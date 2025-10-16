ETV Bharat / state

हाईकोर्ट में दो मामले: संविदाकर्मी बहाली पर रोक और एसआई भर्ती पेपर लीक केस में अपील दाखिल

राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएमआरएस संविदाकर्मियों को हटाने पर रोक लगाई, वहीं एसआई पेपर लीक-2021 मामले में आरपीएससी अध्यक्ष की अपील पर सुनवाई दिवाली बाद होगी.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 16, 2025 at 8:52 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएमआरएस के तहत विभिन्न राजकीय स्वास्थ्य केंद्रों में कंप्यूटर ऑपरेटर और हेल्पर सहित अन्य पदों पर तैनात संविदाकर्मियों को हटाने पर रोक लगाई है. इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं को प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए नियुक्त करने पर भी पाबंदी लगाई है. अदालत ने कहा कि इन संविदाकर्मियों को राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के माध्यम से ही कार्यरत रखा जाए. वहीं, अदालत ने मामले में चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और संबंधित सीएमएचओ से जवाब तलब किया है. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश चंद्रप्रकाश व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

संविदाकर्मियों को राहत: याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं का विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर काम करने का अनुबंध सीधे तौर पर आरएमआरएस से है. याचिकाकर्ताओं के आवेदन को राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 के तहत नियमित करने के लिए राज्य सरकार को भेजा गया, लेकिन विभाग ने 20 अगस्त को आदेश जारी कर कहा कि चिकित्सा विभाग के अधीन संविदाकर्मियों की नियुक्ति प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से ही की जाएगी. वहीं, पूर्व में कार्यरत संविदाकर्मियों की सेवाएं भी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नियुक्त किए गए संविदाकर्मियों से रिप्लेस की जाएंगी.

इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि वर्ष 2022 के नियमों के तहत याचिकाकर्ताओं की स्क्रीनिंग कर नियमितिकरण की कार्रवाई लंबित है. उनकी सेवाओं को प्लेसमेंट एजेंसी के अधीन करना और उनके स्थान पर अन्य संविदाकर्मियों को लगाना गैरकानूनी है, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ताओं को हटाने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

इसे भी पढ़ें- हाईकोर्ट के दो फैसले: हाईकोर्ट ने वीसी के निलंबन और सैनिक के व्हाट्सएप समन को किया खारिज

एसआई पेपर लीक प्रकरण: वहीं, एसआई भर्ती पेपर लीक-2021 प्रकरण में एकलपीठ की ओर से भर्ती रद्द करने के संबंध में दिए गए आदेश में आरपीएससी के अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय के खिलाफ की गई नकारात्मक टिप्पणियों के विरुद्ध खंडपीठ में अपील पेश की गई है. संजय श्रोत्रिय की इस अपील पर खंडपीठ दिवाली अवकाश के बाद सुनवाई करेगी. वहीं, दूसरी ओर आयोग की कार्यप्रणाली पर एकलपीठ की ओर से लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर खंडपीठ ने आरपीएससी को प्रसंज्ञान से जुड़े दस्तावेज दिलाते हुए मामले की सुनवाई टाल दी है.

अपील में अधिवक्ता युवराज सामंत ने कहा कि एकलपीठ ने अपीलार्थी का पक्ष जाने बिना ही उनके खिलाफ तल्ख टिप्पणियां की हैं और उनकी भूमिका पर सवाल उठाए हैं. इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया है. वहीं, एसओजी ने भी अपनी चार्जशीट में उनके खिलाफ आरोप प्रमाणित नहीं पाए हैं और न ही उनके खिलाफ चार्जशीट ही पेश की है. ऐसे में एकलपीठ ने बिना कोई ठोस सबूत और उन्हें सुने बिना ही आदेश दिया और टिप्पणी की. एकलपीठ का ऐसा करना संविधान के प्रावधानों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है.

इससे पूर्व आरपीएससी की तत्कालीन सदस्य मंजू शर्मा ने भी एकलपीठ के आदेश को अपील के जरिए चुनौती दी है. गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कैलाश चंद्र शर्मा व अन्य की एसएलपी पर 24 सितंबर को आदेश जारी कर खंडपीठ के 8 सितंबर के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग कराने की छूट दी गई थी. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खंडपीठ को तीन माह में अपीलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए थे.

इसे भी पढ़ें- हाईकोर्ट में दो मामले: जमा गंदे पानी पर जवाब तलब, निजी स्कूलों पर कार्रवाई पर रोक

TAGGED:

CONTRACT STAFF
RMRS CONTRACT EMPLOYEES
SI PAPER LEAK
RPSC CHAIRMAN SANJAY SHROTRIYA
RAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NEET UG 2025: राजस्थान स्टेट काउंसलिंग में तीसरे राउंड की सीट मैट्रिक्स जारी, 1855 सीट में कम फीस वाली केवल 61

EPFO का बड़ा फैसला: नौकरी छोड़ने पर नहीं होगी पैसे की दिक्कत, तुरंत कर सकेंगे यह काम

भारत-किर्गिस्तान मिलकर करेंगे आतंकवाद का मुकाबला, दोनों देशों के बीच बनी सहमति

धनतेरस से लेकर दीपावली तक करें ये छोटे-छोटे उपाय, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा, होंगे मालामाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.