूमि अवाप्ति का अवार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने परियोजना की डीपीआर का रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस अनुरूप सिंघी की एकलपीठ ने यह आदेश गुलाब सहित करीब ढाई दर्जन से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता कार्तिक शर्मा ने अदालत को बताया कि रेल मंत्रालय ने रींगस से खाटूश्यामजी तक प्रस्तावित करीब 18 किमी लंबी रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 8 अगस्त, 2024 को अधिसूचना जारी की. इसके तहत रींगस और कोटडी सहित अन्य गांवों की करीब 25 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करना था. याचिका में कहा गया कि रेलवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण केवल तकनीकी विशेषज्ञों की ओर से तैयार डीपीआर के अनुसार ही किया जाना था, लेकिन सरकार ने अधिसूचना जारी करते समय डीपीआर से अलग दूसरी जमीन का चयन कर लिया. पढ़ेंः कोर्ट में दो मामले: जेडीसी और उपायुक्त के गिरफ्तारी वारंट और कुर्की के आदेश पर रोक, सुनवाई के लिए 5 लाख जमा कराने की शर्त पर रोक इसके अलावा उनकी ओर से पेश आपत्तियों को भी रिकॉर्ड पर नहीं लिया. याचिका में कहा गया कि अधिसूचना में कहा गया कि मामले में कोई आपत्ति नहीं मिली, जबकि उनकी ओर से आपत्तियां पेश की गई थी. इसका विरोध करते हुए केन्द्र सरकार की ओर से एएजी भरत व्यास ने कहा कि परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण पूरी तरह डीपीआर के अनुसार ही किया गया है. याचिकाकर्ताओं की आपत्तियां तकनीकी आधार पर निराधार है. ऐसे में याचिकाओं को खारिज किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने मामले में अवार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है. वकीलों को दी राहतः राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के 28 साल तक के उन युवा वकीलों को बड़ी राहत दी है, जिनकी वकालत को अभी पांच साल की अवधि पूरी नहीं हुई है. अदालत ने प्रदेश की बार एसोसिएशनों को कहा है कि वे ऐसे युवा वकीलों के लिए राजस्थान एडवोकेट्स एड टू परचेज लॉ बुक्स स्कीम तैयार करे. इसके तहत सभी जिलों के लिए एक खरीद समिति का गठन किया जाएगा, जो जूनियर वकीलों को कानून की पुस्तकों की खरीद के लिए एकमुश्त पांच हजार रुपए की सहायता देगी.