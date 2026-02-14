हाईकोर्ट में दो मामलेः रेल प्रोजेक्ट के लिए भूमि अवाप्ति का अवार्ड जारी करने पर रोक, वकीलों को दी राहत
राजस्थान हाईकोर्ट ने रेल लाइन परियोजना और वकीलों से जुड़े मामले की सुनवाई की.
Published : February 14, 2026 at 8:15 PM IST
जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने रींगस-खाटूश्यामजी नई ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना को लेकर की गई भूमि अवाप्ति का अवार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने परियोजना की डीपीआर का रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस अनुरूप सिंघी की एकलपीठ ने यह आदेश गुलाब सहित करीब ढाई दर्जन से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता कार्तिक शर्मा ने अदालत को बताया कि रेल मंत्रालय ने रींगस से खाटूश्यामजी तक प्रस्तावित करीब 18 किमी लंबी रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 8 अगस्त, 2024 को अधिसूचना जारी की. इसके तहत रींगस और कोटडी सहित अन्य गांवों की करीब 25 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करना था. याचिका में कहा गया कि रेलवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण केवल तकनीकी विशेषज्ञों की ओर से तैयार डीपीआर के अनुसार ही किया जाना था, लेकिन सरकार ने अधिसूचना जारी करते समय डीपीआर से अलग दूसरी जमीन का चयन कर लिया.
इसके अलावा उनकी ओर से पेश आपत्तियों को भी रिकॉर्ड पर नहीं लिया. याचिका में कहा गया कि अधिसूचना में कहा गया कि मामले में कोई आपत्ति नहीं मिली, जबकि उनकी ओर से आपत्तियां पेश की गई थी. इसका विरोध करते हुए केन्द्र सरकार की ओर से एएजी भरत व्यास ने कहा कि परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण पूरी तरह डीपीआर के अनुसार ही किया गया है. याचिकाकर्ताओं की आपत्तियां तकनीकी आधार पर निराधार है. ऐसे में याचिकाओं को खारिज किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने मामले में अवार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है.
वकीलों को दी राहतः राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के 28 साल तक के उन युवा वकीलों को बड़ी राहत दी है, जिनकी वकालत को अभी पांच साल की अवधि पूरी नहीं हुई है. अदालत ने प्रदेश की बार एसोसिएशनों को कहा है कि वे ऐसे युवा वकीलों के लिए राजस्थान एडवोकेट्स एड टू परचेज लॉ बुक्स स्कीम तैयार करे. इसके तहत सभी जिलों के लिए एक खरीद समिति का गठन किया जाएगा, जो जूनियर वकीलों को कानून की पुस्तकों की खरीद के लिए एकमुश्त पांच हजार रुपए की सहायता देगी.
राशि लेने के एक माह के भीतर वकील को पुस्तकों का बिल पेश करना होगा, यदि वह पुस्तकें नहीं खरीद पाता है तो उसे दी गई राशि वापस ली जाएगी. वहीं यदि वह इस राशि का उपयोग दूसरे काम में करता है तो यह राशि 12 फीसदी ब्याज सहित वसूली जाएगी. इसके अलावा संबंधित प्राधिकारी को इस योजना के तहत सहायता लेने वाले वकील की ओर से बनाई लाइब्रेरी का निरीक्षण करने का भी अधिकार होगा. जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश मीना शर्मा व अन्य की मोटर दुर्घटना अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.
अदालत ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को कहा है कि वह जूनियर एडवोकेट्स वेलफेयर फंड के नाम से बैंक में खाता खोले और पात्र युवा वकीलों की सूची तैयार कर उन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इस राशि का वितरण करें. अदालत ने आदेश की कॉपी मुख्य सचिव, विधि विभाग, बीसीआई, बीसीआर और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को भेजते हुए मामले की सुनवाई 6 मार्च को तय कर पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है. वहीं, अदालत ने देरी से अपील पेश करने वाले अपीलार्थियों को 11 हजार रुपए इस फंड में जमा कराने कहा है.
अदालत ने कहा कि वकील बनना एक गर्व का क्षण है, लेकिन पहली पीढ़ी के उभरते वकीलों को अपनी प्रैक्टिस स्थापित करने के लिए जरूरी संसाधन और जरूरी किताबें खरीदने का फंड नहीं होता है. उनकी यात्रा बडे़ सपनों से शुरू होती है, लेकिन अदालती जीवन की हकीकत आसान नहीं है. वे केस तैयार करते हैं, कानून पढ़ते हैं और सीनियर वकीलों की सहायता करने सहित अदालतों में लंबी प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन उनके प्रयासों को अक्सर अनदेखा किया जाता है. उन्हें शुरुआत में उचित समर्थन मिले तो वे ईमानदार व कुशल पेशेवर बन सकते हैं. युवा वकीलों की मदद करना कोई उपकार नहीं, बल्कि बेहतर न्याय प्रणाली की जरूरत है.