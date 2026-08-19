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हाईकोर्ट की खबरें : JDA विधि निदेशक को राहत, विभागीय कार्रवाई पर रोक, रेल नगर श्मशान का गेट 1 हफ्ते में लगाने के आदेश

विधि निदेशक को मिली अंतरिम राहत: जस्टिस अनुरूप सिंघी की एकलपीठ ने विधि निदेशक नरेन्द्र कुमार आर्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए 30 जुलाई को जारी दो आरोप पत्रों के आधार पर विभागीय कार्रवाई की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी. साथ ही विधि सचिव और JDA आयुक्त से जवाब तलब किया है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुनील समदडिया ने बताया कि पहला आरोप पत्र गौरव गुप्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई से संबंधित है.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण JDA से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं. अदालत ने एक ओर JDA के विधि निदेशक के खिलाफ जारी आरोप पत्रों के आधार पर होने वाली विभागीय कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी, तो वहीं दूसरी ओर रेल नगर कॉलोनी से जुड़ी श्मशान भूमि का टूटा हुआ गेट एक सप्ताह में लगाने के निर्देश दिए.

गौरव गुप्ता की सेवाएं समाप्त की गई थीं और यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है. दूसरा आरोप पत्र एक अवमानना प्रकरण से जुड़ा है जो खंडपीठ में लंबित है और एकलपीठ के आदेश पर रोक लग चुकी है.अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता JDA में पदस्थापित है और विधि विभाग के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं आता. इसलिए प्रमुख विधि सचिव को चार्जशीट जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं था. JDA एक्ट 1982 की धारा 78 के तहत नियमानुसार काम के लिए अधिकारियों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है. ऐसी कार्रवाई JDA कमिश्नर ही कर सकते हैं.

श्मशान भूमि का गेट 1 सप्ताह में लगाने के निर्देश: जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए JDA सचिव को आदेश दिया कि वे टीएन मिश्र मार्ग की तरफ रेल नगर कॉलोनी से जुड़ी श्मशान भूमि के टूटे गेट को एक सप्ताह में लगवाएं. अदालत ने 24 अगस्त को पालना रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है.

अधिवक्ता अखिल सिमलोट ने बताया कि यह मामला स्वामी विहार और रेल नगर के बीच स्थित श्मशान भूमि में जाने के गेट से जुड़ा है. JDA ने 11 अगस्त 2025 को शपथ पत्र में कहा था कि स्वामी विहार की तरह 4 फीट और 10 फीट चौड़ा गेट लगा है और रेल नगर की तरफ भी प्रवेश द्वार है. न्यायमित्र ने बताया कि रेल नगर की तरफ वाला गेट अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया है. इस पर अदालत ने JDA सचिव को तत्काल गेट लगाने के निर्देश दिए.