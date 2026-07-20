कोर्ट की खबरें : उच्चतम बोलीदाता को नहीं देगा जेडीए जमीन, नारी निकेतन-बालिका गृह और शिशु गृहों के हालातों की मांगी जानकारी
एकलपीठ के आदेश पर रोक. उच्चतम बोलीदाता को नहीं देगा जेडीए जमीन. हाईकोर्ट ने नारी निकेतन-बालिका गृह और शिशु गृहों के हालातों की मांगी जानकारी.
Published : July 20, 2026 at 8:54 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एकलपीठ के गत 2 मई के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें एकलपीठ ने जेडीए को कहा था कि वह एयरपोर्ट के पास स्थिति बेशकीमती जमीन को उच्चतम बोली लगाने वाली एएमबी होटल्स प्रा. लि. के पक्ष में नई डिमांड जारी करे और शेष राशि जमा होने पर भूमि का तत्काल कब्जा सौंपे. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.
वहीं, अदालत ने मामले में एकलपीठ के याचिकाकर्ता और बोलीदाता फर्म से जवाब तलब किया है. अपील में अधिवक्ता अमित कुडी ने कहा कि एकलपीठ ने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर आदेश जारी किया था. बोलीदाता फर्म एकलपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता नहीं थी और ना ही याचिका में इस फर्म को भूमि का कब्जा सौंपने की गुहार लगाई गई थी. इसके बावजूद एकलपीठ ने फर्म के पक्ष में भूमि का कब्जा सौंपने के आदेश दिए.
इसके अलावा एकलपीठ ने नीलामी को कंफर्म कर दिया, जबकि यह अधिकार जेडीए को है. वहीं, नीलामी के समय 32 करोड की यह जमीन अब करीब 300 करोड़ रुपए की हो गई है. ऐसे में एकलपीठ के आदेश को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित पक्षकारों से जवाब तलब किया है.
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नारी निकेतन-बालिका गृह और शिशु गृहों के हालातों की मांगी जानकारी : राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह प्रदेश में चल रहे नारी निकेतन, बालिका गृह और शिशु गृहों के हालातों की वास्तविक जानकारी अदालत में पेश करे. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि संबंधित अधिकारियों की ओर से पेश शपथ पत्र कोर्ट की भावनाओं के अनुरूप नहीं है. ऐसा लगता है कि यह मशीनी अंदाज में पेश किया गया है. वहीं, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनोज शर्मा ने कहा कि अदालत ने गत 14 जुलाई को आदेश जारी कर इन गृहों की विस्तृत जानकारी मांगी थी. जिनमें वर्तमान हालात, कुक, भवन की स्थिति और चौकीदार आदि को लेकर जानकारी पेश करनी है. इतने कम समय में पूरे प्रदेश की जानकारी पेश नहीं की जा सकती.
ऐसे में विस्तृत जानकारी पेश करने के लिए समय दिया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार को 11 अगस्त तक विस्तृत जानकारी पेश करने को कहा है. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित शेल्टर होम, बालिका गृह और नारी निकेतन के हालातों पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की थी.