दो बड़े फैसले : दूसरे कर्मचारी को समायोजित करने के लिए तबादले पर रोक, यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष आरोप मुक्त
300 किलोमीटर दूर किए तबादला आदेश पर रोक. विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित कराने के मामले में यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष आरोप मुक्त. जानिए पूरा मामला...
Published : February 27, 2026 at 8:26 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में कार्यरत दूसरे कर्मचारी को निकट स्थान पर समायोजित करने के लिए मौजूदा प्रिंसिपल का तीन सौ किलोमीटर दूर किए तबादला आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में शिक्षा विभाग सहित अन्य से जवाब तलब किया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने यह आदेश इंदिरा मीणा की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.
अपील में अधिवक्ता विकास सोमानी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता जमवारामगढ़ के एक स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पर तैनात है. उसका गत 22 सितंबर को यहां से करीब तीन सौ किलोमीटर दूर करौली जिले के रतियापुरा स्कूल में तबादला कर दिया गया. याचिका में आरोप लगाया गया कि विभाग ने एक अन्य प्रिंसिपल भूरा सिंह मीणा को निकट स्थान पर समायोजित करने के लिए अपीलार्थी को सुदूर क्षेत्र में तबादला किया गया है.
अपील में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी अपने सेवाकाल के 19 सालों में अधिकांश समय जयपुर से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में रही है. वहीं, उसके पति रेलवे में है और उन्होंने 23 साल राजस्थान के बाहर सेवाएं दी हैं. गत 14 अगस्त को उन्हें जयपुर में तबादला किया गया, लेकिन अपीलार्थी को बाहर भेज दिया गया. ऐसे में उसके तबादला आदेश को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.
जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष कमल मेहता सहित अन्य आरोप मुक्त : अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने हजारों फर्जी डिग्री जारी करने के मामले में चर्चा में आए जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष कमल मेहता सहित अन्य को विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित कराने के मामले में आरोप मुक्त कर दिया है. पीठासीन अधिकारी कन्हैयालाल पारीक ने कमल मेहता के साथ ही संध्या नागोरी, शैलेन्द्र और जयदीपदास गुप्ता को आईपीसी की विभिन्न धाराओं से आरोप मुक्त करते हुए कहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश साक्ष्य से यह साबित नहीं होता कि आरोपियों ने किसी व्यक्ति से छल कर संपत्ति प्राप्त की हो.
अदालत ने कहा कि मामले में जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, वह विवि की ओर से विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजन कराने के संबंध में है, न किसी किसी के साथ छल को लेकर. इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से 3 जुलाई, 2015 को जारी आदेश केवल नए विद्यार्थियों को प्रवेश देने पर रोक लगाने के लिए था. पूर्व के अध्ययनरत विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित करने या नहीं कराने के संबंध में कोई आदेश नहीं था.
इसके अलावा यह भी साबित नहीं है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज बनाया हो. अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ फर्जी अंकतालिकाओं के संबंध में मामला अदालत में लंबित है. उस प्रकरण में यह सामने नहीं आया कि अदालत ने किसी अंकतालिका को फर्जी माना हो. इसके अलावा जांच इस आधार पर केन्द्रित थी कि जिन विद्यार्थियों की सूची राज्य सरकार ने फर्जी बताई थी, विवि ने उनकी परीक्षा आयोजित कराई. जबकि मामले में हाईकोर्ट ने समय-समय पर परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में निर्देश दिए.
ऐसे में परीक्षा आयोजित कराना अवैध नहीं माना जा सकता. इसके अलावा परीक्षा आयोजित कराने का आदेश भी विवि के रजिस्ट्रार ने जारी किया था, जिसमें अन्य आरोपियों की कोई भूमिका नहीं थी. अदालत ने कहा कि विवि की ओर से परीक्षा आयोजित कराने पर रोक नहीं थी और यदि परीक्षा नहीं ली जाती तो इसका प्रभाव विद्यार्थियों के भविष्य, शैक्षणिक वर्ष और उनकी प्रगति पर भी पड़ता. पैरा इन्फोटेक लि. के निदेशक विनय नारायण ने एसओजी को शिकायत दी थी. जिसमें कहा गया कि जिन विद्यार्थियों को फर्जी घोषित किया गया, विवि उनकी परीक्षा आयोजित कर रहा है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसओजी ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था.